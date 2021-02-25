美國政府已經確定強生公司（Johnson & Johnson）研製的一劑式新冠病毒疫苗是安全的，並且在防止新冠病毒疾病的中度到重症病例方面有大約66%的有效性。圖為嬌生公司位於紐澤西州新布朗斯維克的總部大樓，擷自維基百科，公有領域

美國政府已經確定強生公司（Johnson & Johnson）研製的一劑式新冠病毒疫苗是安全的，並且對這一疾病有部分保護作用。

美國食品暨藥物監督管理局（FDA）星期三（2月24日）公佈的分析說，在全球進行的試驗中，強生疫苗在防止新冠病毒疾病的中度到重症病例方面有大約66%的有效性。

這家美國公司上個月說，有將近4萬4千人參加了試驗。它的有效性在美國介於66%到72%之間，在拉美以及出現了病毒新變種的南非為57%。

雖然強生疫苗的有效性似乎不如莫德納（Moderna）與輝瑞（Pfizer）疫苗，但這些分析結果為政府最後批准緊急使用更易施打的第三種疫苗鋪平了道路。

FDA的分析也說，強生疫苗可能有助於加快疫苗接種，因為強生疫苗不像莫德納疫苗和輝瑞疫苗那樣需要接種兩次。

FDA的一個獨立專家組將在星期五開會決定是否批准強生疫苗。FDA然後將考慮是否授權使用。這項程序與批准輝瑞和莫德納疫苗的程序相同。最終決定預計將在幾天內作出。

第三種疫苗的加入有可能推動美國各地的疫苗接種行動。嚴寒天氣和其它後勤問題延緩了接種，同時，新冠病毒在美國造成的死亡人數本星期早些時候突破了50萬人。

即使FDA最後批准使用強生疫苗，美國的疫苗供應近期之內也不會顯著增加。預計在獲批之後的頭一個星期只有幾百萬劑量做好發送準備。

強生本星期早些時候對國會說，該公司希望在下月底之前提供2千萬劑，並到夏季提供1億劑。

到目前為止，有大約4千5百萬美國人已經接種了一劑先前已批准的疫苗，有近2千萬人接受了全面發揮保護效力的第二劑疫苗。

世界衛生組織和歐洲國家也在考慮強生的疫苗。這家美國醫療保健產品公司計劃年底前在全球範圍生產大約5億劑疫苗。