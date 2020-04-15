又是油桐花開時…。

客委會主委李永得說:「敬天謝地山城遶桐」是臺灣客庄最美的白色盛會。

華陶窯的油桐花正開，窯場客服中心擺放文宣品的陶碗浮花，细訴著客委會邀約大家參與客家桐花「祭」的婉約…。

被忽略的凄美～流域文化美璞系列之十四

「在煙霧濛濛的霧中，來到苗栗三義地區，走賞山徑油桐花，逛木雕街，品客家小吃，帶走了竟日的霧馨…。」

淡淡春雨，天氣時暖乍晴之際，寧靜的山區，素白的油桐花，在煙霧濛濛中，悄然鋪落大地。

油桐類植物屬於大戟科落葉喬木，台灣大面積種植以油桐與木油桐為主。油桐又名三年桐，栽培地區以南投、高雄、屏東等縣山地保留地，以及台中東勢、嘉義交力坪為多；木油桐又名千年桐，栽培面積以苗栗地區及台北、新竹等地為主，性喜生長在溫暖濕潤的環境，春末至夏季四到七月開花，花冠白花，五瓣，中心紅黃色，核果圓形，上下凸尖，形似陀螺。台灣於日治時代（一九一五年），由圖南產業株式會社引進，以苗栗地區來說，百分之九十九以上全屬木油桐。

當時植栽油桐類，是以採果榨取桐油為主要目的。桐油是一種乾性油，是家具、農具及各種機具外殼的主要塗料，另外也供製文房四寶中的墨，用途極為廣泛。直到近年人們追求休閒生活和品質，具有優美樹形及茂盛花容的油桐樹，才又再度受到珍愛。在客家委員會推動下，「桐花祭」，今已是客家山區的爛漫。

油桐花開花，朵朵如雪的白花，花落花開，隨風飄逸，不只詩意，在綿綿春雨中，悽美怨尤。

北海道冬天的「雪」，是大自然天候變化的天敵，但是日本人運用巧思，包裝成國際有名的「雪祭」；帶來了大量的觀光人潮。苗栗三義的大安溪是台灣氣候的分界線，也是地形的分水嶺，地理、氣候條件的特殊，春季早晚多「霧」，也是天敵；如何包裝「霧祭」桐花之美，相融與大自然翩翩共舞的景象；在煙雨濛濛的霧中，來到苗栗地區，賞油桐花，逛木雕街，品客家小吃的霧之旅，想當是在地生活美學的提點。

談到吃，客家的四炆、四炒及泰雅的小米酒煮薑，溢散著濃濃的鄉味，尤其是小吃，苗栗地區是一個閩、客、泰雅、外省族群融居的縣份，任何菜肴，在多族群共生的過程中，食材多元化已經是這個地區的特色。比如說:客家菜裡白斬肉的沾醬，不光只是桔子醬，還有日本的「哇沙米」，配料不光只是九層塔，更參雜著東北人愛吃的大蒜及韓式泡菜，用雞湯熬煮的豇豆（菜豆）干湯，沾蔥末的油炸河蝦，薑絲、七層塔清蒸的苦花魚……，是桐花時節不可或缺的佐酒。

客家委員會於2002年開始舉辦每年定期性的桐花祭，重新勾起人們對這種外來引進馴化植物的記憶，從早年基於實用性的採果需求，到如今成為客家庄最炫的賞花季，已時隔八十多年。八十個落葉冬寒的苦冷，靜待來春朵朵花開的笑靨，引燃著多少人間世事的滄桑與淒美。近年來桐花祭已經是島上人們生活旅遊的一部分；蒼茫回首，屋簷轉角窗檯間似雪繁花：

「無意苦爭春，一任羣芳妬。

零落成泥碾作塵，只有香如故。」

～陸游•〈卜算子〉。

走出户外，賞花賞陶吸芬多精，正在當下。