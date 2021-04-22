日本防衛省日前宣布，發現中國遼寧號航母和其他五艘軍艦在宮古島海域活動，通過國際水域向南航行，日本派出驅逐艦JS Suzutsuki，包括一架P-1海上巡邏機和一架P-3C反潛戰巡邏機監視中國軍艦動向。圖為驅逐艦JS Suzutsuki日本涼月號。2017.1攝。擷自維基百科，公有領域

日本防衛省日前宣布，發現中國遼寧號航母和其他五艘軍艦在宮古島海域活動，通過國際水域向南航行。之後日本派出驅逐艦JS Suzutsuki，包括一架P-1海上巡邏機和一架P-3C反潛戰巡邏機監視中國軍艦動向。

與此同時，美軍航空母艦羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）打擊群也從馬六甲海峽進入南中國海，這是羅斯福號2021年第三次進入該海域。

4月12日，遼寧號與美國羅斯福號反向錯身而過，之後一直停留在三亞以東300公里處不動。同日中國派出25架空機侵擾台灣西南空域，疑似模擬協同作戰攻擊美軍航空母艦。

遼寧號在宮古島海域的活動引起日本緊張，日方派出驅逐艦，對中國航母進行信息收集及監視。從3月份美日2+2會談，到日前閉幕的美日峰會的共同聲明中明確記入「台海的和平和穩定」， 明顯是美日同盟對中國近來在台海軍事威脅的共同表態。對於中國持續以機艦侵擾尖閣諸島海域，日本已備感威脅，積極與美國合作協防颱海已成為日本在維持「印太地區的和平、安全及繁榮」的任務。

澳大利亞國立大學亞太學院講師宋文笛在接受美國之音的採訪時說：「由美日峰會的聯合聲明中可以看到，日本已充分展現身為國際領袖的自信與決心。不僅將在東海爭議問題上採取更主動的姿態，也強調其在台灣海峽的和平與穩定的重視程度。」

由日本國內民調顯示，近七成的日本民眾在台灣受到軍事攻擊時，認同日本出動軍隊保衛台灣。日本前防衛廳情報本部長太田文雄將軍對美國之音表示，台灣的安全對日本來說是生死攸關的。究其原因，首先是台灣位於中東到日本的重要海上通道，這也是中日戰爭後日本提出讓中國割讓台灣的原因。其次，台灣位於第一島鏈的重要地理位置，可從日本經台灣到菲律賓。如果中國攻下台灣，就可以自由地進入太平洋，日本南方就會受到極大威脅。

他說：「一旦中國入侵台灣，不只是對台灣的攻擊，還需要控制其周邊區域，將從離台灣約200英哩的石垣島與宮古島進入海域，那麼日本對西南列島西端的主權將受到侵犯。」根據日本憲法的規定，國家主權受到攻擊時，自衛隊可依法動員反擊。

太田文雄認為，美國是保障台海安全的領導者，中共若是武力侵台，也必然攻擊美軍在台灣附近的軍事基地。他說：「問題是美軍在台灣附近的軍事基地只有兩個，就是嘉手納和普天間。中國在台灣附近的軍事基地高達39個。如果中國武力侵台，很可能會攻擊位於沖繩縣的嘉手納和普天間基地，這就對日本的領土構成侵犯，自衛隊就必然出動」。日本的積極防衛，顯然給台灣打了一劑強心針。



澳大利亞國立大學亞太學院講師宋文笛接受美國之音的採訪時說：「由美日峰會的聯合聲明中可以看到，日本已充分展現身為國際領袖的自信與決心。不僅將在東海爭議問題上採取更主動的姿態，也強調其在台灣海峽的和平與穩定的重視程度。」 圖／擷自VOA