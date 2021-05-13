近來疫情升溫，先有華航諾富特案，11日再傳出現不明本土病例，已釀社區恐慌。在面臨全球武漢肺炎第四波疫情來勢洶洶，立法院國民黨團總召費鴻泰卻狂言要槍斃中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中！姑且不論費委員否真認為槍斃這種說法只是形容詞而已，當整個國民黨團群起護航，恐引發社區民眾不解、指揮體系紊亂才真是打擊我國防疫士氣，扯防疫後腿。

防疫視同作戰，作戰首重戰略之決策及指令之傳達，面對未知疫病的挑戰，考驗我政府機關在防疫動員時的危機處理能力。從台灣開始防疫以來，中央流行疫情指揮中心發揮資訊整合、意見溝通及政策協調功能，帶領台灣人民度過一次又一次疫情危機。也因指揮官指揮若定，盡心盡力，透過專業導向協調危機、迅速應變，更讓全民團結、也讓我們成功守住疫情，連世界各國也來取經，甚至替台灣在國際上發聲。然而疫情瞬息萬變，在尚未打贏這場戰役前國民黨卻急著要揪出「戰犯」，要「槍斃」我們的指揮官，製造恐懼。

指揮官是人，人都可能犯錯，特別是因應這未知病毒的恐攻，發展不以懲罰為手段的監督管理系統是建立安全防護體系的第一步。美國早在1999年出版「人會出錯:建立一套更安全的健康照護系統」(To Err is Human: Building a Safer Health System) 討論醫療錯誤及如何建立一套更安全的健康照護系統，其中關鍵即是承認人性中恐懼犯錯可能帶來的懲罰而不去作為，因此建立無懲罰通報才是落實學習、避免再次犯錯的不二法門。而當費鴻泰委員為了政治操作喊出要槍斃指揮官時，很難想像還有誰敢說實話、提出防疫對策呢!

防疫救災是一場資訊的戰爭，在這個全民防疫的時代裡，我們期許能有效掌握、整合即時的災情資訊，準確有系統地執行疫情與災害應變工作，全心全意守護人民的安全與健康。恐懼是人們唯一的敵人；而人之所以恐懼，更是由於無知。國民黨似乎認為用獵女巫方式處理才能落實防疫；身為國民黨黨團總召費鴻泰委員帶頭引發社區恐慌，已經做了最壞的示範。