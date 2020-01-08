國防部主管印太事務的代理助理部長海大衛7日在哈德遜研究所一場討論會上說，日本跟美國一樣希望確保一個自由與開放的印太地區，但中國在南中國海和東中國海咄咄逼人的行為，是對這一願景的威脅與挑戰。圖／畫面擷自哈德遜研究所YouTube頻道影片

美國國防部高級官員說，美國和日本對來自中國的安全威脅有著共同的認知，展望未來，美日雙方需要進一步努力縮小兩國軍事同盟關係中的一些間隙，以便更有效地應對各項安全挑戰。

國防部主管印太事務的代理助理部長海大衛（David Helvey）1月7日在哈德遜研究所的一場討論會上說，日本跟美國一樣都希望確保一個自由與開放的印太地區，但是中國在南中國海和東中國海咄咄逼人的行為是對這一願景的威脅與挑戰。

當被問到在台灣即將舉行總統大選之際美日軍事同盟如何應對中國可能的威脅時，海大衛說，台灣海峽的和平與穩定是美日兩國的共同目標，但他不願透露美日兩國在軍事上做出了什麼準備。

海大衛還重申美國對幫助日本保衛尖閣諸島的承諾。中國稱這些島嶼為主權屬於自己的釣魚島，並不斷派飛機和軍艦到那一海域航行。

海大衛表示，應對中國和其他各項安全挑戰要靠大家的努力，這包括美國和日本做出更大努力以提升美日軍事同盟的效力。他說，展望未來，兩國需要在添置和部署尖端武器、共同研製新一代裝備以及更公平地分攤駐軍費用等方面繼續努力。

前日本防衛大臣森本敏在同一討論會上說，日本長年向美軍提供了一個穩定的駐軍環境，並一直足夠地分攤了美國駐軍費用，因此美日之間不存在所謂公平分攤駐軍費用的問題。他承認，日本與美國在軍事同盟的角色、使命和能力（RMC）問題上的確存在間隙，需要雙方作出更大的努力。

森本敏說，中國軍隊已經走出了第一島鏈，中國的航母不久後會常年在太平洋上航行，美日同盟將面對越來越大的挑戰。他認為日本應該提升國防預算，研製更多的潛艇，並且與美國開始共同研發第六代戰鬥機。

美國國務院一位高級官員星期二在記者會上表示，美國不尋求與中國的衝突，但會堅定維護自己的利益和價值。這位官員說：「我們希望看到一個與自己的人民和它的鄰國和平相處的繁榮的中國，但是，在那一天到來之前，我們必須繼續挺身而出、反對他們的惡劣行徑。」