1960年，民國49年10元台銀紙鈔印有西螺大橋。該大橋的完工完全來自美援。廣播教父石川在微微笑廣播網與番薯台TV「台灣在地文化」介紹西螺大橋的典故

1960年，民國49年拾圓台銀紙鈔印有西螺大橋。1952年12月25日完工、1953年1月28日正式通車的西螺大橋是僅次於美國舊金山金門大橋的世界第二大橋，當時被譽為「遠東第一大橋」。這也是台灣目前為止唯一一座登上台銀國幣的橋樑。

西螺大橋位於雲林縣與彰化縣之間，橫跨濁水溪下游，該大橋的完工完全來自美援。1951年春，美國國務院核准130萬美元購買鋼材建設大橋。維基百科記載西螺大橋的完工通車：「使日治時期即定線的縱貫道路全線通車，具有經濟和軍事的雙重意義」。

尤值一提的是，美援建設西螺大橋，該款項並非匯入國民政府而是匯予西螺鎮長李應鏜。廣播教父石川在微微笑廣播網「台灣在地文化」的廣播中介紹西螺大橋的典故：

彼個年代，是喊口號的年代，也是美援的年代。台灣若無靠美援，會使講慘到無佛通好燒香。彼陣口號連天，建設無半撇，蔣介石頭殼內干焦想欲反攻大陸「一年準備、二年反攻、三年掃蕩、四年成功」。有印象否?「我相信很多人印象深刻才是」。

石川旁白續說：有個台灣人非常有有眼光，就是西螺鎮長李應鏜，伊不僅向蔣介石建議建西螺大橋，佇真早以前也寫批(信)給美國單位向美國政府申請美援，分析西螺大橋的重要性。美國總統杜魯門嘛聽了感覺真有理，佇韓戰爆發前一個月，美援百三萬美金專案通過。

「彼個時陣西螺大橋總經費百三萬美金，是向美國政府申請美援，美國政府直接將錢匯入鎮長李應鏜戶頭，這段內幕真少人知影。有一點真奇怪，一般慣例大橋落成，橋墩一定有題名某年某月完工啥物人爭取建設的。著落啥物人的名。西螺大橋落成最大功勞者著是鎮長李應鏜，照理講建碑留名嘛應該留鎮長李應鏜。結果有較奇怪，獨獨有題講西螺鎮長、無留李應鏜大名。使人百思莫解，這段歷史講予逐家知。

石川「台灣在地文化」系列也在番薯台TV全國連播，日前播出西螺大橋美援典故，在網路社群分享備受肯定。有網友大讚西螺大橋完工落款鐫刻「西螺鎮長」並未寫上力爭美援的推手鎮長李應鏜，看的見早期台灣地方仕紳社會賢達的大度與不居功。

台灣銀行1960年、民國49年印有西螺大橋鈔票當時印有紅、墨綠色兩種，面額都是拾圓。維基百科記載藍色版於1963年發行，紅色版則於1968年發行。

西螺大橋全長一千九百三十九公尺，橋墩多達三十二座，橋身是鋼骨結構，日治時期倡議興建後因戰爭鋼材挪作他用而中止建設。戰後，國民政府時期為反攻大陸並無意建西螺大橋。魚夫也曾在自製影音介紹：「正愛台灣，不可不知李應鏜-西螺大橋的推手」。

https://www.youtube.com/watch?v=lW5b0R2eRnw

另李應鏜先生女兒李雅容女士也曾與談西螺大橋的建造過程。

https://www.youtube.com/watch?v=oPzJ8aRM3ik

※維基百科西螺大橋

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E8%9E%BA%E5%A4%A7%E6%A9%8B