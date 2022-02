社會多元認知迥異

台灣是個多元化社會,其多元之處幾乎近似兩極。目前由人民選出的政府,自稱為中華民國政府,其正式國號叫中華民國、有時也叫中華民國台灣,但全球世人卻都稱它為台灣、或台灣政府。中華民國政府自認是,一個主權獨立的國家,但至今卻仍然還是被排斥在,國際社會任何需要,具備以國家主權為條件如聯合國等的組織。然而,時下在台灣主政的政府,卻以目前共有111個國家及地區,給予持印有「中華民國台灣」護照、免簽證待遇為豪。其中亞太地區22個、亞西地區1個、美洲地區40個、歐洲地區44個、非洲地區4個。這裡包括有當今民主社會知名國度:美國、英國、日本、新加坡、紐西蘭、加拿大、韓國等。

中華民國台灣政府

台灣社會在2004年以前,從沒有聽說過,啥是法理論述平民政府?對國家與政府的認知,總停留在國民黨是外來的政黨;由其主政的中華民國政府,也是外來政府。然而於2000年,由陳水扁代表民進黨贏得勝選,主掌國家大政,所以也就認同民進黨的中華民國。但在國際社會的認知,不論是國民黨中華民國,或民進黨中華民國,它們都是中華民國流亡政府、是一個沒有國家領土主權的政府,只是被授權管理台灣事務,所以不管誰主政,都稱它為台灣政府。

流亡政黨已不反共

在國民黨掌權時,其主政者認為,台灣是屬於中華民國;而中華民國代表全中國,其領土尚且包括蒙古與中華大地。簡單地說,其邏輯就是台灣屬於中國。他們起於蔣介石,把政權從中國逃亡帶到台灣,淪為國際社會所稱的流亡政府;在台灣實施長達38年戒嚴、大屠殺、白色恐怖等威權統治,總是妄想有一天能反攻大陸、班師回朝。隨著台灣民主化的變遷與興革,於2008年到2016年,重掌政權的國民黨,已經不再反共。其部分昔日反共將領,都已迫不及待紛紛入京朝拜晉謁,準備隨時當木馬屠城的內應效忠者,把台灣當祭品奉獻給習皇大帝。

前後四位民選總統

隨著蔣家政權的凋零走入歷史,台灣於1988年由本土台灣人主政,李登輝開啟了終止萬年國大、廢除動員戡亂臨時條款、廢除國民大會、總統、立委、直接民選等等一系列民主改革。1996年舉辦第一次總統直選,2000年第一次政黨輪替,2004年百萬牽手護台灣,2008年國民黨重新奪回政權,2016年民進黨二次執政。在李登輝主政時,他將國家定位為中華民國在台灣,向國際社會宣布,中華民國與中華人民共和國是特殊的國與國關係,即所謂的兩國論,主張與中國來往要戒急用忍。陳水扁主政時,把國家定位為中華民國是台灣,兩岸關係主張大膽西進。馬英九主政時,把國家定位為台灣是中華民國的一部分,兩岸關係認同一中原則,主張九二共識、終極統一。蔡英文主政時,把國家定位為台灣是中華民國、是一個主權獨立國家,目前國號叫中華民國,兩岸關係主張:和平、對等、民主、對話。前後四位台灣民選總統,都把國家定位於中華民國的演進,似乎台灣與中華民國,永遠都要被綁在一起脫離不了關係。

戰狼外交機艦擾台

令人扼腕的是,1971年10月25日聯合國大會,通過2758號決議正式宣告,國際社會認定中華人民共和國,是中國唯一合法的政府。過去由蔣介石代表,在聯合國所佔有的席次一併給予廢除,改由中華人民共和國繼承,中華民國在聯合國所代表中國的權利。自二次世界大戰後,國共所爭執的中國代表權,終於敲槌定音落幕,但台灣歸屬卻依然懸而未解。中華人民共和國進入聯合國後,展開一連串的報復追殺,要把寄生在台灣的中華民國流亡政府徹底瓦解,趕出所有聯合國系列組織。在國際社會錯判情勢下,誤以為只要對中共釋出橄欖汁,就可引導它走入民主社會。誰知人算不如天算,在大力扶持中共下,反而成就它成為世界工廠;當它荷包賺飽,便開始鯨吞蠶食整個國際社會,戰狼外交更是全球叫囂,一副要稱霸世界之狂妄,處處霸凌台灣,機艦擾台三餐伺候。

