隨著武漢肺炎疫情越來越險峻,台灣的防疫措施也由柔性轉為更剛性。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示,已規劃加強版自主健康管理,自主健康管理者每天需早晚各量一次體溫並回報,一旦沒有做到,將會開罰。

「自主健康管理」指的是輕重不同的「隔離」措施。新冠狀病毒疾病暴發以來,已經使許多國家要求可能感染或已經感染這種病毒的人在家中或專用檢疫設施隔離自己。有的地方比如中國武漢及其他城市、義大利的米蘭威尼斯、菲律賓的馬尼拉,封城都要超過一個月。大多數研究指出隔離造成負面的心理影響,包括創傷後的壓力症狀,精神錯亂和憤怒。壓力源包括更長的隔離時間,對感染的恐懼,沮喪,無聊,供應不足,訊息不足,經濟損失和污名。

被隔離者在幫大家的忙,對社會是有貢獻的

《刺胳針》( The Lancet )醫學期刊日前發表一篇<隔離的心理影響及其舒緩方案>(The psychological impact of quarantine and how to reduce it),建議大家善待被隔離者,包括即時告訴他們正在發生的事情和原因;解釋隔離將持續多長時間;為他們提供隔離期間有意義的活動;提供清晰的溝通;確保基本的供應品(例如食物,水和醫療用品)可用,並增強了人們應該正確感覺到的利他主義感,也就是告訴他 :「你的被隔離是在幫大家的忙,對社會是有貢獻的。」

隔離(quarantine)一詞,一般認為始於1127年在義大利的威尼斯用於麻風病,並廣泛用於應對黑死病,直到300年後英國才開始適當地實施隔離對抗鼠疫。但其實從世界醫學史上看,各文明古國早就有「隔離」的觀念與做法,比如西元356年中國的東晉就實行傳染病隔離措施:「凡朝臣有時疾,染易三入以上者,身雖無病,百日不得進宮。」最近冠狀病毒病(COVID-19)爆發。這次疫情已經使許多中國整個城市有效地進行了大規模隔離,而從中國返回家園的成千上萬外國人被要求在家中或在國有機構中進行自我隔離。

精障及醫護被隔離者需要更大的關懷

隔離對於那些經歷隔離的人來說通常是不愉快的經歷。與親人的分離,失去自由,疾病狀況的不確定性和無聊有時會產生巨大的影響。有自殺的報導產生了極大的憤怒,並提起了訴訟在先前的疫情爆發後實施隔離。必須仔細權衡強制性大規模檢疫的潛在好處與可能的心理成本。 成功地將檢疫作為一種公共衛生措施使用,要求我們盡可能減少與檢疫相關的負面影響。

隔離對心理的影響比想像的更為巨大,尤其對有精神病史與隔離檢疫後4-6個月出現焦慮和憤怒有關。全台灣領有慢性精障手冊人數就高達12萬4千人,當他們也在新冠隔離之列時,承受的壓力比一般人更大,需要更多的支持。另外, 醫護人員本來是幫助者的角色,不過一但它們也感染了新冠而被隔離,研究發現他們比被隔離的普通民眾有更嚴重的「創傷後壓力」症狀,在各個方面的得分都高得多。衛生保健工作者也比一般公眾受到了更多的侮辱,在隔離後表現出更多的迴避行為,報告了更多的收入損失,並且在心理上受到的影響更大:他們報告了更多的憤怒,煩惱,恐懼,沮喪,內,無助,孤立,孤獨,緊張,悲傷,擔憂和不快樂。

可以採取什麼措施減輕隔離的後果?

在重大傳染病爆發期間,隔離是必要的預防措施。但是,The Lancet這篇評論認為隔離造成負面的心理影響,必須確保在隔離計劃過程中採取有效的緩解措施。特別是對有精神病史的人,因為其他文獻顯示,他們遭受任何災難相關的創傷後與心理困擾有關,精神健康狀況較差的人在隔離期間可能需要額外的支持。在隔離的醫護相關工作者中,心理困擾的患病率似乎也很高,幫助他們的重返工作至關重要,同時也對疫情有實質的助益。

1. 隔離時間保持盡可能短 : 較長的隔離時間會產生較差的心理結果相關聯,因此將檢疫時間限制在科學上合理的範圍內,並且不對這種情況採取過度的預防措施,可以最大程度地減少對人的影響。政府必須堅持自己建議的隔離時間,而不要延長隔離時間,否則有可能加劇任何挫敗感或士氣低落。在沒有明確時限的情況下,對整個城市無限期地施加警戒線(例如在中國武漢所見),可能會比嚴格限制孵化期的嚴格隔離措施更具危害性。

