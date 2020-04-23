人民的怨怒，加上中南海的權力鬥爭，相互激盪，必然惡化。習近平能當完他兩任的10年任期，於2年後平安下台，都是問題，想當終生皇帝，已成難圓的春夢。圖／取自中國政府網（資料照）

COVID-19 肺炎爆發在武漢，故叫武漢肺炎，美國總統川普叫它中國病毒，因為它變成中國、更變成世界災難，也是客觀事實。它4個月傷害2.7百萬世人，武漢肺炎已是世界肺炎。

大家都有大哉問，要問中國主席習近平（習皇帝）：「你怎麼搞的？」「怎麼搞成人類災難？」「病毒怎麼來的？」「你為什麼隱匿疫情？」。美國總統川普（Donald Trump)、法國總統馬克宏（Emanuel Macron）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）都同聲呼籲，要習近平對疫源透明說清楚。

朋友也有大哉問，其中2個我有興趣的是：

2個大哉問

1、中國和全世界的經濟大受衝擊，1920-30年代的Great Depression（大蕭條、大衰退），2020-21必然重演，中國過去30年的經濟高速（平均GDP每年10％以上成長）崛起，直追美國（有人認為必然超越美國），會不會被中國病毒沖垮，經濟崩潰？

2、過去7年多習主席大權在握，獨裁專制更為嚴厲、殘暴，還修憲成帝。他2年多後的皇帝夢，因為中國病毒大受震驚，是否已被震碎，很難成真？

上面2問，當然互為因果，利害關係密切。

我沒有充分的科學資訊，對問題1作嚴謹分析。對問題2，本來就是「＄64,000 question」, 無法客觀、科學預測。我最好避不回答，但心裡癢癢的，感覺要簡略述說一下想法。

因為這次的天災人禍，大災難，世界經濟必然全面大蕭條，比1920-30的Great Depression 還要蕭條。但因其全球性，世界經濟大國、美國、中國、歐盟、日本、俄羅斯等，都被嚴重波及，不可能不全力團結因應危機。大家生命線綁在一起，救美國、歐盟、日本等國，就必然會救中國。大家一起倒，也要大家一起扶起來。這是21世紀的世界村。

但是，經濟學家都同意，21世紀初20年的世界經濟繁榮已被打破，分崩離析，2020之後的世界經濟體系必需重整、重建。中國世界最大工廠的領頭地位，已被終極性地斷裂，回不去。中國科技創新能力本來就大大落後美日、歐盟，要在這個post-COVID-19的「新經濟」生態中追趕歐美日諸國，中國心有餘力不足，20年、50年都不可能趕上。還有，歐美龐大消費市場，也已嚴重受損、消失殆盡。過去30年的中國產品，既使中國工廠能再恢復生產，也未必再有市場。美國和歐盟決不會再買50％的中國出口產品，也不會再大量投資中國設廠。

經濟大衰退

所以，我的初淺結論是，中國經濟未來幾年必然大衰退（2020可能-10%負成長），但不會大崩潰。中國一定不可能超越美國，成為世界第一經濟大國。

還有，過去30年，中國工廠還是為習皇帝賺了很多錢，一個中國病毒大災難，不可能把那麼多錢都賠光。有錢可能會救了中共政權。

不過，7年來，習皇帝忘了鄧小平的「韜光養晦」，花大錢窮兵黷武、大搞「一帶一路」的中國帝國夢。再多錢，揮花得也差不多了。

所以，錢也許可以救中國共產黨政權，但不一定也可以救習近平的皇位。

我認為，這次大災難，凸顯出來的習皇帝顢頇無能，把武漢肺炎惡化成中國病毒，更變成世界災難，這是世界共識。他再「皇威浩瀚」，隱藏、white wash（漂白）、洗腦，沒用。不僅世界人、中國人民都深受其害，看得清清楚楚，「國王沒穿新衣」，不會再買他「中華民族復興」的帳。民怨在中國已成隨時就會爆發的活火山，一觸即發。

更嚴重的是，習皇帝在中共政權的權力，已不再「朕即天下」。他權力的合法性（legitimacy）、威權性（authority）已大量流失。他不再是毛澤東、鄧小平，更不再是秦始皇。中南海的權力鬥爭，已如火如荼進行中，可能很快就會烽火燎原。

皇帝夢必滅

人民的怨怒，更重要的是中南海的權力鬥爭，相互激盪，必然惡化。習近平能當完他兩任的10年任期，於2年後平安下台，都是問題。他要2年後當上終生皇帝，我看已成難圓的春夢。

因為中國病毒，中共專制政權被推翻，我還不敢期待。習近平皇帝夢破滅，他被下台，我非常敢期待。