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每日國際焦點

美國情報報告顯示，中國追求成為全球強權，是美國國家安全的首要威脅。美國國家情報總監艾薇兒哈因斯於參議院聽證中表示，中國是美國無比的最大威脅。

俄羅斯與烏克蘭同時於14日開始在俄烏邊界進行軍事演習。

德國國會預算委員會通過30億歐元合約發展歐洲軍事無人機，由達梭、空中巴士、李奧納多打造。

拜登計畫於5月1日開始自阿富汗撤軍，打算在9月11撤出所有駐阿富汗美軍2,500人。北約將一起離開阿富汗。德國表示將會與美軍同進退。英國也將撤出幾乎全數部隊。

美國中情局長表示美軍撤出後情報工作與應變威脅能力將受到很大削弱。

美國

情報報告顯示，中國追求成為全球強權，是美國國家安全的首要威脅。美國國家情報總監艾薇兒哈因斯於參議院聽證中表示，中國是美國無比的最大威脅。

日本

太空公司ispace與阿拉伯聯合大公國合作，將於2022年送阿聯月面車上月球。

南韓

計畫反對日本將福島輻射水排入海。

印度

與巴基斯坦秘密會談試圖解決喀什米爾衝突。

菲律賓

再度外交抗議中國船隻入侵海域。

巴基斯坦

宣布激進伊斯蘭團體Tehrik-i-Labaik Pakistan違法。

俄羅斯

與烏克蘭同時於14日開始在俄烏邊界進行軍事演習。

總統普丁表示美國總統拜登在電話中表達希望正常化關係。

警方突擊學生雜誌編輯部逮捕4記者，罪名是煽動反政府抗爭。

普丁施打第二劑俄製疫苗。

烏克蘭

稱俄羅斯可能在克里米亞存放核武器。

在克里米亞附近演習反坦克作戰。

德國

國會預算委員會通過30億歐元合約發展歐洲軍事無人機，由達梭、空中巴士、李奧納多打造。

法國

計畫通過法院內有攝影機，作為司法改革一部分。

歐盟

合約到期後不續買阿斯特捷利康、嬌生疫苗。第二季增購輝瑞疫苗2.5億劑。

希臘

同意與利比亞談判海域問題。

義大利

暫停使用嬌生疫苗。

瑞士

計畫加強國內製造COVID-19疫苗與藥物。

立陶宛

計畫5月起發行數位免疫護照。

保加利亞

三任總理博伊科·鮑里索夫宣布下台，提議由親歐的外長接任。4月4日大選中總理所屬政黨損失1/5席次，但仍為最大黨。

羅馬尼亞

總理因防疫不佳開除衛生部長，造成執政聯盟不穩。

葡萄牙

解散關務署，業務分散其他警政單位。

美國

台廠和碩將在德州興建特斯拉零件廠。

福特汽車因晶片短缺，5個美國廠與1土耳其廠將停工。

古巴

勞爾·卡斯楚卸任，古巴進入後卡斯楚時代。

放寬屠宰牛隻、販賣牛肉、牛奶的禁令。此為農業自由化改革一部分。

巴西

遭歐盟抨擊減碳努力不足。挪威凍結援助金，表示巴西要展現保護雨林決心，才會恢復支付。

阿富汗

拜登計畫於5月1日開始自阿富汗撤軍，打算在9月11撤出所有駐阿富汗美軍2,500人。北約將一起離開阿富汗。德國表示將會與美軍同進退。英國也將撤出幾乎全數部隊。

美國中情局長表示美軍撤出後情報工作與應變威脅能力將受到很大削弱。

聯合國表示2021年前三個月阿富汗衝突造成1,800死傷。

以色列

所屬船隻在阿拉伯聯合大公國外海遭飛彈攻擊，無傷亡，繼續航行。

阿拉伯聯合大公國

美國拜登政府繼續進行230億美元軍售。

伊朗

歐盟各國警告伊朗60%濃縮鈾對回到伊核協議只有反效果。沙烏地阿拉伯表示關切伊朗濃縮鈾。

美國表示間接核談判15日將繼續。

伊拉克

艾比爾國際機場遭火箭攻擊，火箭落在機場美軍基地附近。

土耳其

總統艾爾段反擊義大利總理德拉吉稱他為獨裁者。

索馬利亞

總統簽署法律延長任期。美國國務卿布林肯表示非常失望。

青年黨炸彈攻擊小巴造成15死。

埃及

高速通路上巴士撞卡車20死。

福和會官方網頁：www.fratwn.org