2. 提供被隔離者盡可能多的信息 : 被隔離的人通常擔心被感染或感染他人。他們還經常對隔離期間遇到的任何身體症狀,進行自我災難性評估。對於暴露於令人擔憂的傳染病的人們來說,這種恐懼是很常見的事情,如果對他們提供的外界訊息不足,可能會加劇這種情況,使他們不清楚他們所面臨的風險的性質以及為什麼要對其進行隔離。確保被隔離的人對所討論的疾病以及隔離的原因有很好的了解,應該優先考慮。

3. 提供被隔離者足夠的用品 : 官員們還需要確保被隔離的家庭有足夠的滿足其基本需求的用品,重要的是,必須盡快提供這些用品。理想情況下,應提前進行供應的協調,並製定保護和重新分配計劃以確保資源不會耗盡。

4. 減少被隔離者無聊並改善溝通 : 無聊和孤立會導致困擾。應向被隔離人員提供有關如何避免無聊的建議,並提供應對和壓力管理技術的實用建議。現在,擁有一部能正常使用的手機是必須的,而不是一種奢侈,手機充電器等設備是那些踏上長途旅行進入隔離區的人比其他任何東西都更歡迎的。保持的社交網路不僅是一項重要的優先事項,而且不能做到這一點不僅與即刻的焦慮有關,而且與長期困擾有關。研究同時建議建立專門為檢疫人員設立的由精神病護士組成的電話支持熱線,可以有效地為他們提供社交網路。與家人和朋友交流的能力也至關重要。尤其是社交媒體可以在與遠方的交流中發揮重要作用,使被隔離的人可以向親人更新自己的處境,並向他們保證自己狀況良好。因此,為那些被隔離的人提供移動電話,用於充電設備的電線和插座以及可訪問互聯網的強大WiFi網路,以使他們與親人直接通信,可以減少孤獨感,壓力和恐慌的感覺。

5. 建立24小時線上服務專線 : 設立專門為被隔離者與檢疫人員之間的電話線或在線服務,可以提供有關在出現疾病症狀時的處理方法的說明,這將有助於使人們放心,如果他們生病了,將得到照料。這項服務將向那些被隔離的人證明他們並未被遺忘,他們的健康需求與廣大公眾的需求同樣重要。這種資源的好處尚未得到研究,但是放心可能會減少恐懼,擔心和憤怒等情緒。

研究同時指出,成立專門針對在疾病暴發期間在家中隔離的人的支持小組可能會有幫助。一項研究發現擁有這樣一個群體並感覺與經歷過相同情況的其他人建立聯繫可能是一種情感上的驗證,使他們可能會發現自己可以從其他人那裡得到的支持。

被隔離者在保護更多人不受病毒侵犯

現在,我們需要的是團結與合作。我們必須知道,在新冠病毒有可能奪去全世界一億人生命的今天,我們為那些被隔離者,被強制治療者所做的一切,不是為別人做;而可能是為明天的自己或家人做的,大家千萬不要以為事不關己。並且我們要更進一步地有共同的信念 : 「這些被隔離者之所以被隔離,被封城者之所以忍受失去自由的痛苦,是在保護更多的人不再受病毒侵犯之苦。」被隔離者不只在台灣,也在韓國、日本、義大利,當然包括在中國大陸等上百個國家。他們都需要大家的關懷、鼓勵和支持。對於這些最小的弟兄姊妹應該不分畛域,一併關愛。

最後,我想引述巴里(Barry J.M.)的名著《大流感 : 最致命瘟疫的史詩》(The Great Influenza : The Story of the Deadliest Pandemic in History)裡的一句話與大家共勉 : 「恐懼是要在平民中培養的一個重要元素。僅站在最高道德水準上進行談話很難團結到人。也許,為理想而戰必須與自衛的本能相結締。」善待被隔離者,不只是一種道德,更是超乎道德的宗教情懷。當被隔離者感到連「自衛的本能」都被剝奪,甚至還要被處罰的時候,如何能要求他們與防疫的機制團結再一起呢?讓被隔離者感受到愛,感受到被支持保護,讓她們感受到來自四周的愛是他們最大的「自衛能力」,保住他們,才能保住我們大家。我們立刻可以做到的是只把「防疫當作防疫」來做;不要藉著防疫,染指政治、經濟、外交等議題。如果你是被隔離者,或是被感染者、被隔離者的家屬,聽到這些「敲邊鼓」的聲響,你會不會感到更煩躁?更洩氣?更孤獨呢?