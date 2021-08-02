疫苗是研發出來幫助人類控制疫情的利器，而疫情是人類和病毒的一場爭鬪，所以討論疫苗，就必須從人和病毒的角度，來看這個利器對人與病毒戰爭所造成的影響。我想從個人的層次和群體的層次來探討。

一、從個人的層次來看：

首先我們要了解，疫苗不是藥物，不能殺死病毒，真正和病毒打戰的，還是要靠病人自己的免疫系統。疫苗只不過是激活免疫系統，使身體準備好抗體和各種免疫細胞，一旦病毒侵入時可以很快的投入戰場。

其次要知道，疫苗不能防止病毒接觸或侵入人的身體。或者從病毒的角度來看，疫苗也不會阻止病毒傳播。防止病毒傳播或侵犯人體，只能依靠物理的方法才做得到。疾管處的疫調並匡列須隔離的人、醫院的分艙分流、個人的勤洗手、帶口罩、保持社交距離，都是有效阻止病毒傳播的措施。

打疫苗，其實是在模擬感染病毒，不過感染的不是自然存在的病毒，而是人工處理過的病毒（如滅活疫苗）或病毒的一部份（如mRNA 或次元蛋白質疫苗）。自然存在的病毒進入人體以後，會在各種細胞內大量複製，使人生病甚至死亡。處理過的病毒產物，不會複製也不會致病或致命。藉打疫苗，把無害的病毒或其成分介紹給免疫系統，使打過疫苗的人，可以生產專為這種病毒量身打造的抗體和各種防疫細胞，準備好一旦自然存在的有害病毒侵入，可以很快辨認敵人，馬上開戰。

沒有疫苗以前，病毒和人的爭戰，病毒總是佔盡先機。從個人的層次來看，病毒一進入人體，在一兩個小時內就可大量複製，而病人的免疫系統則要好幾天才能充分動員起來反攻已經佔上風的病毒。從群體的層次而言，病毒也是領先好幾步；病毒在社群中傳播猶如滾雪球，雪球小時，無從得知，等雪球大到社群有所警覺時，病毒傳播已經進入可怕的級數增長之階段了。有了疫苗之後，人和病毒戰爭有了巨大的變化，病毒領先的優勢不再，在病毒入侵前，人類的抗疫大軍就已準備好了。

打過疫苗以後，對抗疫苗的戰爭還是要個人自己打。每個人因打疫苗而產生的免疫能量不一，而且每個人感染時，進入人體的病毒數量和毒性也不同，所以疫苗所帶來的保護力因人而異。 打了疫苗後，大多數人可不受感染；但還是有人會受感染，而且和沒打過疫苗而感染的人一様，症狀上從無症狀或輕症，到需要住院，甚至死亡都有。只不過打過疫苗還染上病的人，需要住院、重症和死亡的病例都減少很多。

設計疫苗的人，試圖使疫苗可以促進身體產生極大的免疫能量，而不會帶來顯著的副作用。但是有些副作用是難免的。我們已經知道，身體是免疫機能來對抗新冠病毒，不幸的是有時有些病人，免疫機能也會對自己的器官組織造成傷害。打疫苗既然也是一種模擬感染，身體也是是靠免疫機能來打戰，所以有些新冠肺炎病人所有的併發症（如血栓，心肌炎），打疫苗後也有可能出現，不過目前所知頻率要比新冠肺炎病人少很多。

二、從群體層次來看

根據以往打疫苗的經驗，最需要打疫苗的人群，往往也是最不願意接受疫苗。往往成為疫情破口。大多數國家的疫苗施打率，都遠比達到群體免疫所須的為低。

因為新冠肺炎無症狀或輕症狀感染者已有傳染力，但不知道自己得病，帶著病毒亂跑而把病毒傳播出去，而且在發病前後，呼吸道出來的病毒量最大。 所以病人的傳染力很強。現在所有的疫苗，打過的人，並非就都不會感染到病毒。這種打過却還染上病毒的人，無症狀傳染的情況也存在，也很容易成為防疫破口。

疫苗給予人體帶來的保護力，因為是經由受打人的免疫系統而表現出來，每個人的身體狀況和免疫系統都不相同，所以保護力有強也有弱，也非黑白分明，而是有各種不同層次的灰色地帶。同様的，個人受感染時所遭遇到的病毒量和病毒毒性也並非一致。打過疫苗產生五十磅抵抗力的人，踫到有一百磅攻擊力病毒，就難免會染病。所以打過疫苗並非表示我們就可以不再注意防疫措施。尤其是1，目前我們無法得知疫苗在特定個人身上產生多大保護力；2，我們不知道周圍的人是否打過疫苗；3，我們不知道打過的疫苗對之沒有良好保護力的變異病株是否已經進入社區？所以在可預見的將來，雖然打過疫苗，還是要注意各種防疫措施。



作者指出，打過疫苗的人，並非就都不會感染到病毒。這種打過疫苗却還染上病毒的人，無症狀傳染的情況也存在，所以在可預見的將來，雖然打過疫苗，還是要注意各種防疫措施。示意圖／擷自公視新聞影片