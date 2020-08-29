突破創新碳黑應用/補強彈性皆升級！ 國際中橡集團首創3D列印改質碳黑。圖為添加Continental_Carbon改質碳黑的樹脂材料，彎折180度也不會斷裂，極具應用潛力。(圖/陳俊廷)

碳黑技術大躍進！國際中橡集團碳黑事業(Continental Carbon)與亞洲大學3D列印研究中心跨界合作，對碳黑表面進行改質處理，成功開發出「為光敏樹脂設計的色素碳黑」，透過光固化3D列印技術製成多孔鞋墊後，不僅較無添加改質碳黑之樹脂材料提高了支撐性與耐磨性，延展性也更加優異，甚至彎折180度也不會斷裂，極具多元應用潛力。

中橡集團旗下碳黑事業Continental Carbon為全球指標性碳黑生產製造商，其產能位居全球第六大，於美國、亞洲、印度、歐洲皆設有據點，以領先水平的產量規模與產品質量，提供客戶全球資源的在地化服務。

「光固化3D列印技術大多會在光敏樹脂中添加色漿，但若是色漿顏色較深，容易阻擋紫外光，使物件難以成型。」亞大3D列印研究中心主任陳大正表示，光固化3D列印技術是利用特定波長光源，投射在光敏樹脂以促進交聯反應，生成高分子固化物而成形，其中光敏樹脂的黏度較大，一旦加入過深色料，將會影響光固化效果，造成製品斷裂。

全球指標性碳黑製造商國際中橡集團，為追求碳黑應用創新並提升產品性能，與亞洲大學3D列印中心合作，共同開發專為光敏樹脂設計的色素碳黑。首將碳黑表面改質形成親水的官能基，讓其在具較大黏度的光敏樹脂中達成良好的分散性，達到理想的光固化效果，精準掌握光固化色漿的性能訴求，為產品的多元應用再添一筆。

除了提供光固化3D列印技術在分散性上的解決方案，改質碳黑在樹脂材料配方中亦有卓越表現。亞大郭哲男助理教授研究團隊進行多次實驗發現，添加了Continental Carbon改質碳黑的樹脂材料，抗拉強度因為碳黑的補強性大大提升了約60 %，且成品並未因此產生常見的硬化或脆化問題，伸長量反而提升了14.7 %，補強性提高的同時更具備彈性力。

為進一步評估此材料應於民生產業之產品可行性，經多次調整實驗後，更成功列印出添加改質碳黑的多孔鞋墊。因改質碳黑的優異補強性，從延展性、支撐性到耐磨性，皆可看到效能的改善，此創新是Continental Carbon改質碳黑發展的關鍵，能讓原料更具備補強性且維持彈性的改質碳黑，將為材料市場提供更多的發展可能。

自2017年碳黑研發中心成立，Continental Carbon持續積極開發新型碳黑產品，推出「EREBOS系列」特用改質碳黑，因應油墨、塗料或樹脂配方對碳黑表面進行改質處理。包括為光固化技術研發的色素碳黑，系列碳黑皆有不同程度的流動性、分散性及絕緣性，可應用於膠印與遮光油墨、工業與建築塗料、無論是傳統文房四寶墨條中，甚至是電子絕緣需求，以因應未來多變的市場需求。

Continental Carbon亞太研發中心表示，Continental Carbon將持續與亞洲大學3D列印中心合作，進行技術互補，深入研究不同含量的改質碳黑添加與配方參數對於彈性樹脂物件的物理性能影響，並進而擴大到其他應用測試，如安全防護工具、機械物件及民生產業產品等，相信能提供不同領域產業更創新的材料選擇。

Continental Carbon與亞洲大學3D列印中心該項產學合作案，透過雙方技術的完美融合，未來將積極研究開發新型碳黑產品，期許突破更多功能性應用，提升人類生活品質的同時，更致力推動循環經濟。與多元產業共創價值，以突破創新的思維，開拓多元發展，實踐 Continental Carbon身為世界級的碳黑製造商和循環經濟推動者的使命。

※公司簡介

中橡集團自 1973 年創立至今，面對全球產業與經濟顛覆式發展與變化，仍以全球碳黑產業領導者之姿，持續積極前進，最主要的原因，是印刻在骨子裡前瞻創新、無畏挑戰的基因，承襲於中橡集團創辦人團隊-辜振甫先生、林柏壽先生與其他十六位企業家，在台灣處於最艱困的環境下，為響應政府十大建設政策，共同成立中橡集團，擔任重化工產業及橡膠產業價值循環再生接軌之重要任務，共同引領台灣產業轉型，創造經濟奇蹟。

中橡集團身為台灣產業轉型提升的先驅者，以永續經營為目標，落實產業價值循環再生的核心精神，創立初期即導入環保節能、循環經濟的觀念，投入建置廢熱回收再利用之鍋爐與汽電共生設備，並走在國際環保趨勢規範之前，投入污染防治設備建置，將環境保護與經濟發展列為雙軌並進的政策基礎。

我們不斷投入技術研發領域，透過技術上的精益求精，與我們的客戶共同於國際間屢屢展露卓越表現，身為產業價值鏈上的重要夥伴，為服務全球客戶，我們積極於國際拓展佈局，在北美、大陸及印度等地，已有 8 座碳黑生產工廠，世界級的碳黑製造和整合服務領導者。此外，中橡集團於多角化經營規劃中，邁入生技製藥事業與能源電子事業，分別取得優異的成績。

中橡集團擁有國際佈局的產能營運體系、專業技術、多元共融的優秀人才、客戶信賴的品質口碑…等長期累積的內外優勢，中橡集團有信心在眾多優勢的基礎上，以全球品牌的姿態，迎向新世紀的挑戰，開拓嶄新優異的里程碑。

https://www.csrcgroup.com/about1.html?lang=tw

※品牌簡介

Continental Carbon ，深耕於碳黑領域，我們深刻理解碳黑製造產業的本質，即是效法大自然生生不息的碳循環系統。不僅處理解決有害廢棄物，取用煤化、石化產業鏈尾端殘餘價值的廢料作為原料，產出對橡膠產業有極大貢獻的碳黑，以及可供再利用發電的尾氣。將原本無效資源，重新賦予價值的再生循環，藉以與自然環境和諧共生運行，是 Continental Carbon 身為世界級的碳黑製造和整合服務領導者長久堅持的使命。

如同「碳」是所有生物的化學基本元素，我們承諾成為顧客不可或缺的重要夥伴，提供整合性的服務與創新的產品，共創價值。因此，在母公司國際中橡投資控股股份有限公司 (CSRC) 持續資源投入、全球化產銷體系與產品服務的多元創新策略引領。目前，全球已設有四處營運中心、四座研發中心與八座生產工廠，為世界級的碳黑製造和整合服務領導者。產品應用領域從最廣泛使用的輪胎、橡膠應用，涵蓋至生活中食衣住行各個層面。

在追求品牌的諸多拓展與前瞻性的突破，Continental Carbon 將環境保護與友善職場，視為更重要的任務，我們以超越全球日趨嚴格的環保與工安規範要求自己之外，並持續投入能源再生利用建置與環保防治設備，將追求經營成長與企業公民責任以最佳平衡的方式，同步達成。

我們堅信 Continental Carbon 能為人類生活品質提升，做得更好!

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