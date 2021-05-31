一、 前引

文化是一群共同生活在相同的自然環境裏，所形成的一種生活習慣和潛在意識的外在表現。文化不受限於文字的形成，例如，美國雖然用英文，不代表其文化是英國文化的延伸，因為美國是由多個不同種族的人所組成的，不同種族帶來不同的文化，進而融合成新的文化。台灣也是一樣，是一個多種族群融合而成的國家，有最早五千年以來的南島嶼民族，歐洲的西班牙和荷蘭民族，漢人和日本人等族裔的後代所形成的。台灣人使用中國的河洛（閩南）話和客家話及後來的蔣介石政權帶來的北京話(俗稱的國語）和使用中國的象形文字，這並不全然表示台灣文化就是中國文化。文字是在表達及形容當代社會的表現，並非代表當時人民的思想和行動的傳達。所以，我們不能説使用相同的文字，就是相當的文化，如同美國和英國雖然都用英語，但美國文化並非是英國文化。

二、 台灣的移民史

依中科院考古研究所李匡悌教授的研究報告（註），臺灣已有五千年的文化，其論點簡述如下。

A、萬年前，台灣曾與歐亞板塊連在一起，隨著地球溫度的上升，海水上漲，在八千年前，就與它分開相隔，介於中間的是險峻急流的台灣海峽，俗稱黑水溝。要從中國來台灣，相當危險困難。古時的中國，以自我為中心，屬陸地型國家，海洋船渡的思維薄弱，頂多只有橫渡長江或黃河的粗糙木划或竹划。大約在1400至1433年間的明朝，出現一位閩南人的航海家鄭和，建立中國首支海洋艦隊，航行於西太平洋地區的越南、馬來西亞、印尼、甚至到印度，但從來沒有穿越險峻的台灣海峽。

二百年後，另一位中國閩人海盜鄭芝龍，才帶領少數閩南人來到台灣。之後，其子鄭成功不服清帝國，在1661年，帶領二萬五千名的漢人士兵，要從事「反清復明大業」，攻佔台灣。其隨從者除了一些將官有婦女眷屬外，其他的都是男人。可是老天不幫忙，隔年1662年，他三十九歲時就病逝了，逝後，位傳其子鄭經，再傳其孫鄭克塽。1683年，康熙皇帝派遣施琅將軍攻佔台灣。康熙頒佈命令，不許婦女來臺、不許携眷來臺、不許粵民來台，這就是所謂「只有唐山公，沒有唐山嬤」的來源。

當時的清帝國無意也無心把台灣當成清國的一部分，並不鼓勵漢人來台定居發展。只有一些閩南人及廣東客家人，因為困苦的環境，貧窮潦倒，成群的兄弟親戚，才冒生命的危險，渡過險峻的黑水溝，來到台灣，加上鄭成功所帶來的25000名士兵阿公們，只得娶平埔族的阿嬤們，來成家立業。

B、鄭成功到台灣的四十年前 (1624年)，歐洲的荷蘭人佔領南台灣，在此經商並設立政府。1626年，西班牙人佔領北台灣，也設立總督府。1642年，荷蘭人趕走西班牙人，佔領全台灣，一直到1662年被鄭成功打敗離開。但荷蘭人所遺留下來的文化和後代，在台灣仍到處可見。譬如，我母親的村莊叫做「紅毛莊」，我的舅舅有白人的輪廓，我本身的膚色是淺黃、有别於一般黃種人的黃，我的姪兒中有捲髪的，我孫子的膚色幾乎是白人的皮膚，非常的淺黃等等。可見西班牙和荷蘭的白人遺留不少後代在台灣。也許是這個姻緣，現在的荷蘭人對台灣的關心，比其他歐洲白人多很多。

C、清帝國在1895年被日本人打敗，把台灣割讓給日本，使台灣成為日本的殖民地。除了日本各楷層的政府官員外，也有不少民間人士到台灣經商和開發台灣的農工業和交通建設。不少日本年青人，發現台灣女子的可愛而定居成家立業，例如，我有一位好友，他的外祖父就是日本人。所以，在台灣的族群裡，又添增了日本人的血統。

D、在1945〜1949年，蔣介石前後帶了大約二百萬的中國漢人到台灣。這批新移民很奇特，帶來了中國人傳統的霸權專政、貪污腐敗、殺人不眨眼、見錢眼開、自私自利、非我即敵的文化。可是老天恩待台灣人民，40年後，這批中國新移民僅剩下少許以前吃香喝辣的「外省籍」第一代或第二代，卻是沒有外省籍第三代和第四代了；若有，也是非常少了。所以，所有的全民最新民調（2021年），在台灣的居民，只有8趴的人自認為中國人，其他92趴的居民認為自己是台灣人且非中國人。究其原因是這些第三代和第四代的年輕人，已在地同化，成為台灣族群的一員。

