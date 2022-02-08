社會多元認知迥異

台灣是個多元化社會，其多元之處幾乎近似兩極。目前由人民選出的政府，自稱為中華民國政府，其正式國號叫中華民國、有時也叫中華民國台灣，但全球世人卻都稱它為台灣、或台灣政府。中華民國政府自認是，一個主權獨立的國家，但至今卻仍然還是被排斥在，國際社會任何需要，具備以國家主權為條件如聯合國等的組織。然而，時下在台灣主政的政府，卻以目前共有111個國家及地區，給予持印有「中華民國台灣」護照、免簽證待遇為豪。其中亞太地區22個、亞西地區1個、美洲地區40個、歐洲地區44個、非洲地區4個。這裡包括有當今民主社會知名國度：美國、英國、日本、新加坡、紐西蘭、加拿大、韓國等。

中華民國台灣政府

台灣社會在2004年以前，從沒有聽說過，啥是法理論述平民政府？對國家與政府的認知，總停留在國民黨是外來的政黨；由其主政的中華民國政府，也是外來政府。然而於2000年，由陳水扁代表民進黨贏得勝選，主掌國家大政，所以也就認同民進黨的中華民國。但在國際社會的認知，不論是國民黨中華民國，或民進黨中華民國，它們都是中華民國流亡政府、是一個沒有國家領土主權的政府，只是被授權管理台灣事務，所以不管誰主政，都稱它為台灣政府。

流亡政黨已不反共

在國民黨掌權時，其主政者認為，台灣是屬於中華民國；而中華民國代表全中國，其領土尚且包括蒙古與中華大地。簡單地說，其邏輯就是台灣屬於中國。他們起於蔣介石，把政權從中國逃亡帶到台灣，淪為國際社會所稱的流亡政府；在台灣實施長達38年戒嚴、大屠殺、白色恐怖等威權統治，總是妄想有一天能反攻大陸、班師回朝。隨著台灣民主化的變遷與興革，於2008年到2016年，重掌政權的國民黨，已經不再反共。其部分昔日反共將領，都已迫不及待紛紛入京朝拜晉謁，準備隨時當木馬屠城的內應效忠者，把台灣當祭品奉獻給習皇大帝。

前後四位民選總統

隨著蔣家政權的凋零走入歷史，台灣於1988年由本土台灣人主政，李登輝開啟了終止萬年國大、廢除動員戡亂臨時條款、廢除國民大會、總統、立委、直接民選等等一系列民主改革。1996年舉辦第一次總統直選，2000年第一次政黨輪替，2004年百萬牽手護台灣，2008年國民黨重新奪回政權，2016年民進黨二次執政。在李登輝主政時，他將國家定位為中華民國在台灣，向國際社會宣布，中華民國與中華人民共和國是特殊的國與國關係，即所謂的兩國論，主張與中國來往要戒急用忍。陳水扁主政時，把國家定位為中華民國是台灣，兩岸關係主張大膽西進。馬英九主政時，把國家定位為台灣是中華民國的一部分，兩岸關係認同一中原則，主張九二共識、終極統一。蔡英文主政時，把國家定位為台灣是中華民國、是一個主權獨立國家，目前國號叫中華民國，兩岸關係主張：和平、對等、民主、對話。前後四位台灣民選總統，都把國家定位於中華民國的演進，似乎台灣與中華民國，永遠都要被綁在一起脫離不了關係。

戰狼外交機艦擾台

令人扼腕的是，1971年10月25日聯合國大會，通過2758號決議正式宣告，國際社會認定中華人民共和國，是中國唯一合法的政府。過去由蔣介石代表，在聯合國所佔有的席次一併給予廢除，改由中華人民共和國繼承，中華民國在聯合國所代表中國的權利。自二次世界大戰後，國共所爭執的中國代表權，終於敲槌定音落幕，但台灣歸屬卻依然懸而未解。中華人民共和國進入聯合國後，展開一連串的報復追殺，要把寄生在台灣的中華民國流亡政府徹底瓦解，趕出所有聯合國系列組織。在國際社會錯判情勢下，誤以為只要對中共釋出橄欖汁，就可引導它走入民主社會。誰知人算不如天算，在大力扶持中共下，反而成就它成為世界工廠；當它荷包賺飽，便開始鯨吞蠶食整個國際社會，戰狼外交更是全球叫囂，一副要稱霸世界之狂妄，處處霸凌台灣，機艦擾台三餐伺候。

