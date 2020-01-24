國際局勢詭譎劇變的過去一年，香港反送中、美中貿易戰引發全球關注，也看見民主與極權國家的不同，牽動並影響香港普選與今年2020的台灣大選。陳永興說；「新春伊始，檢視過去的一年台灣與國際矚目的事件，從中探究值得咱反省的所在，以展望新的一年繼續打拼的願景。

陳永興在「新年的反省與展望」影音分享中以一、『港人「反送中」運動對台灣衝擊』、二、『美中貿易戰』與三、『台灣大選』與評回顧與前瞻

陳永興分析指出，見諸民進黨與國民黨的政黨得票率，其實同是34％上下，也就是支持度一樣。他認為就長遠而言對台灣還是有危機。這代表的意義就是台灣社會還是沒共識，而一個民主社會至少要有6成的人有共識，社會才能穩定與安全。

陳永興說：我長期以來主張台灣應該要獨立，咱應該追求一個新而獨立的國家。為此他特別憂心，觀察大選選票所反映值得咱警惕的現象，展望新的年度，咱應該要有更大力度來鞭策自己或說反省自己，也就是獨派與台派的政黨與團體如何整合努力，變成一個有力的運動團體…..

陳永興說，台派獨派不要因為此次選舉而失志，咱理想還在…..

一港人「反送中」運動對台灣衝擊

甫結束的一年，對台灣影響巨大的事件，陳永興認為香港「反送中」運動，將近半年來港人，尤其新世代每個周末假日無眠無休動輒數十萬、甚至超過百萬

人走上街頭爭取民主與言論自由、無懼港警驅趕甚至開槍，毫無退讓的決心，令人感動與敬佩。

此外，美國國會也通過法案聲援支持香港，尤其，正值美中貿易談判，川普數度公開要求中國不可出兵武力解決「反送中」問題。

見諸香港普選，建制派大敗，港人用近八成選票讓親中議員落選，反觀被視為

支持港獨與民主者大多全部當選，看見港人爭民主自由的決心。

香港「反送中」運動，對台灣也產生很大衝擊，見諸此次台灣大選也飆新高七成五的投票率，經分析都是新世代也就是首投族增加近一、二百萬的選票而來。香港「反送中」運動也間接幫助台灣讓蔡英文大勝親中的國民黨，讓韓國瑜落敗。陳永興說，香港「反送中」運動對台灣衝擊，值得咱深深思考。

二、美中貿易戰

川普以調漲關稅逼中國讓步不但要中國大量購買美方農產品，在科技等先進設施也設下保護，以防止中國商業間諜竊取並禁止輸入中國等各智慧產權….等各種措施。

見諸美中貿易談判已進行很久的時間，中國一開始態度強硬回應美方甚至不惜持久戰，但上個月，中方戲劇性的讓步，初步答應美方要求。但美國也表明這並非結束，只是剛開始的第一階段談判而已，還有第二階段……

美中貿易戰，當前美國取得初步成果。陳永興指，中國內部經濟危機也已逐漸出現，很多銀行負債嚴重，中國外商大量出走包括咱國家的台商也撤退….

陳永興認為商人出身的川普在美中貿易戰有其相當高明的竅門所在。美中貿易戰間接也影響台灣，因為美對中國態度強硬，也讓很多台商撤資返台所謂「鮭魚返鄉」。或外移東協。陳永興認為這對台灣當然好，避免台灣投資中國比率越來越高，最後咱反被中國控制，台商變成如人質，這對台灣也是威脅。

此外，川普是近二、三十年來對中國最強硬的總統，也是對台最支持的總統，訂立很多友臺法案….他若能連任，對臺也是有利。

三、台灣大選

2020台灣大選，讓很多人有感的是，暫時「喘了一口氣」，因為擔憂親中的韓國瑜與中國介入台灣大選採取各種手段，若韓當選會讓台灣國安出現危機。惟陳永興認為，如果對台灣國際地位與美中關係有深切認知，這種擔憂其實並非問題。

陳永興指，選前各種分析就已知韓不可能勝選，最終選舉結果蔡英文勝選，也讓有亡國感的人民喘了一口氣…….

惟值得關注與分析的是，見諸民進黨與國民黨的政黨得票率，他認為長遠而言對台灣還是有危機。關心台灣前途者要認真思考兩大黨其實同是34％上下，也就是支持度一樣。這代表的意義就是台灣社會還是沒共識。兩大黨路線不同。國民黨「維持現狀」親中不排除和中國統一；民進黨蔡英文也是「維持現狀」，但不要被統一，但兩者都在繼續中華民國的存在。民進黨不講臺獨，怕講這句話刺激中國或美國，所以迴避臺獨，但兩者都強調「維持現狀」竟在此次選舉看見政黨票一樣的支持率，他認為這對台灣是很麻煩的事，也就是沒共識，台灣人民一半一半，這將來要如何?

如在兩大黨外，分析其他30％政黨得票率，他認為更讓人擔心，料想不到的是，親中的政黨如親民黨3％、新黨1％、統促黨等一些統派小黨，如再將柯P民眾黨近12％，加上國民黨34％则總共超過50％，這讓人擔心的是有近半數不反對統一，有明確主張統一或不明確主張統一卻親中路線明顯，如此觀之，這對台灣長遠而言是危機所在。

反觀台派、獨派政黨如一邊一國、喜樂島聯盟、台聯加起來約5％，若再加上

時代力量7％近8％，共約12％再加上民進黨34％，则綠營約46％不到47％。兩相對比，不反對統一超過50％，主張不被統一與明確獨立的则不到50％。若主張應該要獨立為台灣前途而拚約10％，以此觀之台灣社會存有很大問題….陳永興認為一個民主社會至少要有6成的人有共識，社會才能穩定與安全。

陳永興強調，我長期以來主張台灣應該要獨立，咱應該追求一個新而獨立的國家。為此他特別憂心，所以觀察大選選票所反映值得咱警惕的現象，展望新的年度，咱應該要有更大力度來鞭策自己或說反省自己，也就是獨派與台派的政黨與團體如何整合努力，變成一個有力的運動團體…..

陳永興說，台派獨派不要因為此次選舉而失志，咱理想還在…..

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