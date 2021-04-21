作者指出，4月15日，溫家寶在澳門導報刊登一篇很長的文章〈回憶母親和家教〉，文中說「他所希望的中國是一個充滿公平正義的國家」，在微信登出後沒幾天，整篇文章被移除，顯示上面有人不高興了。圖／擷自聯合國網站，資料照

老共侵略台灣的無煙硝戰爭，早就開打，分成文武兩套，文的第一套是利用在台的親共媒體和文人搞徵文比賽，每天發表臭酸的「兩岸一家親」文章，這類文章有一個特色，可以寫中國經濟如何富強，軍隊如何強壯，風景如何好看，就是不可寫老共如何迫害人權，迫害宗教自由，迫害少數民族，搜捕虐待反共分子，抓捕律師以及公民記者。

觸犯皇家判重刑

前幾天，一位大學生被懷疑把習近平女兒照片弄上網，不只被判重刑，拘押時，還被公安虐待，國際人權組織要探視，居然被拒絕，所以，看這些美化老共的徵文爛文，只有一句話——「浪費眼睛」。

老共招幕二千萬網軍

文攻的第二套就是出動網軍，最近老共招募2000萬學生加入網軍，負責「翻牆」帶風向，製造假訊息，刪除不利老共文章，恐嚇台灣人，破壞台灣的網路安全，以及各種社會秩序，至於，武嚇的那一套就不用說了，軍機、軍艦每天報到，搞到你發瘋，搞到你累，操壞你的飛機引擎，害你墜機，最後就是要台灣投降。

但是，老共錯了，因為重點不是不投降，而是習慣民主自由生活的台灣人害怕投降，中台兩國統不來，不是兩岸親或不親的問題，而是生活制度問題，如果「一國兩制」好好在香港實施，保證百年不變，搞不好還有人願意投降。但是，香港是活生生教材，老共說翻臉就翻臉，台灣人看了就怕，誰敢接受老共招降，只有少數被中國情懷麻醉的人，或者領了高工資，還為自己的投靠啪啪手，把拒絕統一罵成台獨，不知道老共翻臉時刻，自己死之將至。

最近被整肅的馬雲很乖，郭文貴爆料，「馬雲根本就是被軟禁，軟禁中還吃不少苦頭，老共要他出賣江家的人馬」，這位共產黨資深黨員，為老共賣命賺錢，唯一犯錯就是對提拔他的江家，無法拋棄，但是，網路上傳出他的下場是因為說錯話，馬雲說過中國的金融制度很爛，這一句話還不足以死人，馬雲說，「中國應該被西方解放才會有救」，這句話和劉曉波說，「中國必須被西方殖民三百年，才會走向民主自由的進步國家」如出一轍。

溫家寶老命不保

最近，習大刀更鋒利進步，提升武功修為，把大刀砍向前總理溫家寶。溫家寶不若江澤民，下台後生活很低調，說實在，溫家寶也是老共官場中的超級演員，這種演員會看人臉色表演，照道理，不會犯錯，但是，4月15日，溫家寶在澳門導報刊登一篇很長的文章〈回憶母親和家教〉，文中說，「他所希望的中國是一個充滿公平正義的國家」，這句話四平八穩，應該不會出問題，沒想到這句話在微信登出後被刪除了，不幾天，整篇文章被移除，這下子溫家寶急了，很顯然，上面有人不高興了，你說希望中國社會公平正義，意思就是指當今聖上統治的中國，不公平、不正義了，如果要擴大聯想，公平的意思是甚麼？難道你認為共產黨執政70年，沒有給其他黨執政機會，這就是不公平；甚麼是正義？迫害主持正義的律師，或者迫害法輪功，迫害維吾爾族，你高談公平正義，壓根子就是希望實施自由民主，因為民主之下選舉，大家才有公平當官機會，才會培養出公平制度，一黨專政下，哪來的公平？同樣的，司法獨立之下，法律比黨大，才有所謂的正義，否則，黨大於法，刑不上天子，根本就不會正義，可見老溫的文章，根本就是反對黨的領導，反對習近平，這個大帽子壓下來，我看溫家寶危險了。

習近平為了保住王位，學習普丁繼續執政，肯定是找最大的官砍頭立威，溫家寶的文章剛剛好把自己的脖子放到絞刑架上了。

中國很敏感的文字，不是任何人可以說的，習近平可以說「黨的執政追求公平正義」，但是一般人不可以說，習近平可以說「脫貧了」，一般人不能講，甚至於說，民主自由人權這些字，根本早已在字典消失。

習大王下令，中小學生不准閱讀西方的書籍，包含很多童話故事，圖書館只可以擺出習大王的強國大夢手冊，或毛語錄，網路上很多質疑聲音出來，為什麼只有習明澤和高官可以出國讀洋書、喝洋水、吃洋飯呢？這樣子有公平正義嗎？



作者指出，中國文攻武嚇威脅台灣，但是，香港是活生生教材，老共說翻臉就翻臉，台灣人看了就怕，誰敢接受老共招降。示意圖／擷自國防部、Pixabay，民報合成