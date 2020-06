大甲媽祖遶境進香活動被Discovery 與「麥加朝聖之行」、「梵諦岡耶誕彌撒」並列為「世界三大宗教活動,前此因新冠延宕,已訂於明(11 )日晚間11時起駕,20日回鑾。主辦單位表示,因應新冠疫情,廟方取消大型活動,隨隊人員控制800人以內,全程戴口罩,並呼籲信徒「網路」收看遶境,減少鑽轎底、扶轎。九天八夜全程長達340公里,橫跨台中、彰化、雲林、嘉義,這是全台灣最盛大的遶境活動,也是密集在短時間裡人口聚集及移動最緊密的活動。據統計,2019年全台「瘋媽祖」總參與人數超過200萬人次。

大甲媽祖遶境安全嗎?怎麼做才安全?台大公衛學院表示,「在沒討論前,沒有什麼一定可做或不可做」,一切保持社交距離,勤洗手、戴口罩、減少接觸,固定空間、一定時間內多少人,必須守住。並說,The Lancet期刊研究發現,增加社交距離可以降低新冠肺炎感染率,包含中國文革式封城下感染率下降97%、非中國的國家則下降57%。台大公衛學院院長說,疫苗沒有出來前,要做充分準備,良好的個人習慣是必要的,包含勤洗手、戴口罩、保持社交距離,不論是文化或體育活動,最重要的是社交距離,能2公尺就2公尺。

書生之見令人匪夷所思

這種「書生之見」,講了等於沒講,完全與事實背離。怎麼會有這樣的學者,對社會做出這樣荒謬的言論?我們如何把全國的公共衛生政策,交在他們手上呢?這好像是一個從來沒見過「大甲媽祖遶境」實況,甚至連活動相片都未曾見過的外國人說出來的咄咄之語。一個200萬人次進出,超大人口的移動,擠在同一條路上,連旋身都不可能的空間,怎麼保持2公尺的「社交距離」?走都走不動的隊伍,去哪裡「勤洗手」?別說200萬香客不可能「全程戴口罩」;連隨隊人員800人也不可能「全程戴口罩」,這是可以想像的。氣喘喘、熱呼呼、急切切,誰要全程戴口罩,擔架可要隨行侍候,不昏厥過去的一定是大金剛。

短時間大聚集的活動,造成傳染病的失控與蔓延是勿庸置疑的。根據《CNN》報導,由於抗議民眾難以保持社交距離,不少人也未配戴口罩,佛州、阿肯色州、德州、內華達州、新墨西哥州、北卡羅來納州、猶他州等22州的新增病例明顯增加,其中又以密西根州和亞利桑納州狀況最為嚴重。疾病管制暨預防中心(CDC)主任雷菲爾德表示,正密切注意示威動向,但本月初就應該針對曾參加遊行、且出現疑似症狀的患者進行病毒篩檢,「不幸的是,我確實認為,在大城市已演變為大型傳染了」。

社交開放應該採取「風險分層」

遶境活動明晚就要啟程了,現在要怪誰都已經來不及了。唯一的辦法是奉勸參加活動的香客,應該注意哪些事。

最近發表在新英格蘭醫學期刊(NEJM),波士頓大學醫學院和波士頓醫學中心一般內科教授Marc R.Larochelle寫的一篇文章〈「我上班安全嗎?」 Covid-19大流行期間工人的風險分層〉 (“Is It Safe for Me to Go to Work?” Risk Stratification for Workers during the Covid-19 Pandemic) 提出後新冠時期,社交開放應該採取「風險分層」(Risk Stratification)的措施,頗值得我們在大甲媽祖遶境前夕,給大家介紹參考。

慢性病人遶境活動建議坐在車裡

首先,我們建議有慢性病的人,不要太積極參加大遊行。研究數據顯示,老年人和患有糖尿病,高血壓和肥胖症等慢性病的人會因新冠面臨更高的死亡率。在中國的一個大病例系列中,50歲以下人群的病死率小於0.5%,50〜59歲人群的病死率小於1.3%,60〜69歲人群的病死率小於3.6%。糖尿病患者有患糖尿病的風險死亡人數是整體同類研究的三倍。這些數據表明,這樣的60歲以上患有糖尿病的人的病死率可能接近10%,是50歲以下沒有高危慢性病的人的20倍以上。如果你是屬於這些族類的人,最好不要去人擠人;非得一定要參加,拜託親友開車載著你,跟著隊伍後面或旁邊前進,非常時期,媽祖不會介意的。

宮廟行前應為隨隊人員800人進行必要的健康檢查

隨隊人員800人在這次遶境活動,算是從事一項「危險的職業」。抬轎子的不能抬兩下子就開溜;吹嗩吶的也不可能叫兩聲就丟下走人。據報導,在運輸,雜貨行業的工人中,感染率很高,因為他們在工作時,很難保持安全的身體距離。我們建議趁著遶境活動還沒上路,各宮廟應該立刻為這隨隊人員800人進行必要的理學檢查,並詢問其病史。由醫師判斷,這800人可不可以勝任這八天九夜的艱鉅工作?醫生應該告訴受檢者可能會帶來不良後果的高風險,並進行諮詢。在這次新冠疫情中,美國臨床醫生被賦予責任必須警告並建議新冠「死亡風險較高」的人考慮在暴露風險高的環境中停止工作;如果一個人被感染的「職業風險」和被感染致死的風險分別接近10%,則他們的「職業死亡風險」將達到100分之一,美國商業捕魚者年度職業死亡風險的10倍,這是美國風險最高的職業。

繞境隨行提供最好的、足夠的防疫設備

各宮廟並須至少為隨隊人員800人提供最好的、足夠的防疫設備,包括口罩、面罩、無菌大紙巾、呼吸器,沿路縣市必須派出足夠的救護車、救護人員隨行,並優先保護醫護人員本身的安全。醫護人員在遶境活動中,也是在從事危險的工作,醫生應隨行對不同的工作人員及香客進行個人化的風險評估,這是主辦單位在道德上勢在必行,一旦發現有人不適合繼續遠行,必須立即有救護車立即將並人送離現場。

媽祖繞境,祈求的是「平安」二字。雖然這種活動,也是宮廟經濟學的一環,但高高興興地出門,也要平平安安的回家,活動才算成功。天佑台灣,大家一路平安,疫情不因此擴散。