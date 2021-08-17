美國總統拜登在塔利班完全控制阿富汗後發表談話指出，他「毫不含糊地」堅持自己從阿富汗撤軍的決定。

拜登星期一（8月16日）在白宮發表全國電視講話時說，美國在阿富汗的使命「從來也不應該是國家建設」。他還說，美國軍隊是為了打擊9/11恐怖分子而進入阿富汗，而如今恐怖主義威脅已經遠遠超出阿富汗並蔓延到其他國家。

他承認，塔利班在阿富汗各地取得的勝利「比我們之前預想的要快」。

但是，拜登說，在阿富汗軍隊不願意繼續戰鬥的情況下命令美國軍隊繼續戰鬥是錯誤的。

他說：「阿富汗政治領導層放棄了，逃離了國家。阿富汗軍隊崩潰了，有時根本無心戰鬥。 如果這能說明任何問題的話，過去一個星期來的事態發展印證了結束美國對阿富汗的軍事介入如今是正確的決定。」

拜登在講話中還說：「我們真正的戰略競爭者—中國和俄羅斯—最樂見的莫過於美國繼續把幾十億美元的資源和注意力投入到無止境地穩定阿富汗的穩定。」 一天前，塔利班武裝分子進入阿富汗首都喀布爾，阿富汗總統加尼逃離阿富汗。

拜登一直為他在8月31日之前從阿富汗撤出所有美軍的決定辯護。

「如果阿富汗軍隊不能或不願守住自己的國家，美軍在阿富汗再駐紮一年或五年都無濟於事，」拜登星期六在一份聲明中說。「美國無休止地介入另一個國家的內部衝突中是我不能接受的。」拜登拒絕了五角大樓關於美國在阿富汗維持小規模部隊的建議並在今年4月宣布，所有美軍將在8月底前從阿富汗撤出。

拜登當時表示，他不會把把美軍撤回美國的責任留給第五位總統。拜登在星期一的講話中也做出了同樣的表示。自從5月初以來，當美國和北約盟國開始從阿富汗撤出最後的軍隊時，塔利班在阿富汗加強了進攻。塔利班最近的一次攻勢讓該組織在一個星期多一點的時間裡就攻陷了大片地區，最終導致阿富汗政府的垮台。

美國仍然控制著喀布爾的哈米德·卡爾扎伊國際機場，但由於成千上萬的人試圖逃離阿富汗，機場出現了

拜登星期一發表講話前聽取了有關局勢的匯報。

在拜登政府為離開阿富汗的決定進行

美國國家安全顧問蘇利文在美國全國廣播公司（NBC）的《今日》（Today）節目中說: 「的確，城市淪陷的速度肯定比任何人預想的都要快得多。」

幾位共和黨議員就阿富汗的混亂局勢而對拜登政府提出了嚴厲的批評。