《蘋果日報》停運後，警方星期三上門拘捕該報前執行總編輯林文宗，較早前被捕獲准保釋的前副社長陳沛敏及前主筆馮偉光，也被取消保釋，扣留警署調查。記協主席陳朗升對警方一再拘捕新聞編採人員表示不能理解，促當局停止拘捕新聞工作者。

由中國全國人大常委會制訂的《港區國安法》實施一周年，香港記者協會最近發表題為《破碎的自由》2021年度言論自由年報，形容過去一年香港傳媒環境急速惡化，自由在極權下被摧毀，變得支離破碎，報告並關注「壹傳媒」旗下的《蘋果日報》三間公司因高層涉嫌違反國安法而被凍結資金，被逼停止營運。

創刊26年的香港《蘋果日報》在《港區國安法》實施一年內，兩度被警方國安處人員大規模搜查報社，包括「壹傳媒」創辦人黎智英在內，超過10名管理層及編採人員被警方拘捕，並凍結超過232萬美元的資金，難以繼續維持網站及報紙出刊的運作，成為國安法下首家受壓關閉的媒體。

《港區國安法》實施一年後，香港記者協會上星期四（7月15日）發表題為《破碎的自由》的2021年度言論自由年報。年報總編輯楊健興表示，過去一年香港傳媒環境急速惡化，自由在極權下被摧毀，變得支離破碎，官方對其他媒體的打壓經已經展開，未來將會更為明顯。

記協年報總編輯、前主席楊健興表示，國安法實施一年以來，很多評論員、學者都不敢接受訪問，他慨嘆香港從來未出現這樣的情況，過去一年是他自1984年從事新聞行業以來，新聞自由最差的一年。

楊健興說：「對於銅鑼灣（刺警）的事件，的的確確是會社會上有些不同看法的話，但是當某一種看法你講了出來之後，會被整個政府以至於立法會議員，點名、批判你的話，我想再大的教授都不是很想捲入這些爭議當中，而當這些人都不敢講，他們都不想講，或者想講少一些的話，每一日都說會有些人擱筆的話，我們傳媒有熱誠、有志的新聞工作者想繼續寫、繼續講，但是當那些人都不敢講的話，這個還是一個怎樣的社會呢﹖」

楊健興表示，去年的記協年報題為《危城下的自由》，今年想不到任何字眼能形容目前境況，最後年報名為《破碎的自由》，因為在極權管制下，自由愈來愈支離破碎，尤其當經營26年的《壹傳媒》旗下的《蘋果日報》被指控幾十篇文章違反《港區國安法》，但當案件仍在司法程序，未正式審訊，《蘋果日報》的戶口已被凍結，最後停運，他認為清楚見到國安法的殺傷力及破壞力。楊健興又表示，暫時未想到類似壹傳媒的情況有否在其他地方出現過。