武漢肺炎（COVID-19）來勢洶洶，台灣民意基金會今（24）日公布最新民調，民眾對衛福部長陳時中領軍的「中央流行疫情防制中心」整體表現，有9成4認為是及格的，並有7成5評定在80分以上，整體平均分數84.16。

台灣民意基金會今天召開「武漢肺炎、 政府效能與兩岸關係」民調記者會，由基金會董事長游盈隆主持，邀請林嘉誠、楊憲宏與蘇煥智等學者專家與談。

針對蔡英文總統聲望，民調顯示，超過6成8贊同蔡政府執政，接近1成7的人不贊同，贊同者比不贊同的人多了52%，游盈隆表示，2020總統大選、武漢肺炎兩大因素推昇了蔡英文的聲望。

關於蘇貞昌內閣的整體施政表現，有近7成的民眾滿意施政表現，約1成9不滿意，滿意的人比不滿意的人多51%，不僅創下蔡政府前後三任內閣最高滿意度，也創下1996年第一次民選總統以來，內閣施政的最高滿意度紀錄。

民調：870萬人擔心口罩不夠用 348萬人憂心如焚

至於民眾對蔡政府未來防制疫情的信心，有高達8成6有信心，1成沒有信心，有信心者比沒有信心者多76%，游盈隆分析，民眾此刻對蔡政府做好防疫的高度信心，是跨性別、跨年齡層、跨省籍族群、跨教育程度、跨縣市、甚至是跨政黨，展現了台灣難得一見的全民團結景象，諷刺的是，這竟是武漢肺炎促成的，也凸顯了「只有病毒能終結藍綠對立」的事實。

此外，關於口罩不足的問題，民調發現，有4成5民眾會擔心口罩不夠用，5成4不擔心，游盈隆指出，儘管有過半數的公民不擔心口罩缺乏，但仍有4成5的人表示擔心，以20歲以上人口數1931萬1105來看，有近870萬人擔心家裡口罩不夠用，其中有約348萬人憂心如焚，這是政府必須正視的問題。

此民調由台灣民意基金會委託山水民意研究公司，於2020年2月17日至18日所進行，以全國住宅電話用戶、20歲以上成年人隨機抽樣，有效樣本1079人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98%。