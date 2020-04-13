台北市長柯文哲今（13）日表示，他一直被問到武漢肺炎疫情（新冠病毒COVID-19）還要持續多久？他認為從地球村的概念，當其他國家疫情未趨緩，就不要幻想台灣沒事，不過台灣目前為止守得很不錯。

扶輪社3523地區捐贈3000件防護衣給台北市立聯合醫院，柯文哲今天出席受贈記者會時表示，要打贏這場疫情，公私協力，中央和地方合作絕對是必須的，他非常感謝這段期間許多民間團體，踴躍捐輸各項防疫物資。

柯文哲指出，現在全世界是地球村，當其他國家的疫情沒有解決，「其他國家沒有解決，不要幻想我們沒事，我看其他國家還在繼續蔓延」。

不過他說，台灣到目前為止守得很不錯，這要是因為國民的素質很高，會戴口罩，在室內梅花座等等，加上台灣的醫療體系，還有2003年SARS的經驗。

柯文哲說，他現在都跟年輕人分享，碰到挫折不要認為是不好，為何其他國家這次一敗塗地？因為SARS期間這些國家沒有被操到，他提到以前當小醫生的時候，病房的護理師都不戴口罩，SARS之後大家就會戴。

柯文哲認為，挫折不是壞事，重點是在每次挫折後能否改進，台灣因為有上次SARS經驗，這次的抵抗力變強，所以重點不是遇到挫折，而是遇到挫折能否做有效的改進，這才是最重要的。