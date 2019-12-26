內政部於106年12月22日撤免婦聯會前主任委員辜嚴倬雲職務，婦聯會及辜嚴倬雲不服，向臺北高等行政法院提起訴訟，判決結果今天出爐，內政部勝訴。內政部對此表示，行政法院的判決肯認主管機關應有的作為。圖／取自維基百科

內政部於106年12月22日撤免婦聯會前主任委員辜嚴倬雲職務，婦聯會及辜嚴倬雲不服，日前向臺北高等行政法院提起訴訟，判決結果今天出爐，內政部勝訴。內政部對此表示，行政法院的判決，肯認主管機關應有的作為。

內政部表示，為瞭解並釐清婦聯會的資產來源與勞軍捐關聯，自105年3月起即請婦聯會提供相關資料並作說明，婦聯會拒不配合，內政部於105年7月6日依人民團體法第58條規定給予警告處分，並多次限期提出相關佐證資料，但婦聯會仍未配合提供，內政部續依人民團體法同條規定，撤免婦聯會正、副主任委員辜嚴倬雲及葉金鳳之職務。

婦聯會及辜嚴倬雲對於撤免職員的行政處分不服，均提起訴願，經行政院分別駁回婦聯會之訴願及裁定不受理辜嚴倬雲之訴願，婦聯會及辜嚴倬雲不服訴願決定，續向臺北高等行政法院提起行政訴訟，臺北高等行政法院基於訴訟經濟考量，將2件行政訴訟案合併開庭處理，自今年1月至11月間召開6次準備程序、1次言詞辯論庭。

內政部指出，事實上，婦聯會於107年12月24日即選出新任主任委員雷倩，會務順利運作至今，且今年10月14日辜嚴倬雲於自由時報等頭版刊登聲明啟事，表示因年事已高，健康狀況不佳，且已卸任婦聯會主任委員，早已不參與婦聯會之事務。臺北高等行政法院的判決，正是肯認內政部為政治團體主管機關之應有作為。

內政部強調，按政黨法第43條第2項規定，政治團體應於政黨法施行後2年內，也就是在今年12月7日前完成章程修正轉換為政黨。婦聯會10月時召開會員代表大會，決議不轉型為政黨，由於政黨審議會已經做出決議給予政黨4個月的補正期限，內政部也將比照政黨，同樣給婦聯會4個月的轉換期，如果婦聯會仍未在期限內轉換，將依法廢止立案。