三、台灣魂塑造台灣文化

從中央研究院台灣考古部門的最新研究，五千年來，原住民一代一代處處留下歷史痕跡，尢其以台南善化的南科園區，最為豐富，可追溯至五千年前，同樣地，台東的東濱仙洞也可追溯至五千年前。這些原住民，本來就以海為生，和外界有聯絡和接觸，海洋不是阻隔的障礙，加上西班牙和荷蘭人，以航海為主的生活主軸，使台灣成為開放的社會型態，樂意接受外來種族及通商，不是封閉的。漢人來了，娶了平埔族原住民的姑娘為妻而成家立業，把漢人的務農務商文化和文字，帶到台灣，建立男主外女主內的生活方式，因為平埔族是母系社會，無形中，這些漢人也歸化成為母系的傳統了。

在日本人還沒到台灣之前，熱心的白人傳教師不但把基督教傳到台灣，也把西洋的思想、醫療、科學等等當時的現代化知識也帶來。加上日本雖然以殖民地看待台灣，但是很快就把日本的農業、工業、醫療和公共建設等等都帶進台灣，使台灣社會不再完全仰賴天公吃飯，又興建公路、鐵路、輪船等等交通必需設施，也興建水壩、水庫和水力發電廠以及灌溉農田的水道，使農產品和工業產輸出到日本和其他的國家，促進台灣有進步的技術和提高人民的生活品質；更興蓋學校，從小學到中學到技術專科學校到大學，讓台灣人在政治之外，享受文明的生活。在此環境下，培養出臺灣人不怕苦，不嫌細節的麻煩，追求實事求是的精神，也建立不必當官，「只要有技術在身就能賺錢」的生財之道思維，這種實事求是的精神，奠定今日台灣在高科技生產製造業的發展基礎。

由於台灣人過去的成就，當1945年蔣介石統治下的中國政府來 「接管」台灣時，台灣人對中國軍隊的劣質腐瀾，大感失望，加上中國官兵在台灣的貪污及欺壓百姓，因而發生二二八事件。雖然台灣人被欺壓，但台灣魂沒有被壓垮，經歷蔣家政權的各種鎮壓，也壓不住台灣人追求民主自由和成立獨立自主國家的堅定決心。在這過程中，見證到台灣人不怕死，不怕被壓詐，不怕被關在監獄裏，為民主自由而奮鬥和犧牲的精神。

台灣人是開放的、有接納別人的雅量、溫和有愛心、有吃軟不吃硬的心態、勇於改過、有不怕失敗的決心，這些特質和對岸的中國造成強烈的對比。

四、 台灣人與中國人的文化差異：

A、台灣人是開放性格、會自我檢討的族群。本來有 「商人無祖國」的錯誤概念，大舉西進中國，幾年後，發覺不對，急速回流台灣，帶來台灣的經濟大振興。在武漢肺炎蔓延中，不但超前佈署，防疫是世界第一流，整個國家經濟成長，亞洲之冠，擠進世界一流。反觀中國人封閉，以自我為中心，到處隱瞞，變成自由世界的頭號公敵。

B、台灣人為正義而犧牲或死。中國人為錢而犧牲或死，錢是他們的生命。台灣人民為了民主自由，敢冒生命危險，勇敢站上街頭遊行，抵抗強權專政的蔣家王朝，不怕被打、被關監獄，不怕死為正義而戰。反觀中國人，勇敢站出來反對政府的，還沒有生下來，只會在背後埋怨發牢騷而已。

C、台灣人重視細節，不怕麻煩，著重技術 。中國人只重視外表大場面，不求細節，深信可以用錢買技術。今日各高科技生產製造業的發展是台灣和中國最顯著的分別。台灣的工業精益求新，注重改善和創新，除了晶片製造世界第一級之外，Tesla 的電動車，70%是台灣廠商供給的。反觀中國，工業無根，所以，當高科技晶片被外國禁售時，什麼都沒有了，講大話的華為，只好養豬了，火箭或衛星的發射不準了。

D、台灣人有錢時，樂意分享。中國人有錢時，積極要賺更多錢，少有公德心幫助別人，自掃門前雪的心態。

E、台灣企業注重研發，遇到極限，不放棄，精益求精，不馬虎了事。中國人不作這種傻事，心中認為有錢就可收買人和技術，甚至買公司幫他賺錢，自己高高在上，目空一切。台積電的5奈米、3 奈米的晶片的製造，是世界唯一的工廠；而且二年後的2奈米以下的晶片製造，都已研發成功了。反觀中國，能作的，只是28奈米，16奈米的製造，還遙遙無期，與台積電相差好幾個世代。

F、台灣人溫和友善，樂意接待幫助別人，容易結合成一群。中國人排外，乞丐趕廟公的佔為己有，因這心態，使得我們溫和的唐山阿公阿嬤們，從原先的中原，被趕到福建或廣東及南洋各地。

G、台灣是島國，資源有限，要靠境外貿易為生，心廣不自私及不以自我為中心，善待不同族群的人，所以是個融合的社會。中國為陸地型國家，自認為是世界的中心，所以叫中國，天子是龍的傳人，其他的人或國家，都是蠻夷外藩，沒有水準的人及國家，心中沒有别人的存在。

H、台灣人謙卑，不自大，待人如己的尊重別人，大家和平共存。中國人自大又排外，認為別人必須巴結他，提倡世界大同，但是却是中國式的世界大同，完全沒有尊重別人思維的世界大同。

其他還有很多很多，不勝枚舉。

註： 這裡是哪裡？我們是誰？臺灣考古學研究的觀察｜歷史語言研究所 李匡悌研究員