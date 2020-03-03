為了避免非法外勞隱匿躲藏成為防疫破口，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前曾表示希望各縣市政府暫緩查緝非法外勞看護，卻傳出台北市「逆時中」操作，發函給醫院對外籍看護加強管理，發現非法要通報移民署，對此，北市府衛生局今天緊急澄清，強調「一切均遵照中央指示，並無逆時中情事。」

北市府衛生局表示，中央流行疫情指揮中心日前公布，有非法外籍看護工確診武漢肺炎一事，衛生局於2月28日收到衛福部LINE訊息通知，要求各縣市衛生局協助轉達所轄醫院，對病人自聘的外籍照護員應採取以下措施，加強管理:1.造冊管理，含姓名、居留證#（或護照）、住址等。2、護理站每日發給每人一片口罩。3、每天量測體溫，有異常或有呼吸道症狀，要求家屬安排就醫，院方列管追蹤。4、要求全時配戴口罩及遵守洗手五時機。5、如發現沒有合法證件者，應通報移民署處理。

衛生局說，收到中央上述LINE通知後於2月28日以電子郵件轉知醫院窗口，另於228連假過後，於3月2日除轉述上開訊息，也依衛福部來文，要求各醫院完成自評事項，「一切均遵照中央指示，並無逆時中情事。」

衛生局說，未來中央流行疫情指揮中心如有最新指示，都均將配合辦理，並無媒體所言，與中央不同調；後續亦將配合中央指示，調整相關防疫作為。