作者指出，我國的「雲峰飛彈」和「雄昇飛彈」射程可達兩千公里。示意圖／2020年漢光36號演習，雄二反艦飛彈機動車發射。國防部提供

呼籲美國放手，不再限制台灣，讓台灣自主發展飛彈；更希望美方私下協助台灣研發中長程飛彈以反撃侵略者；未來如果中國侵略台灣，將比獅子攻擊刺蝟下場更慘；因為刺蝟不反擊，但台灣一定反擊！

政府應公開發表聲明，台灣若遭到敵國攻擊，保留在第一時間即對敵國進行致命性反撃的權利，保證絕對造成敵國重傷害；今日秉持人道主義精神，事先告知以便潛在之敵國先行評估其侵略罪行之現世報應，並預先演練被反侵略攻擊之後的救災行動；也因為需要專注救災，敵國才無力繼續對外侵略！

台灣應發展中長程飛彈，如果中共膽敢侵犯台灣，不排除對北京中南海、天津、上海、廣州、重慶和三峽大壩等重要地點，列為首波反撃目標；攻擊北京中南海，能讓中共高官睡不安穩，否則死的是中國平凡老百姓，爽的永遠是中共紅二代三代！

如果台灣飛彈打到北京城，中國人自信心盡失，中共才學會知所進退，不會再囂張跋扈。

中共也要思考「螳螂捕蟬黃雀在後」的可能性，中共不改其一貫的蠻橫戰狼外交，所導致的天下圍中的國際情勢。

印度可能抓住機會，協助圖博恢復獨立地位！

俄羅斯可能抓住機會，協助東土耳其斯坦恢復獨立地位！

美國可能抓住機會，帶領東南亞諸國起義，反抗中共長期霸凌，全面摧毀南海中共軍事基地，讓南海島礁回復自然原貌，還礁於魚！

衷心期盼中共最好不要輕言嘗試侵略台灣，台灣若遭攻擊，第一時間即刻反撃，絕不手軟，也絕不猶豫！膽敢來犯，就讓你痛！非常痛！

目前我國的「雲峰飛彈」和「雄昇飛彈」射程可能超過兩千公里；希望美國提供我國衞星導航以便「精準打擊「和「源頭打擊」。

台灣如刺蝟般的防空、制海飛彈不計其數，我國建軍基本精神為：毋恃敵之不來，恃吾有以待之！當務之急是喚起國人同胞的台灣國族意識和國家意識！人不犯我，我不犯人；犯我台灣，必得不償失悔不當初。