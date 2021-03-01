因為身處芯片生態系統中的核心地位，台積電被裹挾到美中競爭之中。圖／擷自台積公司網站

在美國國會日前舉行的一場聽證會上，谷歌前首席執行官施密特（Eric Schmidt）指出，台灣半導體製造商「台積電」對美國的國家安全至關重要。美國《外交政策》雜誌在同一天舉行的內部研討會也指出，由於「台積電」在全球半導體行業中的特殊地位，「台積電」已經被捲進美中競爭。「台積電」到底為何讓美國人擔憂？

美國嚴重依賴台灣芯片

美國國會參議院軍事委員會星期二就「新興技術及其對國家安全的影響」舉行了聽證。在聽證會上，施密特指出，美國嚴重依賴台積電的芯片供應。

他說：「如果你希望生產領先的硬件產品，這就是我們所需要生產的。 你可能需要台灣的一個供應商，那就是台積電。他們的產品要快得多，也好得多。」

「台積電」，全稱台灣積體電路製造公司（Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., or TSMC），總部位於台灣新竹，是全球最大的晶圓代工企業，晶圓指的是製作矽半導體電路所用的矽晶片。台灣佔據了全球晶圓代工市場65%（也有人說是77.5%）的份額，而台積電則佔據了其中的大半。

美國的英偉達（NVIDIA）高通（Qualcomm）、AMD以及蘋果（APPLE）等公司都依賴台積電的晶圓代工。也就是說，美國市場上大約65%的需求由台積電來滿足。

此外，台積電也是全球最大和最好的芯片生產廠商。台積電現有最先進的7奈米製程技術，並正在研發並籌備量產的3奈米工藝。另外，台積電在2奈米的先進製程的研發上也取得了突破。世界超過一半的芯片來自台積電，台積電將自己變成技術供應鏈的中心。蘋果的iPhone手機、亞馬遜的雲計算、視頻遊戲的圖形處理器，甚至洛克希德馬丁公司的F-35 戰鬥機都用到台積電的芯片。

據報導，台積電在市場主要競爭者三星電子可能需要十年時間才能趕上。而中國最好的芯片製造公司中芯國際，2020年剛剛完成14奈米的量產，而這是台積電五年前的水平。

因為台積電以及台灣芯片生產的力量，鑑於用於汽車業的芯片供應目前出現瓶頸現象，台灣經濟部日前表示，已經收到多國車用晶片短缺所提出的請求。

1990年代，美國曾是半導體芯片生產的主力，大約佔據了世界的37%，但是現在美國半導體生產的自產率只佔全國需求的12%。谷歌的前CEO施密特說，美國希望在芯片生產上至少要領先中國兩代，必須要讓半導體生產回歸本土。

施密特不僅是谷歌公司的前CEO，他還曾擔任過美國國防部的科技顧問。1月26日，他領導的智庫「中國戰略組」出台了一份題為《非對稱競爭：應對中國科技競爭的戰略》（Asymmetric Competition: A Strategy for China & Technology）的報告。報告特別指出：下一代芯片（包括半導體芯片和生物芯片）技術對美國至關重要，因為既可以以此「卡」中國的脖子、又是能提升整體創新速度的增速技術、而且與國家安全緊密相關。

在報告中，施密特和自己的同行們建議拜登政府在關鍵科技領域對中國進行限制，同時聯合盟友組建科技聯盟共同應對中國。

美須確保台積電不被中共控制

美國國會共和黨籍參議員、來自阿肯色州的湯姆·科頓（Tom Cotton）在聽證會上說，由於中國對台灣的虎視眈眈，美國嚴重依賴台灣芯片將非常危險。

他說：「我只想指出，我們對台積電的依賴很大，但是對於中國，他們的脆弱性也相當大。我們現在談的是一個國家可能會遭到中國的直接打擊。中國想動用武力強行佔領（台灣）領土。這就是為什麼台灣對美國人來說不僅是一個戰略和道德問題，我們還要確保中共不會控制世界上最重要的芯片製造商台積電。」

科頓與其他共和黨和民主黨議員一起於去年7月推出《2020美國晶圓代工法案（AFA，The American Foundries Act Of 2020）》。這項法案的目的就是要鼓勵美國國內芯片產業發展。如果法案獲批，美國將向各州芯片製造業、國防芯片製造業投入共計250億美元的資金。

美國國會早就注意到了芯片製造業的持續下滑將危及經濟增長和國家安全。在此之前，國會還提出了《為半導體生產創造有效激勵措施法案》（CHIPS for America Act）。

史蒂芬·伊澤爾（Stephen Ezell）是美國智庫信息技術與創新基金會全球創新政策副總裁，他告訴美國之音，美國這麼多家高科技公司完全依賴台積電的確存在戰略風險。

他說：「風險不是完全依賴一家公司本身，而是依賴一家陷入戰略熱點中的公司。雖然台積電是一個偉大的創新者，也是可靠的伙伴。但是擔憂不在那裡。擔憂更多是戰略方面的。 」

台積電已經捲進美中競爭之中

與此同時，中國的芯片製造也不能自給自足。根據《外交政策》雜誌有關美中半導體競爭的最新報告，中國是半導體的淨進口國。雖然中國表示要力爭在芯片生產上自給自足，但是，《外交政策》雜誌的報告說，未來五到十年，中國都無法「達到半導體自給自足的目標」。

台積電也是中國最大的芯片供應商，為中國華為，智能手機製造商小米、電腦製造商聯想和電動汽車製造商等提供芯片。也正因為身處芯片生態系統中的核心地位，台積電已經被裹挾到美中競爭之中。

台積電的創始人張忠謀2019年11月曾經說過，現在的世界已經不是一個安寧的世界，台積電變成了「地緣戰略家的必爭之地」。

去年5月，美國商務部發布的一項規定，任何企業供貨含有美國技術的半導體產品給華為，必須先取得美國政府的出口許可。台積電首當其衝，不得不宣布對華為斷供。

差不多同一時間，台積電宣布，在與美國聯邦政府及亞利桑那州的共同理解和其承諾支持下，有意於美國興建且營運一座先進晶圓廠。晶圓廠定於今年2月開工。

台積電表示，新的晶圓廠將採用公司的5nm製程技術生產半導體芯片，規劃月產能為20,000片晶圓。有報導說，台積電在亞利桑那主要生產軍用芯片，預料2024年投產，美國政府將為項目提供補貼。

另外，最新的報導說，美國總統喬·拜登（Joe Biden）最早將於本月簽署一項行政令，美國將與日本、韓國、台灣和澳洲等合作，加快擺脫對中國產芯片及其它戰略性物資供應鏈的依賴程度。