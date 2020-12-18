真實貧民大明星，約翰李古查摩新片挖掘《棋蹟》

影視脫口秀三棲的金球獎提名演員約翰李古查摩（John Leguizamo），今年新作品《高校棋蹟》（Critical Thinking）身兼導演和主角，發揮影壇影響力，拍出令人熱血沸騰的西洋棋奇蹟故事。就如同電影裡少年們藉由西洋棋翻轉「街頭混混」身分，約翰李古查摩表示自己也是：「貧民區出生的書呆子」，在艱苦、不安全的社區長大，考上世界知名電影學校紐約大學蒂施藝術學院，深耕好萊塢30多年。他在片中飾演老師馬利歐，帶領學生勇闖全美西洋棋冠軍賽，挖掘孩子的潛能「在我們有色人種的社區中，確實有一群非常聰明、才華橫溢的孩子，他們沒有得到照顧、沒有機會、沒有資金，只需要一個人相信他們。」

好萊塢需要的多元故事《高校棋蹟》93%爛番茄好評

現年56歲的約翰李古查摩，曾與多位電影界大老合作，參與賣座佳片《五星主廚快餐車》、《捍衛任務》系列演出、擔任動畫《冰原歷險記》最討喜的「喜德」配音，不僅成功扮演銀幕上的各種角色，這位哥倫比亞出生的美國演員，長期為拉丁族群發聲，他希望好萊塢有更多元的故事被分享：「我們是美國第一大少數族裔，鏡頭前的演員不到4％、鏡頭後的導演不到3％、故事的講述不到1％。」以自身經驗撰寫脫口秀《怪胎》、《拉丁歷史懶人包》等，榮獲美國劇場界最高榮譽東尼獎以及艾美獎最佳綜藝／音樂節目個人表現。新片《高校棋蹟》講述五位來自貧困社區的拉丁裔和黑人少年的真實故事，熱血青春，受專業影評人93%爛番茄極佳好評。



真人真事改編《高校棋蹟》電影海報。圖／捷傑電影提供

西洋棋版《春風化雨》麻辣鮮師帶問題學生走上「棋途」

勵志動人師生好電影《高校棋蹟》，宛如西洋棋版的《春風化雨》，外媒佳評為：「一本鼓舞人心的教課書」，電影真實設定於1998年的美國邁阿密傑克遜高中，約翰李古查摩化身成西洋棋班的「麻辣鮮師」，上課生動活潑，不僅戴上假髮假鬍子模仿起西洋棋大師保羅莫菲，教導學生下棋心法，也用心鼓勵扶持這群生活在艱難環境的孩子，有的不被家庭關注，有的必須自己上大夜班賺取生活費、學費，或是必須與販賣毒品的黑幫打交道……。雖然學生在西洋棋有天賦卻仍不受重視，必須自行募款籌資晉級區域賽，熱血老師以「打死不會放棄」的精神，試圖將別人眼中的問題學生帶離「歧途」，走上人生「棋途」。



《高校棋蹟》電影中，天才西洋棋學生一人對弈四人。圖／捷傑電影提供

師生棋心《高校棋蹟》真人真事感動眾人

「不管你有沒有錢，不管你有沒有上常春藤名校，在棋盤面前人人平等。」一名老師與五位學生資源有限，卻能在不被看好之下，跌破眾人眼鏡勇闖全美西洋棋冠軍賽，一步步藉由下棋建立自信心。《五星主廚快餐車》約翰李古查摩首次執導大銀幕之作，與《班恩回家》瑞秋貝瓊斯、《大黃蜂》小豪爾赫倫德堡、《國定殺戮日：無法無天》麥可．K．威廉斯等新銳演員共同演出，電影勵志動人、極具生命力，將於本周五12月18日在台上映。

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