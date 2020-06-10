一個200萬人次進出，超大人口的移動，擠在同一條路上，連旋身都不可能的空間，怎麼保持2公尺的「社交距離」？去哪裡「勤洗手」？別說200萬香客如何「全程戴口罩」。各宮廟並須至少為隨隊人員800人提供最好的、足夠的防疫設備，並優先保護醫護人員本身的安全。圖／彰化縣政府提供，民報資料照

大甲媽祖遶境進香活動被Discovery 與「麥加朝聖之行」、「梵諦岡耶誕彌撒」並列為「世界三大宗教活動，前此因新冠延宕，已訂於明（11 ）日晚間11時起駕，20日回鑾。主辦單位表示，因應新冠疫情，廟方取消大型活動，隨隊人員控制800人以內，全程戴口罩，並呼籲信徒「網路」收看遶境，減少鑽轎底、扶轎。九天八夜全程長達340公里，橫跨台中、彰化、雲林、嘉義，這是全台灣最盛大的遶境活動，也是密集在短時間裡人口聚集及移動最緊密的活動。據統計，2019年全台「瘋媽祖」總參與人數超過200萬人次。

大甲媽祖遶境安全嗎？怎麼做才安全？台大公衛學院表示，「在沒討論前，沒有什麼一定可做或不可做」，一切保持社交距離，勤洗手、戴口罩、減少接觸，固定空間、一定時間內多少人，必須守住。並說，The Lancet期刊研究發現，增加社交距離可以降低新冠肺炎感染率，包含中國文革式封城下感染率下降97%、非中國的國家則下降57%。台大公衛學院院長說，疫苗沒有出來前，要做充分準備，良好的個人習慣是必要的，包含勤洗手、戴口罩、保持社交距離，不論是文化或體育活動，最重要的是社交距離，能2公尺就2公尺。

書生之見令人匪夷所思

這種「書生之見」，講了等於沒講，完全與事實背離。怎麼會有這樣的學者，對社會做出這樣荒謬的言論？我們如何把全國的公共衛生政策，交在他們手上呢？這好像是一個從來沒見過「大甲媽祖遶境」實況，甚至連活動相片都未曾見過的外國人說出來的咄咄之語。一個200萬人次進出，超大人口的移動，擠在同一條路上，連旋身都不可能的空間，怎麼保持2公尺的「社交距離」？走都走不動的隊伍，去哪裡「勤洗手」？別說200萬香客不可能「全程戴口罩」；連隨隊人員800人也不可能「全程戴口罩」，這是可以想像的。氣喘喘、熱呼呼、急切切，誰要全程戴口罩，擔架可要隨行侍候，不昏厥過去的一定是大金剛。

短時間大聚集的活動，造成傳染病的失控與蔓延是勿庸置疑的。根據《CNN》報導，由於抗議民眾難以保持社交距離，不少人也未配戴口罩，佛州、阿肯色州、德州、內華達州、新墨西哥州、北卡羅來納州、猶他州等22州的新增病例明顯增加，其中又以密西根州和亞利桑納州狀況最為嚴重。疾病管制暨預防中心（CDC）主任雷菲爾德表示，正密切注意示威動向，但本月初就應該針對曾參加遊行、且出現疑似症狀的患者進行病毒篩檢，「不幸的是，我確實認為，在大城市已演變為大型傳染了」。

社交開放應該採取「風險分層」

遶境活動明晚就要啟程了，現在要怪誰都已經來不及了。唯一的辦法是奉勸參加活動的香客，應該注意哪些事。

最近發表在新英格蘭醫學期刊（NEJM），波士頓大學醫學院和波士頓醫學中心一般內科教授Marc R.Larochelle寫的一篇文章〈「我上班安全嗎？」 Covid-19大流行期間工人的風險分層〉 （“Is It Safe for Me to Go to Work?” Risk Stratification for Workers during the Covid-19 Pandemic） 提出後新冠時期，社交開放應該採取「風險分層」（Risk Stratification）的措施，頗值得我們在大甲媽祖遶境前夕，給大家介紹參考。

慢性病人遶境活動建議坐在車裡

首先，我們建議有慢性病的人，不要太積極參加大遊行。研究數據顯示，老年人和患有糖尿病，高血壓和肥胖症等慢性病的人會因新冠面臨更高的死亡率。在中國的一個大病例系列中，50歲以下人群的病死率小於0.5％，50〜59歲人群的病死率小於1.3％，60〜69歲人群的病死率小於3.6％。糖尿病患者有患糖尿病的風險死亡人數是整體同類研究的三倍。這些數據表明，這樣的60歲以上患有糖尿病的人的病死率可能接近10％，是50歲以下沒有高危慢性病的人的20倍以上。如果你是屬於這些族類的人，最好不要去人擠人；非得一定要參加，拜託親友開車載著你，跟著隊伍後面或旁邊前進，非常時期，媽祖不會介意的。

宮廟行前應為隨隊人員800人進行必要的健康檢查

隨隊人員800人在這次遶境活動，算是從事一項「危險的職業」。抬轎子的不能抬兩下子就開溜；吹嗩吶的也不可能叫兩聲就丟下走人。據報導，在運輸，雜貨行業的工人中，感染率很高，因為他們在工作時，很難保持安全的身體距離。我們建議趁著遶境活動還沒上路，各宮廟應該立刻為這隨隊人員800人進行必要的理學檢查，並詢問其病史。由醫師判斷，這800人可不可以勝任這八天九夜的艱鉅工作？醫生應該告訴受檢者可能會帶來不良後果的高風險，並進行諮詢。在這次新冠疫情中，美國臨床醫生被賦予責任必須警告並建議新冠「死亡風險較高」的人考慮在暴露風險高的環境中停止工作；如果一個人被感染的「職業風險」和被感染致死的風險分別接近10％，則他們的「職業死亡風險」將達到100分之一，美國商業捕魚者年度職業死亡風險的10倍，這是美國風險最高的職業。

繞境隨行提供最好的、足夠的防疫設備

各宮廟並須至少為隨隊人員800人提供最好的、足夠的防疫設備，包括口罩、面罩、無菌大紙巾、呼吸器，沿路縣市必須派出足夠的救護車、救護人員隨行，並優先保護醫護人員本身的安全。醫護人員在遶境活動中，也是在從事危險的工作，醫生應隨行對不同的工作人員及香客進行個人化的風險評估，這是主辦單位在道德上勢在必行，一旦發現有人不適合繼續遠行，必須立即有救護車立即將並人送離現場。

媽祖繞境，祈求的是「平安」二字。雖然這種活動，也是宮廟經濟學的一環，但高高興興地出門，也要平平安安的回家，活動才算成功。天佑台灣，大家一路平安，疫情不因此擴散。