分化打擊圖霸全球

中國的囂張，當然讓全球世人舉諸側目，更是讓台灣人民寢食難安。當然委曲求全，對一心想稱霸國際社會的戰狼，是絲毫不管用，只會換來更嚴峻的軟土深掘。還好，整個國際社會已經覺醒，徹底認清中國野心，是想獨霸世界，企圖併吞台灣，來當祭旗的起手式。當然引起美、日、英、澳、還有北約聯盟等的覺醒，紛紛調兵遣將直奔南海及台灣海峽，軍事對峙大有一觸即發的態勢。中國面對來自四面八方的圍堵，當然另有一番盤算，中國社科院台灣研究所、中國中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室、及成千上萬的五毛傭兵，時時刻刻都在盤算著，如何才能瓦解、打擊，台灣人民堅決反共的意志。他們深知，打台灣還不如收買台灣來得容易。於是分化、扭曲、見縫插針的社會運動層出不窮，上至國家首長，下至民間社團領袖，比比皆是打擊的對象；附庸者藍金黃，違抗者鬥黑鬥臭。中國共產黨是靠社會運動起家，鬥爭批判是他們拿手的把戲，川普已於去年1月6日國會山莊事件馬失前蹄，現在拜登在疫情、通膨及烏克蘭和台海風雲的撲擊下，能否穩住時局，確實令人擔憂。

法理起源台灣地位

台灣社會，自1999年由美籍軍人葛傑夫Jeff Geer提出，「從葛魯秀私到世貿組織From Grotius to WTO」宏論，2004年美籍台灣女婿何瑞元Richard Hartzell，在哈佛季刊發表「舊金山和約如何處置台澎Understanding the SFPT’s Disposition of Formosa and the Pescadores」；2006年林志昇向美國聯邦法院提出，「攸關台灣人護照訴訟Lin v. USA」；2008年成立台灣民政府組織；2011年台灣民政府水月園開班授課等一系列運動，啟發了台灣法理地位的鑽研。雖然後來因樹大分枝，有了不同教派論述，有的把台灣主權應回歸日本、或應屬於美國、或有待未來建國，總的來說，就是必須要與中國有所切割。

和約授權美國主佔

台灣主權根本不屬於任何一個中國，不論是建立於1912年的中華民國，或是成立於1949年的中華人民共和國，在其創建時，台灣主權都是屬於日本。1895年4月17日大清政府，將台灣澎湖完整主權、永久割讓給日本後，至今沒有任何條約指明，將台澎主權轉移給任何中國。倒是舊金山條約，明文授權美國為主要佔領權國。依據和平條約，美國確實負有維護台澎安全與繁榮的責任和義務。雖然美國尊重台灣人民的人權、尊嚴和自主，但前提是，必須維護美國在西太平洋地區的和平、安全與穩定，並且有助於促進美國的外交政策。

中國承諾翻臉翻書

中國派駐美國大使秦剛，於1月27日在其官邸，接受美國全國公共電台（NPR）專訪時說：「我要特別強調，台灣問題是中美之間最大的火藥桶。如果台灣當局在美方撐腰下，持續推進台獨，很可能將中美兩個大國捲入軍事衝突。」其言下之意似乎是說，只要台灣不進行法理台獨，其他一切好說。聽起來又好像說，寧可接受中華民國，也不接受台灣共和國。看起來台獨對中共來說，真的是可恨又可怕。但中共所說的話，又有幾句可以相信呢？看看，中英聯合聲明，保證「港人治港高度自治，承諾香港現行的經濟制度與生活方式，維持五十年不變。」結果年未過半、說變就變，翻臉就像翻書。

