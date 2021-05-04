2021輔英健康五月天-「通識跨域․明日新境」今4日揭幕！開場司儀說：「醫人、醫心、醫社會」是陳永興醫師的一個座右銘，也是輔英人文的寫照。

五月是感恩的季節，輔英科大每年五月舉辦年度重要的「健康五月天」。今年主題「通識跨域․明日新境」特別邀請陳永興醫師與會開鑼揭幕！稍早並邀其在博雅涵養講座發表主題演說。

輔英大學校長顧志遠說，今天博雅課程非常重要。他推崇陳永興除了是醫師學者外，也是社會公益者，對弱勢關懷著力甚深。

「讓每一個人健康是社會的基本責任」！顧志遠並指陳醫師與輔英創辦人張鵬圖創辦精神一樣。這也是邀請陳醫師演講的最強鏈結。他除敬佩陳醫師有很多「豐功偉業」外，更令人感動的是陳醫師是即知即行的社會實踐家。顧志遠以其觀點認為很多人最多僅做到知行合一，而陳永興是即知即行的社會實踐家。他請學生不僅要專心聽，最重要將陳醫師視為標竿學習對象，學習其精神化為行動。

陳永興指出，護理的本質就是對人的關懷、照護、減輕病人痛苦與增進維護人的健康，他肯定這樣的精神在輔英發揚傳承，這是一件值得欽佩的事情。陳永興並推崇與認同輔英通識教育五月天的創意，因為學校除了基本的知識技能教育還要有通識的視野與對社會的責任。

副校長、環境與生命學院林清和院長說，五月是感恩的月份，我們行之多年舉辦「健康五月天」活動，我們要謹記我們的初衷。人有生命的傳承，惟文化和價值觀的傳承比生命更有意義。

輔英大學共教中心主任鄭富春指出，今是輔英健康五月天開幕日，活動也安排通識嘉年華的成果展示，選在5月4日文藝節這日邀請陳永興醫師演講，希望輔英學生學習全能發展人才培育方向，並希望課程或博雅系列講座增進學生參訪學習、踏查與敘事的表現，以展現因應新世代的變化與需求。

陳永興輔英主題演講擇日影音上線，請密切鎖定。

※輔英健康五月天

2021輔英健康五月天-「通識跨域●明日新境」

2017輔英健康五月天-「心●感恩」

2018輔英健康五月天-「輔英60●健康展新」

2019輔英健康五月天-「輔英心●大寮情」

2020輔英健康五月天-「國際移動●在地實踐」