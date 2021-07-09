一名印度婦女在古瓦哈提市火葬場為患新冠死亡的親人跪地祈禱。圖／擷自VOA網站

根據美國約翰∙霍普金斯大學（Johns Hopkins）星期三（7月7日）公布的統計數據，新冠疫情在全球蔓延以來，全世界因為染疫而身亡的罹難者人數已經突破4百萬。雖然世界各國都在加速接種疫苗，但三角翼 (Delta) 變種病毒卻正在給很多國家，特別是亞太國家，帶來新的挑戰。

4百萬死亡人數或被低估

根據美聯社的報導，這個數字是每年全球因為交通事故身亡人數的3倍；大約相當於美國洛杉磯的市民國民總數；也大約相當於香港居民一半以上或者紐約市的一半市民。 一般認為這一數字因為人為忽略或隱瞞已經被低估。

美聯社說，隨着疫苗的廣泛接種，每天染疫死亡的人數已經從今年1月最高每天18,000多人降到目前的每天大約7,900人。

但是在最近幾個星期，最早在印度發現的三角翼變種病毒正在全球拉響新的警報，由於基因突變而產生的變種病毒即使在疫苗接種相當成功的美國、英國和以色列也在快速傳播。

就在英國政府準備在本月解除所有防疫限制措施的時候，英國全境本周卻爆發了自從今年1月以來單日最高的3萬新確診人數。很多國家不得不重新實施防疫、抗疫措施，同時也在加快給民眾接種疫苗的速度。

三角翼變種病毒來勢洶洶

三角翼變種病毒甚至在防疫工作一般被認為做得相當成功的亞太地區也引發一波波新的疫情大爆發。

中國星期二（7月6日）通報57例新的確診病患，而一天前，新的確診病患還只有23例；這也是1月30日以來的單日新高。中國國家衛健委在一項聲明中指出，這57例確診病患中，15例是本土病例，而且都發生在與緬甸接壤的雲南省瑞麗市。

美國之音星期三（7月7日）曾經報導，瑞麗市的國門社區已經因為疫情擴大而被全面封鎖，民眾被告知要自我隔離，居家避疫。同時學校和商店都已停課停業。中國通常依靠嚴防死守的社區封鎖和全民普篩來抑制疫情，同時也在加快民眾接種疫苗的步伐。中國國家衛健委曾表示，要將接種疫苗的人口比例提告到80%。

大首爾地區三角翼變種病毒傳播快

韓國政府通報，星期四（7月8日）全國單日新增確診病患高達1275例，這是新冠疫情爆發以來韓國記錄的單日新增確診病例的最高記錄，比去年聖誕節1240例的記錄還高出35例。韓國聯合通訊社報導說，傳染性超強的三角翼變種病毒「傳播非常快，特別是在大首爾地區」。病毒在未接種疫苗的二三十歲年輕人中傳播尤其快。

韓國政府本來計畫這個月將聚會的人數限制從4人放寬到6人，同時也準備讓餐廳內用的時間延長兩個小時，但是首爾和附近地區的政府官員在疫情升溫下已經將這些計畫暫停。根據最新統計，韓國只有30%的人接種了第一劑疫苗。

雪梨延長封鎖至7月中

在人口接種疫苗比例不到10%的澳大利亞，爆發新一波疫情的新南威爾士州確診人數持續攀升。雪梨歷經兩個星期的封鎖本來這個星期五（7月9日）結束，但是州政府星期三宣布，將對悉尼的封鎖延長到7月16日。

三角翼變種病毒在泰國也在快速傳播。泰國政府星期三通報，當日新增確診病患6519例，死亡54人。曼谷新增確診病患中絕大部分人感染的是三角翼變種病毒。

美國目前是染疫病患死亡人數最多的國家，超過60萬人因為染疫死亡。巴西染疫死亡人數居於第二位，超過52萬人。

「非常危險的毒性組合」

新冠疫情因為三角翼變種病毒而出現反彈，凸顯出在疫苗接種問題上國際間富國與窮國之間的巨大鴻溝。在非洲以及其他一些窮國，疫苗接種基本上還沒有開始。

美國和七大工業國集團中的其他國家已經承諾要向窮國提供至少10億劑的新冠疫苗。

世界衛生組織的免疫專家安∙林德斯特蘭德（Anne Lind strand）表示，變種病毒、疫苗分配不公平和富裕國家放鬆預防措施是「非常危險的毒性組合」。她認為，所有人都不要把疫情當作一個「我個人、我的國家」需要面對的問題，而是要把它當作是一個需要全球應對的全球性問題。