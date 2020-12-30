各色極權主義的一大共同目標，即是消滅人民思考能力。如果年輕人紛紛自動繳械，成為精神紙片人，是否預示一種新型或可稱為柔性政權社會或將來臨？示意圖／擷自總統府flickr

本年10月16日，中國時報曾刊載〈真的關心台灣史嗎〉一文，內容是探討歷史教科書裡，中國史和台灣史應佔比例的是是非非。作者賴祥蔚教授在文中談論這一主題，也觸及一起可能更堪重視，甚至可稱之為時代危機現象。

賴文指出，年輕人在意的不是中國史與台灣史的比例，而是根本就認為不必學歷史，不管是台灣史、中國史或世界史。依據賴教授的傳神描述，中學生與大學生往往一邊滑手機一邊回答，「那些以前的事，跟我們有什麼關係呢」？

誠然，那些以前的事，跟「我們」沒有太多直接關係。但若依照同一邏輯，你準備攀登南湖大山，也不需要聘請一位專業嚮導。他的多年登山經驗，和你又有什麼關係？

不學歷史，確是很務實的抉擇，可以避免引發種種可能難以解答，甚至是不甚愉快聯想，而不致為深思沉思所苦，而可以有更多時間滑手機。雖云學歷史有助於增強智慧，培育辨識是非真偽能力，建立堅強核心價值，但這一能力和價值對你的現實人生能有多少助益，或說得更白是值多少錢一斤？所以，不學歷史確是明智之舉。

你不學歷史，不會知道法國文學家左拉，曾經不計後果寫下「我控訴」發表，聲討構陷猶太裔軍官的軍政大員，所以你也不必苦苦思索一旦面臨類似醜惡現實，人是否應該挺身反抗強大國家機器。

你不學歷史，不會知道乃木將軍兩位兒子，都死於日俄戰爭攻打「203高地」之役，所以你也不必感慨為何中日戰爭八年，卻沒有一位中國高級將領子弟為國犧牲慷慨戰死。

不學歷史 無知更幸福？

你不學歷史，不會知道末代沙皇垮台，一大原因是無知皇后干政亂政，所以你也無須聯想到老蔣總統政權覆亡，斷送掉中國本土，「永遠的第一夫人」是否也曾扮演類似角色。

你不學歷史，不會知道當年太平洋戰爭爆發，羅斯福總統曾頒發行政命令，禁止參眾議員辭職從軍，以免影響國會運作，所以你也無須苦思一旦台海開戰，總統是否也有需要發佈命令，禁止役齡主委辭職或請假投軍衛國。

你不學歷史，即不須被上述種種聯想困擾。你只須聽聽館長的三字經政論，大港開唱的要把高雄人性侵到脫肛歌聲，或頂多彈吉他唱唱民歌「聲援」香港，顯示你也在關懷世事，你的精神生活即很充實圓滿。「那些以前的事」跟你又有什麼關係？

年輕人，或至少是否在少數年輕人認為不必學歷史。同一邏輯也可應用到不必學地理。

我有何需要知道雅魯藏布江一路江水向東流，但到了藏東地區突又戲劇性大轉彎，穿越峽谷流經孟加拉平原注入孟加拉灣？

我又有何需要知道尼羅河上游有白尼羅河與藍尼羅河之分，兩河來到現代蘇丹境內才滙合為一，成為維繫埃及人民生存巨河？

南極有南極洲，北極只有茫茫北冰洋。埃佛勒斯峰是尼泊爾與西藏之間界山，堪欽章嘉峰則是介於尼泊爾和印度之間。世界三大島嶼依次是格林蘭、新幾內亞和婆羅洲。但這類知識跟我又有何關係？

同一套邏輯，也應適用於賴教授文中年輕人對文學的態度。文學所描述內容，不僅是「那些以前的事」，也是「那些虛擬的事」，和你真是有何關係。

所以你不想讀《雙城記》，然而你也即無緣看到落魄律師卡爾頓上斷頭台前，留下那段不朽史詩式遺言。

你也即無從聯想到從德國到俄羅斯到中國，新的邪惡取代舊的邪惡的緣由，也無從產生文明正常社會終將取代瘋狂暴政的信心。

你不想讀寓言著作《1984》，你即無法領略到「101室」摧毀人類意志（乃至靈魂）之可怖，以及小說主人翁溫斯頓被押進這一拷訊室的恐懼，絕望和崩潰。

你也即無從聯想到，在消失的前蘇聯和現今中國，也存有不知多少「101室」，也不容易想像何以眾多以「尋釁滋事」，「顛覆國家政權」等罪狀被抓人犯，最終都是認罪悔過。

拒絕僱用高山嚮導的登山客，下場極可能是死於山難。蔑視歷史，不學歷史的年輕人，最後也可能是腦袋裡只有報刊標題，以及藍綠各色政黨口後咒語的精神紙片人。你告訴他老蔣總統是民族救星世界偉人，或告訴他其人是世界級殺人魔，他恐怕都會很容易即置信。

各色極權主義的一大共同目標，即是消滅人民思考能力。如果年輕人紛紛自動繳械，主動成為精神紙片人，是否預示一種新型或可稱為柔性政權社會或將來臨？



作者指出，蔑視歷史，不學歷史的年輕人，最後也可能是腦袋裡只有報刊標題，以及藍綠各色政黨口後咒語的精神紙片人。示意圖／陳惠卿