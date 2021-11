美國國際評估暨戰略中心「未來亞洲計畫」主任譚慎格(John J. Tkacik)近日專論《台灣的「有意義參與」》文中一段話: 「早在1971年,美國的政策就是保留台灣在聯合國的代表權,並敦促蔣介石接受一個席位,而不是退出聯合國。事實上,美國當年投票反對中國根據聯大第2758號決議進入聯合國,就是因為這項決議也排除台灣。然而,蔣總統拒絕接受任何國際組織接納共產中國成為會員,因此他的代表們氣急敗壞地離開聯合國大會,再也沒有回來。美國無力改變他的想法」。可見自1971年聯大第2758號決議之後,包括該文和國際各國,皆以「台灣」取代「中華民國」字樣,中華民國(台灣)也從此自國際社會消失。

對該文有意無意的提及:「川普政府的國務院在卸任前的最後行動之一,就是指派克拉夫特大使前往台北,正式討論擴大台灣國際空間的策略,……在最後一刻取消絕對不是因為外交層面的考量」,對此只要是關心台灣未來前途的台灣人,當時應該有認知到,克拉夫特大使最後是以錄製一段影片取代赴台行程,作者雖未刻意揭示影片一事,然美國總統拜登上任近兩年,作者卻向台灣人民重提前聯合國大使赴台行程,主要用意已經十分清楚,就是希望能由台灣人民自己用心體會,並及早付諸具體的行動。

美國前駐聯合國大使克拉夫特送給「台灣人民」最後一句話。該影片可說是美國首次直接對「台灣人民」發聲,而不是對中華民國(中國舊政權)的台灣當局。該影片最後克拉夫特大使代表美國政府向台灣人民表示: 「我的任務要到向台灣人民發聲才會完成」,可見美國政府有意區隔「台灣人民」和「中華民國台灣當局」兩者是不同的法主體性和意向。美國政府清楚明白,中華民國台灣當局對台灣未來之方向,和大多數台灣人民的期待並不相同,台灣人民應該站起來追求成為有別於中華民國(中國體制)的國際法國家,這也是美國官員向台灣人民傳達「自己的台灣自己救」之意(請參閱拙文《 美國前駐聯大使送給「台灣人民」最後一句話 》) 。

此外,中國問題觀察者林晚靜日前專文《從美國「深層政府」談「賣台」》敘述,從美國《華盛頓郵報》白宮記者喬許.羅金(Josh Rogin)的新書《天下大亂:川普政府的中國政策,其形成、矛盾與內幕》(Chaos Under Heaven: Trump, Xi, and the Battle for the 21st Century)可以發現,美國的菁英此刻雖還沒有「賣台」的共識,但美國政府內部關於中國政策的高度混亂以及對中國的認識不足與「幼稚天真」、甚至愚蠢,將來莫名其妙、「糊裡糊塗」地失去台灣,並非不可能……,對此本土台派團體和台灣人民都必須要有所警覺。

總之,台灣人民必須及早明確的讓國際社會了解,台灣人民確認不能以「中華民國重返聯合國」或重返國際組織,台灣人民清楚理解必需以新國家之身分,以「申請」之方式加入聯合國,如此才能以成員國資格自動成為聯合國旗下相關組織和機構之成員。台派團體和台灣人民必須及早主動的站立起來,向國際社會傳達正確的聲音,付諸具體的行動是首要之急,惟有如此才能促使台灣邁向「有意義參與」國際組織之路。

美、中對峙持續升溫,民主國家陣營與社會共產主義兩勢力對決一觸即發,足以瞬息間定奪台灣的法定位和方向,在此急迫的關鍵時刻,再次以有限的資源對所有台灣人民傳達正確的資訊,期待喚起「台灣人民自決意識」,再延誤下去恐怕已經緩不濟急。「台灣人民」必須先以「獨立建國」為行動之訴求,才能將2020年由台灣人選出之執政團隊,轉化成為具有法理意義代表國家的「台灣政府」,並主動宣布「放棄中國領土(金門、馬祖)和故宮的中國文物」,這應該是當前脫離中國,符合情、理、法的方式。

最後,懇請台派團體和有志之士願意挺身而出、登高一呼,帶領不願意「被中華民國綁架」的台灣人民,為真正的「台灣獨立建國」運動再接再厲,由台灣人民催生「台灣政府」救台灣!