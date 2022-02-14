在去年12月的調查當中，烏克蘭人贊成加盟北約的比率上升至59.2%。顯然地，2014年的危機使烏克蘭團結在一起。示意圖為2013年12月至2014年烏克蘭親歐盟派舉行的示威活動。擷自維基百科，公有領域

美國總統拜登表示俄國將於這個月16日入侵烏克蘭，並呼籲美國人快速離開烏克蘭。從世界各國的報導來看，俄羅斯侵略烏克蘭的可能性越來越高漲。我們要問的是：為什麼情事會越來越緊張呢？俄羅斯那麼樣地拘泥於烏克蘭，究竟是什麼理由呢？

一、俄烏對峙的起因

2014年2月，烏克蘭的市民為了抗議當時的親俄政權，結果，在政府的鎮壓之下，死亡人數超過100人。當時的總統怕被追究責任就逃亡到國外，於是親歐美路線的政權就誕生。俄羅斯對此就非常反彈，而強行把克里米亞半島加以合併。

在此之後，接受普丁政權援助的親俄勢力就占據烏克蘭東部的一部分，而與烏克蘭開始爆發武力衝突。隔年2月，隨然彼此締結了停戰協議，但是協議當中就放入了烏克蘭要給親俄派所控制的地區自治權。但後來，俄羅斯對於返還克里米亞的協議，完全都不回應，並持續批判烏克蘭說：在烏東紛爭當中，要給烏東自治權所必要的法制之制定並沒有什麼進展。於是，和平協議的進程就停了下來。

俄羅斯這次對美國、北約（NATO）所提出的三個主要要求是：1、停止北約的擴張，不要承認烏克蘭的加盟；2、1997年北約決定向東邊擴大以後，北約在此後所配置的部隊與武器要撤去；3、限制飛彈的設置與軍事演習……等。對於2014年烏克蘭危機所以產生的原因，俄羅斯要向全世界所展示的說法就是：這個原因就在於歐美對於烏克蘭的援助，以及北約從90年代起就不顧俄羅斯的反對而向東所推動的擴大。

美國、北約特別拒絕的是：北約擴大的停止。因為加盟北約的問題是同盟的原則，而這與加盟國的主權是有關的。更且，美國不能再重複川普時代的自己國家的優先主義以及因為在阿富汗撤軍所造成的同盟動搖。

普丁對此就反彈說：這並沒有考慮俄羅斯的掛慮。普丁雖然否認有入侵烏克蘭的意圖，但是完全看不出來他有要撤軍的樣子。相反的，從1月中旬起，普丁把軍隊送進與烏克蘭在邊界上連接約1100公里的白俄羅斯，而使得事態更加嚴峻。

二、烏克蘭和八年前是不一樣的

雖然雙邊的協商可能會拉長，但是俄羅斯打算在那個地方妥協呢？卻不知道。普丁雖然否認侵略的意圖，但是他只要無法把他自己舉起的手放下，那麼，他就有可能找個理由而不得不對烏克蘭展開攻擊。

烏克蘭在2014年的危機之後，推動軍隊的整建。國防預算在GDP當中所占的比率是4%。不只美國，就連英國也斷然提供攻擊戰車的飛彈給烏克蘭。這次的烏克蘭軍隊和8年前無計可施而喪失領土的狼狽樣子是不一樣的。假如俄軍入侵的話，那麼就有必要覺悟到要付出相當的犧牲。

2014年的危機，俄國國民狂熱於克里米亞的合併，普丁的支持率跳升到將近九成。但是，這次輿論的反映卻是很難解讀。

普丁有著很大的不滿，那就是俄國從90年代以後就被當做是「冷戰的失敗者」而受到冷對待。他誇下豪語說：俄國變強了，並說：到目前為止，沒有人要聽俄國的聲音，而現在正是他們要洗耳恭聽了。

普丁曾說：蘇聯的崩潰是20世紀最大的地政學上的慘劇，這個發言是大家所熟知的，但是，另一方面，他也說：不後悔蘇聯崩潰的人是無情的，而希望蘇聯復活的人是沒有頭腦的，因此他現在也不是在思考著蘇聯的復活。

三、帝國的思考—普丁真正的態度

但是對於鄰國烏克蘭的應對，卻是與他國不同的。

烏克蘭被夾在俄國與歐洲之間，對於俄國來說，這是有著「居於俄國與歐美之間的緩衝地帶」之意義。更且，普丁拘泥於俄國於烏克蘭是「兄弟之邦」的看法，認為這個「兄弟之邦」是起源於中世紀的大國「基輔‧羅斯公國」。他在去年7月的論文中，說到：真正的烏克蘭主權只有在與俄羅斯的夥伴關係上才有可能。這種講法會使人想起掌控東歐時的蘇聯的「限制主權論」（The Brezhnev Doctrine），而這對於烏克蘭來說不外是帝國的思維，因為烏克蘭從17世紀起在帝制俄羅斯的掌控之下被稱為「小俄羅斯」，到了1991年蘇聯崩潰時，才好不容易開始走出自己的道路。

獨立之後的烏克蘭本來因為親歐洲的西邊與親俄羅斯的東邊而在輿論上二分。但是在軍事上，主張採取中立的傾向則是很強的，在2013年的民意調查當中，認為北約是「守護者」的比率只有17%，而有29%把北約看作是「威脅」。但是在去年12月的調查當中，贊成加盟北約的人上升至59.2%。顯然地，2014年的危機使烏克蘭團結在一起。

四、普丁陷入進退不得的泥沼了嗎？

普丁如果真的發動戰爭，將會與西方世界決裂，這對於俄國未來的發展一定是負面大於正面。但假借表面選舉而勝選的普丁以這種獨斷式的方法壓迫烏克蘭，將使烏克蘭離俄國越來越遠，就好像習近平不斷威脅台灣一樣。獨裁者會陷入自己所設下的危機，普丁應該是一個典型。



普丁如果真的發動戰爭，將會與西方世界決裂，這對於俄國未來的發展一定是負面大於正面。圖／擷自俄羅斯衛星通訊社