分化打擊圖霸全球

中國的囂張,當然讓全球世人舉諸側目,更是讓台灣人民寢食難安。當然委曲求全,對一心想稱霸國際社會的戰狼,是絲毫不管用,只會換來更嚴峻的軟土深掘。還好,整個國際社會已經覺醒,徹底認清中國野心,是想獨霸世界,企圖併吞台灣,來當祭旗的起手式。當然引起美、日、英、澳、還有北約聯盟等的覺醒,紛紛調兵遣將直奔南海及台灣海峽,軍事對峙大有一觸即發的態勢。中國面對來自四面八方的圍堵,當然另有一番盤算,中國社科院台灣研究所、中國中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室、及成千上萬的五毛傭兵,時時刻刻都在盤算著,如何才能瓦解、打擊,台灣人民堅決反共的意志。他們深知,打台灣還不如收買台灣來得容易。於是分化、扭曲、見縫插針的社會運動層出不窮,上至國家首長,下至民間社團領袖,比比皆是打擊的對象;附庸者藍金黃,違抗者鬥黑鬥臭。中國共產黨是靠社會運動起家,鬥爭批判是他們拿手的把戲,川普已於去年1月6日國會山莊事件馬失前蹄,現在拜登在疫情、通膨及烏克蘭和台海風雲的撲擊下,能否穩住時局,確實令人擔憂。

法理起源台灣地位

台灣社會,自1999年由美籍軍人葛傑夫Jeff Geer提出,「從葛魯秀私到世貿組織From Grotius to WTO」宏論,2004年美籍台灣女婿何瑞元Richard Hartzell,在哈佛季刊發表「舊金山和約如何處置台澎Understanding the SFPT’s Disposition of Formosa and the Pescadores」;2006年林志昇向美國聯邦法院提出,「攸關台灣人護照訴訟Lin v. USA」;2008年成立台灣民政府組織;2011年台灣民政府水月園開班授課等一系列運動,啟發了台灣法理地位的鑽研。雖然後來因樹大分枝,有了不同教派論述,有的把台灣主權應回歸日本、或應屬於美國、或有待未來建國,總的來說,就是必須要與中國有所切割。

和約授權美國主佔

台灣主權根本不屬於任何一個中國,不論是建立於1912年的中華民國,或是成立於1949年的中華人民共和國,在其創建時,台灣主權都是屬於日本。1895年4月17日大清政府,將台灣澎湖完整主權、永久割讓給日本後,至今沒有任何條約指明,將台澎主權轉移給任何中國。倒是舊金山條約,明文授權美國為主要佔領權國。依據和平條約,美國確實負有維護台澎安全與繁榮的責任和義務。雖然美國尊重台灣人民的人權、尊嚴和自主,但前提是,必須維護美國在西太平洋地區的和平、安全與穩定,並且有助於促進美國的外交政策。

中國承諾翻臉翻書

中國派駐美國大使秦剛,於1月27日在其官邸,接受美國全國公共電台(NPR)專訪時說:「我要特別強調,台灣問題是中美之間最大的火藥桶。如果台灣當局在美方撐腰下,持續推進台獨,很可能將中美兩個大國捲入軍事衝突。」其言下之意似乎是說,只要台灣不進行法理台獨,其他一切好說。聽起來又好像說,寧可接受中華民國,也不接受台灣共和國。看起來台獨對中共來說,真的是可恨又可怕。但中共所說的話,又有幾句可以相信呢?看看,中英聯合聲明,保證「港人治港高度自治,承諾香港現行的經濟制度與生活方式,維持五十年不變。」結果年未過半、說變就變,翻臉就像翻書。

