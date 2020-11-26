以前是小孩比老人多，那現在老人比小孩多，這是人類史上第一次碰到這樣的狀況。輔英大學校長顧志遠說：台灣面臨高齡化社會，這是人類首次碰到的「社會翻轉」。(圖/陳俊廷)

何謂「社會翻轉」?以前是小孩比老人多，那現在老人比小孩多，這是人類史上第一次碰到這樣的狀況。輔英大學校長顧志遠說：台灣面臨高齡化社會，這是人類首次碰到的「社會翻轉」。所以，最重要的是怎麼照顧這些長輩、高齡者。顧志遠強調，輔英在2年前60周年決定學校發展方向，輔英要走高長照。而高長照是跨領域的主題。在這領域，輔英每個系都可以配合。

此外，輔英有兩個很重要的基礎建設，第一成立全國最大的「高齡長照人才培育中心」培養人才怎樣照顧老人；其次就是「老化及疾病預防研究中心」這是屬於研究主題，研究如何防止老化。顧志遠指輔英建立這兩大中心與各系配合，完成未來發展的主題藍圖。

輔英大學本月28日將迎向62周年校慶，顧志遠擔任校長至今五年，學校由8700人至今成長至9700人，學校確立發展藍圖外，也有很多新的設備，如建立有58個房間的群英會館，這是全國科大最大的實習旅館；闢建南高雄國民運動中心，把學校體育館公共化讓社區居民可使用；另外，還有高雄最大的探索教育園區。他認為相關建設增進與社區連結，讓高教公共化。他盼學生不僅在專業上有所成長且大學生活增進通識教育與軟實力。

台灣在武漢肺炎新冠疫情中的「防疫」表現備受國際肯定。台灣醫療生技站在國際前端，也看見台灣產業的發展趨勢。輔英是台灣培育護理人員的名校。環境與生命學院下的醫學生技等系也辦學績效卓著。影音專訪輔英校長顧志遠與談「由世界看台灣與輔英培育國家人才願景」，顧志遠也說明輔英發展藍圖。

如何預防老化?與何謂「精準照顧」?

顧志遠表示，「老化及疾病預防研究中心」是獲得教育部前瞻計畫並和輔英醫院合作的校級中心。他指一個人的老是從胃腸吸收能力變差，開始變老。該中心很特別的是從如何讓胃腸變好與相關益生菌研究理論出發，也研發很多產品。尤值一提的是，還成立台灣少有的「糞便庫」從中蒐集研究人體生理、疾病、年齡等等相關因素，最後並找出哪種益菌對人體有所助益。

何謂精準照顧?顧志遠說：「人體老化的過程從健康到亞健康，再到失智失能」。而失智失能三階段包含衰退期、障礙期到最後臨終期，每階段所需照顧是不一樣的。為此，輔英建立12間專訓教室針對每階段的不同需求，進行人才培訓。