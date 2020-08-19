當前網路科技年代，任何人物的言行尤其公眾人物的動見觀瞻都能在網路輕易搜尋而出。高醫校友間最近傳諷味十足的「藍語錄」……

當前網路科技年代，任何人物的言行尤其公眾人物的動見觀瞻都能在網路輕易搜尋而出。高醫大學生會第十六屆議長高凡璽日前在校友會大會直播，並在大會流會後公開『評』藍傳盛發言與立場前後不一，令人痛心！不少高醫人看到直播後說：要整理媒體報導過去的藍傳盛搖旗吶喊說要改革的發言來對比當前做本「藍語錄」。高醫校友間最近也開始真的在傳諷味十足的「藍語錄」……

原本挺藍傳盛勝選第四屆校友總會理事長的高醫大前校長劉景寬，日前在出席高醫校友陳永興人生七十自述的新書會後，他有感的說，永興兄是我最敬重的學長，似蓮花清新雋永出政治汚泥而不染。在追逐權勢的政治界能堅持理想原則，不受誘惑；不斷遭受挫折，卻始終袒蕩勇往前進，不曾懷憂喪志。針對當前高醫校友會藍傳盛堅不卸任的嚴重紛爭，對比陳永興醫師人格者始終如一，讓人感慨萬分！他誠摯希望高醫校友能夠真正認知高醫人肩負的社會責任。

此外，校友會要如何幫助學校健全發展、服務校友與社會責任，領導人的誠信最重要，所有重大言論當然都要始終如一…。 針對藍語錄，有高醫校友舉例一： 高醫大海內外校友會2016年9月8日發表聯合宣言，決議不承認高醫大現任董事會，另立「高雄醫學大學自救理事會」，強調以協助學校發展俾利發揮更臻完善類似「理想董事會」之功能，自救會還在高醫大校友會館召開記者會主標「自己學校自己救」！藍傳盛還擔任秘書長……

藍傳盛撻伐陳啟川家族三代掌控高醫董事會所召開的記者會不勝枚舉，「他」還未當選校友總會會長時還頻上全國性媒體如2017年6月還上等全國性新聞節目在專訪也以其大談私校改革並批陳家三代掌權的荒謬。

主持人介紹藍傳盛的「頭銜」是高市高醫校友醫師協會理事長，同時也是「高雄醫學大學自救理事會」秘書長高雄醫學大學轉型正義促進籌備委員組長…。藍則頻點頭與微笑並向主持人與各位觀眾問好…

主持人續說：剛介紹你職稱很長，看起來你參與非常多高雄醫學大學轉型正義….；藍傳盛續展現笑容與頻點頭….

※公視新聞議題中心、公民新聞影音紀錄資料庫聯合製播

2017 0618 燦爛時光會客室#160高醫大校董風波 陳家六十年掌權爭議│專訪藍傳盛

https://www.youtube.com/watch?v=S6Yx3gyh2RE#action=share

高醫校友說，藍傳盛當時充滿正義的形象，獲得各界多所肯定，後來他還以「高醫轉型正義」為訴求而當選高醫大校友會理事長，眾多高醫海外校友在受訪時強調專程返台只為挺正義。惟藍在去年卸任前幾個月的發言與立場卻明顯轉變，大不同於前， 反而自我控訴”校友會不該只打擊董事會”；近日更發表”董事會目前的最大問題是私校法賦予它合法”。就如高醫大學生會第十六屆議長高凡璽日前在校友會直播所『評』與質疑，當選前高喊轉型正義，過去的藍理事長搖旗吶喊說要改革，(指：批高醫陳家偽董會、偽董事長…，還上立法院開記者會)現在卻說一切合法，不需要講什麼話，高醫校友會只要聯誼就好。高凡璽嘆說，這絕對是高醫、高醫人的悲歌…