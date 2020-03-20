武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情嚴峻，確診人數破百，全台賣場爆搶購潮，對此，行政院長蘇貞昌昨天在臉書發文表示，台灣糧食非常足夠「盡量買，貨很多」，今（20）日他再次強調，台灣各方面情控制良好，非常夠用，多買一點台灣的農產品，給農民加油，但不要傳播假訊息，若藉機囤貨謀利，要絕對嚴懲嚴辦、快懲快辦。

蘇貞昌今天赴立法院進行施政報告總質詢，他在會前受訪時表示，因為疫情嚴峻，大家看到國外搶購、囤貨的事情，難免會以為台灣有什麼狀況，他請大家放心，台灣各方面都控制良好，尤其台灣是水果王國、產業王國，加工品也非常多，糧食充足，甚至連衛生紙的產能現在都只開到六成，非常夠用，請大家放心。

蘇貞昌指出，大家現在如果沒有出外消費，要在自己家裡煮，就盡量買，可多買一點蔬菜、水果，多買一點台灣的農產品，給農民加油，也是很好的事，但請不要傳播假訊息，也千萬不要囤貨謀利，這都是嚴重觸法的事。

他說，他已經交代相關執法單位，如果有傳播假訊息，或藉機囤貨謀利，做違法的事，絕對嚴懲嚴辦、快懲快辦，請大家不要以身試法。

媒體提到，跟各國相比，台灣紓困總預算比例較低，外界希望預算未來再加碼，振興抵用券提高金額、限制少一點，並趕快發放；蘇貞昌回應，台灣防疫超前佈署，對於相關作為早已啟動，甚至在特別預算通過前，都已經「移緩濟急」，感謝立法院快速通過特別條例及特別預算，經費不但都有試算，而且也編列相關經費，要做相關事項，總統還特別要求加碼，政府也特別寬籌相關經費，且其它用途作為，並沒有在600億特別預算裡，所以請大家放心，如果還有不夠，隨時會再加碼。