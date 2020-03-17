美國總統川普今天發布疫情言論，直言美國經濟可能邁入蕭條，造成市場恐慌性殺盤，儘管聯準會紐約分行週一再度撒錢救市，實施總額高達5千億美元的隔夜附買回操作，華爾街完全不買單，道瓊暴跌逾 12%，終場近2997.1點，創1987年黑色星期一以來最大單日跌幅，油價、美元、黃金同步無一倖免，同步下挫。

美國疫情緊繃，美國CDC表示，美國共有49個州、哥倫比亞特區、波多黎各、關島與美屬維京群島通報出現病例，而前一次公布出現疫情的地區為46個州和哥倫比亞特區。為了挽救市場信心，聯邦準備理事會（Fed）意外緊急降息4碼（1個百分點），並宣布7000億美元購債計畫、重啟量化寬鬆（QE）措施。

然而，華爾街完全不買單，市場瀰漫恐慌情緒，美股周一直接跳空開低，再度觸發暫停交易15分鐘的熔斷機制。油價跌入深淵、美元、黃金走低、美債殖利率暴跌。盤中時段，聯準會紐約分行週一 (16 日) 再度撒錢救市，實施總額高達 5000 億美元的隔夜附買回操作，難挽市場信心。

尾盤時段，美國總統川普直言，美國疫情最嚴重可能會持續到7月或8月，不排除封鎖疫情震央區域，並稱，美國可能正在走向經濟衰退。

此言一出，更加觸動市場恐慌，道瓊工業指數尾盤一度跌逾3000點，終場暴跌2997.1點，跌幅12.93%，收在20188.52點。標準普爾500指數大跌324.89點，跌幅11.98%，收在2386.13點。以科技股為主的那斯達克綜合指數重挫970.28點，跌幅12.32%，收在6904.59點，創史上單日最糟單日紀錄。

受美股崩跌影響，亞股跟著下殺，日韓股早盤跌逾皆在2%以上，台股大盤指數開盤跳空大跌179.13點，電金傳全面砍殺下，盤面一片綠油油下，指數開低走低。