國旗飄揚政治改變

然而，換個角度，從最近台美高層互動來看，美國過去嚴禁中華民國旗幟，在美國若干重要公開場所懸掛亮相；現在卻可以讓它，在諸如雙橡園、賴清德過境美國等公開場合飄揚。這似乎可以看出端倪，美國過去一直稱呼在台灣執政的政府為，台灣管理當局。現在因該政府展現，與美國行政部門高度密切配合意願，而獲得肯定。所以，美國將直接稱它為台灣政府。其實這也正符合，大多數台灣人民的期待。然而，中國政府的底線就是，絕不接受台灣獨立。相信這也是為什麼，台灣執政當局堅持「中華民國台灣」，這個看起來不三不四、似是而非的名字。這大概就是所謂，政治是高度妥協、各取所需的藝術吧。



副總統賴清德率團出席宏都拉斯共和國總統卡蕬楚就職典禮2022.1.26抵達美國洛杉磯，民眾歡迎行列出現中華民國國旗。圖／擷自總統府flickr

失去台灣失去平洋

當然這都只是合理的推想，但堅持建立台灣國，是四百年來居住在台灣島上，歷代人民大家共同的心願，唯不知此刻有多少人，已下定決心願意站出來，流血流淚捨身拼命建國？儘管中國國防部一再放話恫嚇說「玩火者必自焚，獨立就意味著戰爭」；美國卻也重申強調，「對台承諾堅若磐石」。相信守住台灣、捍衛民主，就是最符合美國，維護在西太平洋的利益。誠如麥克阿瑟將軍，一針見血的名言：「失去台灣、就失去太平洋」。當然台灣人也不是被嚇大的，在過去77年的歲月裡，有哪天中國沒有嗆聲要併吞台灣？但如果共軍膽敢逾越雷池一步，大家就都必須效法以色列、烏克蘭，全民皆兵，拿起槍桿子、決心走向戰場。

法理論述無限空間

時下有很多人提出，法理論述台灣未來；個個都能說得頭頭是道，真是意氣風發、百家爭鳴。台灣前途看起來，一片榮景可喜可賀。但台灣要獨立建國，卻不是單純地，只要把國民黨掃入灰燼就能成其事。其最主要還是，何時能脫掉中華民國，這件大而不當虛假外衣。因為台灣無法單憑一己之力，就能抗衡隔壁惡鄰的貪婪；況且此刻的中華民國，根本就不是一個主權獨立的國家。

是誰擁有台灣主權

2004年10月25日，美國前國務卿科林鮑威爾說：「中國只有一個，台灣沒有獨立，它不享有作為一國家的主權，這仍是我們的政策，我們堅定的政策。」2007年8月30日，美國前國家安全委員會、亞洲事務高級主任、丹尼斯韋德寧說：「台灣或中華民國，此刻不是國際社會的一個國家，美國政府的立場是，中華民國、中華民國是一個懸而未決的議題，正如您所知，已經有很多很多年了。」2020年11月12日，美國前國務卿蓬佩奧說：「台灣從來不屬於中國。」2008年3月18日，美國聯邦法院哥倫比亞地方法官、籮絲美莉柯祐，於林訴美案判決書中指出：「多年來，行政部門針對台灣主權議題的刻意和謹慎態度，使本院無法對原告的訴求作出裁決。法院得出結論，政治議題學說，禁止考慮原告的訴訟，因此批准政府駁回原告訴求。」2009年4月7日，美國聯邦上訴法院、哥倫比亞區巡迴法庭、巡迴法官布朗，在判決書中指出：「處理上訴人之申訴需要台灣主權者的身份。行政部門故意對這個問題保持沉默，我們是不能干涉其決定。」

沉默呼聲任重道遠

因此，論述台灣主權、探討台灣法理地位，不是單純的法律論述，而是需要考慮到主要佔領權國美國，及仍擁有台灣剩餘主權日本的立場、態度和主張；任何橫衝直撞舉措，都不會成功。在目前這個階段，我們這一代的台灣人，必須要有堅定的意志，來表明願意與美日合作，等時機成熟時，自能落實台灣最終的法理政治定位。2011年1月29日，前美國在台協會理事主席夏馨，曾親口告訴我們當年陳水扁發表，「四不一沒有」的真實場景。最近蓬佩奧也推薦我們去觀賞《沉默呼聲》。在這看似平靜的日常生活中，其實每天都有很多不為人知的動盪，一分一秒地在發生。咱這代台灣人，有幸生活在台灣即將歷史轉折的年代，我們都肩負著千斤萬斤擔、任重道遠，請繫好安全帶準備隨時起飛！