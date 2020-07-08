名嘴唐湘龍在節目上說：「你看港版國安法一通過，一堆港獨嚇跑了，忙著申請到外國生活」，用這句話嘲諷「反送中」運動的武勇派，黃之鋒們，正好凸顯自己在高牆和雞蛋之間，永遠政治正確，毫不猶豫選擇高牆，而且還自得意滿，站在獨裁者的高牆上，對以卵擊石的抗爭者訕笑。

流亡是最嚴厲懲罰

去年的「反送中」運動，「香港眾志」扮演重要腳色，但是，中共泡製「港版國安法」通過，形同戒嚴令，創辦人羅冠聰選擇離開香港，走進國際，成立流亡議會，向國際發音，黃之鋒仍然留在香港投入選舉，他說：「香港對自由民主的爭取，不會停止」，另一方面則在等待逮捕，7月1日，38萬港民走上街頭，證明了惡法並無法令人退卻。

香港的創意無限：你既然封鎖言論自由，我的「連儂牆」貼紙上無言勝過千語，大家心中領會就好，你禁止聚會，我就約會散步，見招拆招，港人已經學會如何和獨裁者周旋，看看哪一邊比較累。

把「留得青山在，不怕沒柴燒」的香港抗爭年輕人，當作懦弱，這是高牆傳聲筒最可悲的自我沉淪，為了生命離開故鄉和被獨裁者強迫放逐，同等悲傷，很多政治犯寧願選擇被關押，也不願意離開故鄉，專門書寫中國底層冤獄生活的異議作家廖亦武，經過囚禁後，接受海外的協助，流亡德國，他說：「我得到天空，卻失去土地」，請問土地和天空相比，何者比較珍貴，對作家來說；「天空是自由，土地是情感」，兩者缺一，就無法書寫，如何衡量何者比較貴重？我相信在離港的飛機上，羅冠聰應該是一路無法忍住眼淚吧。

紅色同路人從未體會離開家園的辛酸，更不用說放逐，或者說：依靠強權可以牟利，也可以安身，在台灣必須對威權體制抗爭的時代，他們站在威權這一邊，民主化之後，他們享受更多自由，卻選擇向中共獨裁者靠攏，站在打擊民主的這一邊，所以他們打擊香港，也打擊台灣，這是何等可悲啊。

談到台灣，就有說不完的故事，前幾天聚會，永興醫師喝了酒，回憶湧上心頭。

有人失去台灣

他說：「1987年，為了舉辦228事件平反活動，當時黨外前輩康寧祥、黃信介勸他不可，因為還在戒嚴狀態，只要被捕，九死一生」，但是，永興和南榕意志堅定，非辦不可，後來一場一場活動，由北到南，後來來到台東，永興拜託在台東開業的陳博文醫師租借場地，當時花東的警備司令陳守山，是博文醫師的病患，知道永興要辦228平反活動，勸陳博文不要幫他借場地，但是，陳醫師說：「已經租借好了」，陳守山無奈說：看在朋友分上，告訴陳永興可以演講，不可遊行，博文醫師把訊息傳給永興，永興說：「節目活動程序已經排好，不能失信民眾」，博文醫師把訊息轉給陳守山司令，陳守山也無奈，漏夜北上去見蔣經國說；「花東我主管我負責，絕對不會出事情，我用人頭擔保」，因為擔保這句話，台東的活動順利完成，沒有官逼民反，沒有出事情。過了一年，陳守山來探訪陳博文醫師說：「國民黨想推薦你出馬競選縣長，肯定會當選」，陳博文醫師知道這是該還的人情債，但是自己實在對政治沒太大興趣，終於決定遠離台灣是非圈，博文醫師先移民日本，後來移民澳洲，今年初，「武漢瘟疫」發生前，永興到澳洲探訪邱垂亮老師，巧遇陳博文醫師，事過境遷30年，博文才向永興透露這段往事，原來當年有朋友默默為他承受壓力，他欠下很多貴人的人情債，卻還矇在鼓裡。

當初選擇到日本，感覺日本很美，後來到澳洲，發現這裡是淨土，但是，不管是日本或澳洲，最美的地方是台灣故鄉，在民主運動奮發的那幾年，吳乃德在《台灣最好的時刻》一書中說「1977到1987，短短十年，台灣人不畏強權壓力，奮勇起身抵抗獨裁者，那是最美好的歲月」，這十年中，有美麗島事件發生，有228平反運動，台灣人不只是面對暴力警察，還要面對支持強權的文人在高牆上訕笑，一邊是武鬥，一邊是文戰，這樣子走過辛酸十年，才能讓台灣思想解嚴，享受民主，這些故事就如同今天在香港所發生的故事，離開香港，不一定會失去香港，香港的抗爭還是持續，邪惡中共必定走向失敗。

名嘴們訕笑香港抗中的年輕一代「無膽怕死」，殊不知已經有一萬多港人被逮捕，港人勇氣不輸台灣前輩，這些訕笑者，剛好凸顯自己其實就是跪求強權，最無膽的那類人而已。