國旗飄揚政治改變

然而,換個角度,從最近台美高層互動來看,美國過去嚴禁中華民國旗幟,在美國若干重要公開場所懸掛亮相;現在卻可以讓它,在諸如雙橡園、賴清德過境美國等公開場合飄揚。這似乎可以看出端倪,美國過去一直稱呼在台灣執政的政府為,台灣管理當局。現在因該政府展現,與美國行政部門高度密切配合意願,而獲得肯定。所以,美國將直接稱它為台灣政府。其實這也正符合,大多數台灣人民的期待。然而,中國政府的底線就是,絕不接受台灣獨立。相信這也是為什麼,台灣執政當局堅持「中華民國台灣」,這個看起來不三不四、似是而非的名字。這大概就是所謂,政治是高度妥協、各取所需的藝術吧。



副總統賴清德率團出席宏都拉斯共和國總統卡蕬楚就職典禮2022.1.26抵達美國洛杉磯,民眾歡迎行列出現中華民國國旗。圖/擷自總統府flickr

失去台灣失去平洋

當然這都只是合理的推想,但堅持建立台灣國,是四百年來居住在台灣島上,歷代人民大家共同的心願,唯不知此刻有多少人,已下定決心願意站出來,流血流淚捨身拼命建國?儘管中國國防部一再放話恫嚇說「玩火者必自焚,獨立就意味著戰爭」;美國卻也重申強調,「對台承諾堅若磐石」。相信守住台灣、捍衛民主,就是最符合美國,維護在西太平洋的利益。誠如麥克阿瑟將軍,一針見血的名言:「失去台灣、就失去太平洋」。當然台灣人也不是被嚇大的,在過去77年的歲月裡,有哪天中國沒有嗆聲要併吞台灣?但如果共軍膽敢逾越雷池一步,大家就都必須效法以色列、烏克蘭,全民皆兵,拿起槍桿子、決心走向戰場。

法理論述無限空間

時下有很多人提出,法理論述台灣未來;個個都能說得頭頭是道,真是意氣風發、百家爭鳴。台灣前途看起來,一片榮景可喜可賀。但台灣要獨立建國,卻不是單純地,只要把國民黨掃入灰燼就能成其事。其最主要還是,何時能脫掉中華民國,這件大而不當虛假外衣。因為台灣無法單憑一己之力,就能抗衡隔壁惡鄰的貪婪;況且此刻的中華民國,根本就不是一個主權獨立的國家。

是誰擁有台灣主權

2004年10月25日,美國前國務卿科林鮑威爾說:「中國只有一個,台灣沒有獨立,它不享有作為一國家的主權,這仍是我們的政策,我們堅定的政策。」2007年8月30日,美國前國家安全委員會、亞洲事務高級主任、丹尼斯韋德寧說:「台灣或中華民國,此刻不是國際社會的一個國家,美國政府的立場是,中華民國、中華民國是一個懸而未決的議題,正如您所知,已經有很多很多年了。」2020年11月12日,美國前國務卿蓬佩奧說:「台灣從來不屬於中國。」2008年3月18日,美國聯邦法院哥倫比亞地方法官、籮絲美莉柯祐,於林訴美案判決書中指出:「多年來,行政部門針對台灣主權議題的刻意和謹慎態度,使本院無法對原告的訴求作出裁決。法院得出結論,政治議題學說,禁止考慮原告的訴訟,因此批准政府駁回原告訴求。」2009年4月7日,美國聯邦上訴法院、哥倫比亞區巡迴法庭、巡迴法官布朗,在判決書中指出:「處理上訴人之申訴需要台灣主權者的身份。行政部門故意對這個問題保持沉默,我們是不能干涉其決定。」

沉默呼聲任重道遠

因此,論述台灣主權、探討台灣法理地位,不是單純的法律論述,而是需要考慮到主要佔領權國美國,及仍擁有台灣剩餘主權日本的立場、態度和主張;任何橫衝直撞舉措,都不會成功。在目前這個階段,我們這一代的台灣人,必須要有堅定的意志,來表明願意與美日合作,等時機成熟時,自能落實台灣最終的法理政治定位。2011年1月29日,前美國在台協會理事主席夏馨,曾親口告訴我們當年陳水扁發表,「四不一沒有」的真實場景。最近蓬佩奧也推薦我們去觀賞《沉默呼聲》。在這看似平靜的日常生活中,其實每天都有很多不為人知的動盪,一分一秒地在發生。咱這代台灣人,有幸生活在台灣即將歷史轉折的年代,我們都肩負著千斤萬斤擔、任重道遠,請繫好安全帶準備隨時起飛!