美國衛生部長阿札爾一行與日本前首相森喜朗一行同在8月9日這一天分別搭乘專機到達台北。阿札爾來討論防疫問題，森喜朗則是來弔唁前總統李登輝。

這是台灣外交的重大事件，尤其阿札爾的來訪更是美台斷交41年後來訪的最高層級官員；森喜朗來悼念也表明李前總統是國際級的領袖人物。台灣人民都在為這個外交上的重大成就歡欣鼓舞。然而從黑暗角落，也有陣陣吹來的陰風，反對他們來訪，甚至說要隔離14天，雖然政府已做足了防疫措施。除了上機前他們都做了檢測，來台灣後的活動也是團進團出，不與社群民眾接觸，任務完成後，森喜朗當日立即搭專機回國，阿札爾則逗留4天，包括與蔡英文總統會晤。

親共勢力藉機反美反日

這些吹來的陰風很明顯代表的就是共產黨的紅色勢力。台灣現在要有人公然親共，會被罵死，但是他們轉換一個角度，就是借用其他名目反美反日。以前是借禁止美牛與所謂日本「核食」進口來反美反日，也阻礙台灣與美日簽署自由貿易協議，以便把台灣的經濟與中國綁在一起，使台灣像非洲國家一樣成為變相的中國殖民地。現在則是以「防疫」為理由，阻止台美關係、台日關係的發展，也是為了要把台灣與共產中國綁在一起，接受共產黨的專政。

除了以「防疫」為由騷擾這次的訪問活動，他們中有的也忍不住露出口風，聲稱這些外交活動讓兩岸關係處於最危險時刻。這除了不顧歷史事實過度渲染之外，可以明確地說，只要台灣不投降，兩岸關係一直處於危險時刻。這些人的恐嚇，只是要台灣人民在共匪面前繳械投降，甘作奴隸。從目前時局來看，這種可能性越來越小，因此也成為這些人的哀鳴。

中共代理人裡應外合

從中國對台灣這兩項外交活動的攻擊，可見這些人是如何的裡應外合；他們作為中共代理人一點不假。中國公佈了阿札爾專機的航線圖，不是簡單的關注，而是帶有恐嚇，暗示他們有能力用導彈來追蹤。這些中共代理人早應該受到國安法的列管與制裁，只是台灣立法太慢，不能像中共那樣隨便抓人，也不像美國那樣對中共滲透進行全面審查，才有這些人煽陰風、點鬼火的空間。

相較於中共最近外交上的空前孤立，習近平無處可去，連在中國也只能去吉林與北戴河避暑，對台灣外交上這樣活躍的生命力與國際上防疫與高科技發展的成就，不免非常眼紅。台灣為表善意，也可以邀請習近平來訪，條件也是團進團出，討論防疫，或者兩國建交的議題都可以。但如果要求政治庇護，只來不走，則不可以。請習大大考慮一下再決定，不急，事緩則圓。