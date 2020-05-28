台灣素有水果王國之稱，水果的品質世界聞名！台灣外銷的水果，不論是香蕉、鳳梨、芒果、蜜棗，在國外市場上都是高價高品質的代表。近年來因為各樣技術的突破，讓阿拉伯人可以吃到台灣香蕉、澳洲人能嚐到台灣鳳梨、美國人可以買到台灣芭樂，越來越多國家能吃到台灣的水果，也表示「台灣」的名字在世界越來越多地方被看見！農業是台灣軟實力重要的一環，讓我們一起來認識台灣農業的驕傲。

鳳梨

小時候吃鳳梨會咬舌，現在卻不會了；國外的鳳梨酸度高，台灣的卻甜滋滋。會有這個大的區別，主要是台灣的育種能力。台灣最有名的台農17號—金鑽鳳梨是在民國87年由農業試驗所，歷經10年的時間育成，讓原本酸度高、肉粗又咬舌的鳳梨，變成甜度高、肉細緻香氣濃郁，而且鳳梨維生素C的含量是蘋果的5倍，還有鳳梨酵素及各樣營養素、膳食纖維都對健康很有幫助，夏季是鳳梨生產的旺季，當然是品嘗鳳梨美味的最佳時機。



圖／Pixabay

芭樂（番石榴）

芭樂原產於中美洲，台灣在16世紀的時候就有種植，但當時的品種不好吃，郁永河在《裨海紀遊》中曾經寫下「獨番石榴不種自生，臭不可耐，而味又甚惡。」一直到日治時期，「土芭樂」成為常見的芭樂品種，雖然味道香甜，但是體積小，種子多，而且容易軟爛。1975年引進泰國芭樂後，成為現在主要栽培品種的始祖，經由農民跟品種改良場不斷研發，在1982年推出廿世紀拔，後來又將泰國拔與土芭樂交配，在80年左右培育出現在風行的「珍珠芭樂」，珍珠芭樂口感脆，果肉厚、甜度高又容易栽培，成為現在最主要種植的品種，現在珍珠芭樂不但深受國內市場喜愛，更外銷到東亞、加拿大、美國，台灣農技團在中美洲種植的芭樂更被當地民眾視為精品，讓台灣的育種技術再度驕傲世界。

芭樂營養豐富，可增加食慾，促進兒童的生長發育，含有蛋白質、脂肪、醣類、維他命A、B、C，鈣、磷、鐵。



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西瓜

西瓜原產於非洲大陸附近，1956年由農試所引進並進行品種改良，西瓜的品種改良最有成就的是民間的農友種苗公司，除了深受國人喜愛吃起來口感沙沙的大西瓜品種，還有享譽全球的「無籽西瓜」、以及黃肉、橙肉的西瓜，甚至還有黃白色外皮的西瓜，從大顆到小顆，從橢圓形到圓形，台灣的西瓜品種多樣美味！西瓜種籽目前銷售到全世界55個國家，是台灣農業之光。

紅肉西瓜有較多β胡蘿蔔素，也有茄紅素、鉀、膽鹼等等營養素，夏天是西瓜的產季，西瓜不僅甜美多汁，也是夏季消暑保健的時令水果。



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台灣堅強的農業實力，像是台灣的防疫實力一樣，讓台灣能在國際的舞台上被看到，除了更積極的把台灣農產品推上世界舞台之外，在國內也要促進國內農產品消費、穩定農產價格，讓農民收入穩定，吸引更多人願意投入農業，讓農業技術更上一層樓。

台灣現在有團隊在努力耕耘本土水果，在武漢肺炎疫情期間，幫助農民尋找銷售管道，民報與小農團隊配合，特別推出「民報—台灣本土水果箱」，每週集合五種台灣本土水果，產地直送到您的手上。民報邀請您一起，用購買行動支持台灣本土水果，支持台灣農業發展。

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