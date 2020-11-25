美國生物製藥公司莫德納（Moderna）和輝瑞（Pfizer）製藥公司，先後宣布其研發的新冠病毒疫苗臨床試驗顯示，有效率均超過90%以上。示意圖／擷自PBS News hour，公視網路新聞，民報合成

過去兩週，新冠病毒疫苗臨床試驗結果喜訊連連。美國生物製藥公司莫德納（Moderna）和輝瑞（Pfizer）製藥公司，先後宣布其研發的新冠病毒疫苗臨床試驗顯示，有效率均超過90%以上。

美國衛生與公共服務部部長亞歷克斯·阿札爾（Alex M. Azar），星期二（11月24日）表示，在美國藥品管理部門批准緊急使用這些疫苗之前，一個獨立的疫苗安全及效果審查機構定於12月10日召開會議。如果一切順利，美國將會在12月10日之後立即啟動在全美的疫苗分發。

「疫苗懷疑論」是實現群體免疫的最大障礙

據美國政府疫苗研發「曲速行動」官員介紹，在疫苗配送分發至全美各地之後，美國政府招募的私營合作夥伴CVS和「華格林」（Walgreens）藥店將會立即啟動施打。

公共衛生和醫學專家的共識是，新冠病毒疫苗推出後，名列優先榜單的應該是衛生保健工作者，其次是療養院老人和患有重大疾病的高危人群。CVS藥店表示，他們預計在美國藥管局（FDA）授權後48小時內，為最優先群體之一療養院的居民接種疫苗。

公共衛生專家對美國之音表示，疫苗有效率高固然是一個大好消息，但是如何能夠在美國做到全民普及、實現群體免疫，成為美國公共衛生體系所面臨的歷史性重大挑戰。

公共衛生專家、美國智庫外交關係委員會（Council on Foreign Relations）全球衛生高級研究員黃嚴忠認為，美國當前新冠病毒疫苗的推廣和注射行動所面臨的最大障礙，仍然是美國人對新冠病毒疫苗的信心不足。

「最大的障礙我覺得就是所謂疫苗懷疑論（vaccine skepticism）。人們對疫苗的接受程度不高。2009年時（甲型H1N1流感病毒，俗稱豬流感）美國就是這個問題，雖然當時美國已經研發、並生產出了疫苗，最終只有不到四分之一的人接種了疫苗，」黃嚴忠說。

所幸，2009年的甲型H1N1流感病毒沒有造成大規律的全球大流行，而且傳染程度和致死率甚至比季節性流感還要低。但是，這次的新冠病毒不同；不幸的是，疫苗懷疑論在美國大有市場。

美國民調機構蓋洛普（Gallup）公司上星期發布的一份最新報告顯示，美國民眾對疫苗接受程度，與9月份時的調查相比有所提高。蓋洛普的報告說，58% 的美國人表示他們會接種新冠病毒疫苗；而在9月份時的調查發現，只有50%的美國人表示願意接種新冠病毒疫苗。

公共衛生專家告訴美國之音，美國民眾對新冠病毒疫苗的接受程度有一定程度的提高，得益於新冠病毒疫苗有效率高達90%以上的刺激；另外，新冠疫情在全球範圍的大流行和美國死亡人數之多，也促進了美國民眾對疫苗的接受。

黃嚴忠認為，目前美國公眾對新冠病毒疫苗接受率只有58%，這是遠遠不夠的。他說：「如果能夠再進一步的推動，至少讓民眾的接受程度至少達到60%以上，能夠達到70-80%以上最好，這樣才能實現美國民眾的群體免疫。」

專家們認為，這要求公共衛生部門和相關專家對民眾進行詳盡的講解和勸導。阿梅什·阿達利亞（Amesh Adalja, MD）醫生是約翰斯·霍普金斯大學衛生安全資深專家。阿達利亞對美國之音說，我們必須向美國公眾詳細介紹這種疫苗的風險和益處，並使得公眾完全透明地了解所有數據。

「我們必須採取更加積極主動的行動，因為反疫苗運動早已在攻擊新冠病毒疫苗。疫苗不能接種到每個美國人胳膊上，即使疫苗在手也不會成為有效的疫苗，」他說。

「輝瑞」疫苗超低溫要求給疫苗配送帶來挑戰

除了美國民眾對新冠病毒疫苗接受程度偏低之外，對疫苗的配送和分發的另外一項挑戰，是「輝瑞」公司研發的疫苗需要超低溫環境儲存和運輸。這一因素也引發了公眾對包裝、冷凍和儲存過程和設施的擔憂，為疫苗的配送和分發平添了更大的挑戰。

約翰斯·霍普金斯大學的阿達利亞醫生表示，輝瑞疫苗的超低溫要求，的確將對疫苗的分發構成重大挑戰；因為大多數設施或車子尚沒有這項技術。「不過，像美國聯合包裹運送服務公司（UPS）這樣的大型物資轉運公司，正在與美國聯邦政府疫苗開發的『曲速行動』合作，開發這種『冷凍農場』設施的能力，」他說。

美國聯邦政府「曲速行動」執行官古斯塔夫·佩爾納（Gustave Perna）將軍星期二對記者表示，民眾所普遍關心的輝瑞疫苗必須在超低溫環境下保存問題已經妥善解決。輝瑞公司已經研發製造了一種特製容器，通過乾冰增強技術，能夠將疫苗在需要的溫度環境下儲存並且保持長達20天的穩定性。