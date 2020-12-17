美國最高法院日前駁回共和黨戰營所提，要求撤銷賓州等四州確認拜登勝選之訴訟，可謂徹底粉碎川普翻盤企圖。很似多年前該院裁決尼克森必須交出他涉嫌妨礙司法錄音帶，導致他只能認罪下台的一段往史。

最高法院駁回聲請推翻四州選舉公告，但並未公佈結論是如何達成。所以世人也無從得知九位大法官所採立場，不知駁回本案是9:0一致通過，抑是僅以5:4勉強過關。

值得注意的是，美國現任大法官，有六位是共和黨籍總統所提名任命，其中三人且是川普總統本人所選拔。六人縱非共和黨員，至少感情上也應願意見到川普勝出連任。這六人若是本此心態一意護航，即能保證大法官會議表決時居多數，而裁定四州選舉確認違憲作廢，而讓川普衛冕之戰能繼續打下去。

最高法院裁定駁回選訟，即使是僅以5:4微弱多數通過，也表現出縱是共和黨總統所任命六位大法官，至少也有二人能超越意識形態和感情因素，而選擇了忠於自身的法理認知。而這一選擇應也有助於維護最高法院形象，免於任其淪為「最高法院是共和黨開的」之譏，被國人所看不起。

美國最高法院另一決定總統去留歷史性判決，是上文所提及1974年以8:0壓倒性決定，裁決尼克森總統必須交出足以證明他妨礙司法數卷錄音帶，而導致他不能不下台。

當時尼克森確曾在錄音談話中指示下屬，以阻撓司法調查掩蓋水門醜聞。所以事發後他一路拖延拒不交出有關錄音帶，最後官司打到最高法院。8:0的挫敗決定了他的命運。



美國最高法院日前駁回共和黨戰營所提，要求撤銷賓州等四州確認拜登勝選之訴訟，可謂徹底粉碎川普（右）翻盤企圖。很似多年前該院裁決尼克森（左）必須交出他涉嫌妨礙司法錄音帶，導致他只能認罪下台的一段往史。圖／擷自維基百科，公有領域 ，民報合成

美最高法院超越意識形態

一樁有趣巧合。當時的最高法院，也有六位大法官是共和黨籍總統所任命，其中又有四位是經由現任總統尼克森提名就任。六位大法官若是基於政黨屬性甚至感恩圖報之類見不得人動機，而選擇袒護總統，即能以6:3優勢做出判決，同意他有權拒交錄音帶，從而保住尼克森職位。但六人並未走上這條玷汙最高法院形象之路。

（最高法院有大法官九人，上述8:0判決，是因有一位REHNQUIST大法官因故自請迴避未參加表決，所以未出現9:0或8:1表決結果）

上述兩起判決，皆是共和黨總統所任命，理念應也接近共和黨幾位大法官，面臨攸關現任共和黨總統去留關鍵訴訟，仍能保持忠於憲法忠於職守精神範例，堪稱是「非我不愛凱撒，然我更愛羅馬」上佳表現。

再將鏡頭拉回國內，台灣的大法官在同樣形況下，又能否有同樣優越表現？

威權時代的大法官固無論矣，時下的馬選或蔡選大法官，若一旦面臨事涉藍綠總統去留釋憲訴訟，又能否顯出同樣風範風骨，而不淪為護航保鏢？國人應也只能希望答案是「能」。

美國最高法院判決尼克森硬拗頑抗敗訴，以及駁回川普陣營濫訟，確是其國司法獨立，三權分立憲法精神生動表現。然而這最高法院也往往不是一如當年制憲諸賢所設計所期待，能作為制衡行政立法兩權堅強石柱和最高仲裁機構，反而形同行政部門的背書局，大法官也無異於總統的複製人，總統的「朕意」行於白宮，也隱形於最高法院。最高法院的功能受到扭曲。

但造成這一不正常，甚至可稱為違憲現象，不能怪總統也不能怪大法官，而必須歸咎於制度。

依據美國憲法，大法官之產生，是由總統提名，經參議院認可而就任，而問題即由此而生。想來應是當初制憲者思慮過於純潔（或天真），未曾顧慮到總統提名大法官，必然選擇政治理念和他本人相同，或至少也是相彷，也即時下所謂同質性高法界人士。而在這套制度下產生的大法官，原本即是意識形態和總統相彷或相去不遠，遇有要求釋憲訟案，所採立場和總統遙相呼應也不足為異。所謂複製人之說也即由此而生，嚴格說來也應不含貶意。但如果複製人類型大法官居於多數，也即無異於總統已將手伸入最高法院，「朕意行於最高法院，一如行於白宮」。

台灣大法官之產生程序仿自美國。依據現行憲法，也是總統提名，經立院通過後就任。所以上述複製人現象，也必然出現於最高法院。

所可慮者，是美國參議員有其自主性，不是總統所能輕易左右，所以總統也不敢貿然提名過份不夠格人選，以免自討沒趣。但台灣兩大政黨迄今都不脫列寧色彩，將來藍綠總統提名大法官，在「黨鞭揮舞」、「甲級動員」森嚴氣氛下，只要執政掌握國會多數，只怕再不夠格人選，都能被拱抬保送進入最高法院，而吾民慘矣。

現下台灣修憲制度之聲大起，不知將來或修或制之時，能否設計出一套較佳產生大法官制度，莫再出現「以領袖意志為意志」大法官，莫再「黨鞭揮舞」、「甲級動員」。