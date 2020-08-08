作者回憶：在1971進高醫不久，就在輔導高雄兒童肢障者的「基督教兒童之家」認識永興兄，也機緣先後認識了許多現在社會耳熟能詳的社會人物，從文人陳少廷(站立者)、郭楓、陳冷（女士）、黃春明、李筱峰(左1)等人士。圖／李筱峰提供

「拆牆者 」，這是流亡在美的中國海外文人余杰評價他友人劉曉波的用詞：破除舊有的國家政治、文化、思想藩籬而改善社會風氣的人物，就是「拆牆者」！儘管，在拆牆後，無以立即造成具體落實的社會影響，但在長遠的政治社會風潮、歷史紀錄上，走過的必留下痕跡，必然幫了後來者除去自由民主心靈大路障，而為未來的可能留下一筆不可磨滅的影響與紀錄。

在我心目中島國台灣的拆牆者，有1964彭明敏教授（謝聰敏、魏廷朝先生）等人及其發表的「台灣人民自救運動宣言」、1987陳永興醫師（鄭南榕、李勝雄先生）等人的「228公義和平運動」。

這都是深愛關心這土地與人民的未來、而誠實自然發抒的公義呼籲！在威權時期有此行動，這是需要極大的勇氣與智慧的；（聖經詩篇）

「慈愛與誠實相遇，公義與平安相親；誠實從地而生，公義從天而降。」

作者七十人生交響曲樂章奏動的音響，猶如上蒼的奇異恩典賜與他社會參與的節拍，長短調音符的點線面，都在在考驗他對島國的涵養熱情與奉獻度；這些章節屢屢有（主題的）心靈創意性、衝擊性與震撼力。

我在1971進高醫不久，就在輔導高雄兒童肢障者的「基督教兒童之家」認識永興兄。之後近五十年，我一直與他長年相處，無論在學、出了社會就業，常一道跟著拜訪學者、街頭的民主運動與戰將（那時尤其印象最深刻的是已過世的莊文樺先生），也機緣先後認識了許多現在社會耳熟能詳的社會人物，從文人陳少廷、郭楓、陳冷（女士）、黃春明、李筱峰等人士，以及那時已在政壇上活躍的康寧祥、張俊雄、謝長廷等諸先生，還有幾面之緣的諸多現在檯面民主人士。台灣社會的民主脈動從那時起就這樣成為我生活關心的一部份，迄今依然。讓我從慘綠少年時期，就經歷種種熱情澎湃的街頭演講盛況，真讓我大開眼界而養成了對醫業以外公共事務的熱切關心。這些衝擊儘管間接，但也幾度觸發我心蠢蠢欲動的念頭，曾想步入政壇、參一腳選舉運動。後來自認不宜而縮了腿。之後，作者以台美基金會頒給他的獎金、結合一群高醫校友成立「台杏基金會」，以支助年輕社運人士、學者短期赴美進修；這在當時屬創舉，也幫社會人士開拓了更寬廣的視野。至今，我們一群朋友仍然居中參與，為所當為。



台杏文教基金會2016年8月20日邀集國內公民運動「帶動者」與學界重量級等人士一連兩天在高雄蓮潭會館與進行夏令營。圖／陳俊廷

從學生時代起，與作者有關的，都會被烙上政治性標記：從校園刊物、七年級實習醫生、畢業當醫官、役畢到謀職，都是如此。役畢謀職時，他本被錄取為教學醫院住院醫師了，沒幾天卻被當年學校與醫院安全單位打回票。貴為大學醫院的高層只好轉知他，說他是個院長人才、不適合委屈住院醫師做起。

說政治，「政治，是甚麼都是、也甚麼都不是」、「和政治保持距離本身也是政治的」。當初作者不畏政治的威迫而奮身投入，如今政治卻又與他若即若離，但也彼此不怕冒犯、縱然已是難以理解的失儀！

行腳式序文難以詳述，在此謹就切身所及、體會得的二犖犖大者在此略述、為此人生交響曲序文做一旁註：228和平運動與高醫的轉型正義運動。

228摧毀了台灣人民日治以來最強的一心靈支柱：關心參與社會的精神。

228公義和平運動打開了台灣社會參與政治社會各層面運動的心靈桎梏，儘管社會有不少人刻意忽略此重要的歷史「拆牆」。

2016高醫的轉型正義運動，是在海內外校友傾力合作下翻轉而確立了高醫60年正史的荒謬政商紀錄，儘管此一切「拆牆」之後有待法律與現實層面的落實。而因政商關係的方興未艾，依「逢場作戲」攀附的政治社會教育界人物，似漸漂白而坐大，這是台灣社會亟待匡正的教育、社會、經濟、政治的歪風問題；雖屬次焉國家議題，卻也非同小可、不應坐視。杜聰明博士曾引用他小學校長的惕勵名言給醫學生：要為醫者、先為人也！

這世界，的確「少狂士、多平凡小民」。

對可議的公共議題，作者確是狂士，其堅持會讓圈內相關人士扼腕而割袍斷義，而「知之者會謂之心憂；不知者會謂之何求」。至少，作者從來不對特定人物做議題以外的負面是非評斷。

在生命意義的心靈追求層次上，他從不隨波逐流、而是逆勢而上。社會的通識了解，政治是妥協的藝術—「拚卻名聲而顧大局」；在政治認知裏，他卻會持續攻堅奮進而不憂懼、不退讓：「知識分子的風格，不在迎合當政者而配合其文宣，而是提醒挑戰其（當政者）未盡之社會責任與義務！」

1975年，永興兄在高醫畢業典禮前後，贈書《醫學與生活》，書頁題了：「不堪回首、七年一夢；壯士去兮、熱情依舊」。45年後的今天，對於一路所作所為，他依然如此：「此心不沉」，「無悔之旅」、「堅持到底」

唯一追求的一生理想：讓台灣成為一理想的國家！

我衷心摘錄約翰．伯格《留住一切親愛的》書內一首詩（的部分），以回響這文集、也獻給讀者。這是啟人憂思的人性呼籲，也是我們這時代亟需的：

…………

如果我是門，我將為良善開啟、將邪惡緊閉；

如果我是窗，一扇敞開無簾的窗，我願把城市帶進屋裡；

如果我是文字，我要召喚美麗公義真理；

如果我是話語，我將輕柔訴說我的愛……

（作者註：「城市」應是指「文明」）