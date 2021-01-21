新政府的國務卿人選布林肯（Antony Blinken）表示支持蓬佩奧國務卿認定中國在新疆犯下「種族滅絕」的決定。2021.1.19參議院外交關係委員會確認聽證會中。圖／擷自PBS News hour影片

在當選總統拜登宣誓就任前夕，新政府的國務卿人選布林肯（Antony Blinken）表示，他認為川普總統對中國採取強硬的態度是正確的，並支持蓬佩奧國務卿認定中國在新疆犯下「種族滅絕」的決定。

布林肯星期二（1月19日）出席參議院外交關係委員會有關他的人事提名確認聽證會。多位兩黨議員紛紛聚焦中國，認為如何應對中國挑戰和威脅將是美國未來外交政策最重要的核心。

「川普總統對中國採取較強硬的立場是正確的，」曾為時任副總統拜登的國家安全顧問，而後在歐巴馬政府擔任常務副國務卿的布林肯在聽證會上說，「儘管不是他所採取的路線（都是我認同的），但他的基本原則是對的。」

現年58歲的布林肯外交經驗豐富，在美國外交政策領域擔任過許多職務。布林肯的說法預示了即將上任的新政府對中國的態度可能將維持現有的應對基調。

對參議院外交關係委員會來說，布林肯並非陌生面孔。布林肯曾在2002年到2008期間任職於該委員會作為國會民主黨人的重要外交政策幕僚，布林肯的國際關係專業背景深為兩黨議員所熟悉。

布林肯：中國在新疆犯下種族滅絕罪

在星期二的聽證會上，布林肯面對兩黨議員連番質詢幾乎有問必答，正面做出回應。

重量級共和黨資深成員、來自南卡羅來納州的格雷厄姆參議員（Sen. Lindsey Graham, R-SC）問到有關中國在新疆的人權問題。

川普政府星期二在執政最後一天宣布，中國在新疆對維吾爾人犯下了種族滅族和反人類罪。

「蓬佩奧國務卿認定中共對維吾爾穆斯林進行了種族滅絕。你是否同意這種說法？」格雷厄姆在聽證會上問。

「這也是我的判斷，」布林肯說。

「你認同？」格雷厄姆追問。

「是的，」布林肯回答。

接著在聽證會上，格雷厄姆開始就中國在新冠病毒大流行病全球爆發的責任繼續質詢布林肯。格雷厄姆問，「你相信中共在新冠病毒問題上誤導了世界嗎？ 」

「我相信，」布林肯說。

「如果要付代價，你覺得他們應該付出什麼樣的代價？ 」

「當談到中國在新冠病毒中扮演的角色時，如你所知，調查正在進行中。我們顯然希望看到調查的結果。但有一些事情我們已經知道，」布林肯回答說。

「我們應該討論的重點是，我們已經知道關於中國和病毒的情況是，他們沒有提供透明度。他們沒有分享信息。在病毒發生早期，在最關鍵的時刻，他們沒有提供信息。如果他們當時那樣做了，病毒傳播的走向有可能有所不同，我們可以更快、更有效地處理它，」布林肯繼續答道，「我的感覺是，未來我們應該關注的是什麼？我知道很多人都在談怎麼懲罰，我想我會更注重預防，也就是說。中國今後會採取什麼措施。 」

「例如濕貨市場，」自去年3月美國爆發新冠疫情後，多次嚴厲呼籲中國關閉所有濕貨市場的格雷厄姆參議員說。

「對，這就是個很好的例子，」布林肯接著說。



來自南卡羅來納州的格雷厄姆參議員（Sen. Lindsey Graham, R-SC）問到有關中國在新疆的人權問題。圖／擷自PBS News hour影片

布林肯：尋求國際合作，共同向北京施壓

布林肯在聽證會上對即將卸任職務的蓬佩奧國務卿在諸多中國問題上的立場表示認同。不過，布林肯強調，有別於現任政府，他將會更加著重於與其他民主國家合作，聯合向北京施壓。

「沒有人在獨行壟斷的情況下會有好的主意，我希望我們可以共同努力，集思廣益，」布林肯說。

當選總統拜登和他的副手哈里斯星期三宣誓後，在本月初佐治亞州參議員席位特別選舉中勝出的兩位新科參議員也即將在哈里斯主持下就任，象徵著民主黨正式重返參議院多數黨位置，並達到擁有白宮、國會參眾兩院控制權的完全執政。

即將成為參議院外交委員會主席的梅南德斯參議員（Sen. Bob Menendez, D-NJ）在聽證會上詢問布林肯，未來將採取何種策略應對中國。

布林肯詳細的描述說，他認為中國對美國的利益構成了比其它任何國家都還要大的挑戰，這種對峙的關係不僅有對抗性，同時也具有競爭性。



梅南德斯參議員（Sen. Bob Menendez, D-NJ）在聽證會上詢問布林肯，未來將採取何種策略應對中國。圖／擷自PBS News hour影片

「我認為，當我們在考慮如何與中國打交道時，我們必須從實力的立場而不是弱勢的立場出發來對待中國，」布林肯說，「好消息是，做到這一點在很大程度上是在我們的掌控之中的。」

「要增加實力，我們就要與盟友合作而不是詆毀他們，這是我們與中國打交道的一個實力來源；要增加實力，我們就要參與並領導國際機構，而不是退縮，把地盤讓給中國，讓中國來書寫帶動這些機構的規則和規範；說到實力，我們要為我們的價值觀挺身而出，」布林肯進一步說明。

布林肯直言，幾十年來國會認為中國經濟自由化將會帶來政治自由化，這顯然是個錯誤的推測，這並沒有發生。

「中國數十年來的政策是將他們真實的意圖隱藏起來，等待時間，在中國境外維護自己的利益，不要讓人注意他們在自己國家做的事情，」布林肯說，「我認為近年來，尤其是習近平成為領導人以來，我們看到的那些躲躲藏藏的做法已經逐漸消失，他們更加自信地表明，他們要尋求成為世界上的領導國家，成為能主導設定標準的國家，並輸出他們的模式希望其他國家都能追求。」

共和黨聯邦參議員魯比奧（Sen. Marco Rubio, R-FL）也直言，中國這樣的企圖導致了一種危險的失衡，而這種危險的失衡體現在商業和地緣政治領域，同時在軍事領域也愈來愈明顯。



共和黨聯邦參議員魯比奧（Sen. Marco Rubio, R-FL）。圖／擷自PBS News hour影片

布林肯：中共若對台動武將是嚴重錯誤

布林肯還在台灣議題上做出明確表態，稱如果中國對台動武，那將是一個「嚴重的錯誤」。

「我們對台灣和《台灣關係法》有一個長期的、兩黨的承諾。我們需要確保他們有辦法阻止侵略，保護自己。我希望看到台灣更多的參與到世界中來。它在很多方面都是民主的典範，擁有強大的經濟和科技實力。當然，他們處理新冠病毒的方式也有很多我們可以借鑑的地方，」布林肯說。

他還說，美國致力於確保台灣有能力防禦中國的軍事威脅。「對台灣的承諾是我們堅定不移的，」布林肯說。

長達四個半小時的聽證會上，在談到香港問題時，布林肯直言，北京強行實施的國家安全法破壞了香港真正的自由和自治，華盛頓接下來必須審慎考慮如何為港人提供實質幫助，包括為受到壓迫的港人提供庇護。

他說，「我希望看到，例如，我們能夠接納一些因爭取民主權利而逃離香港、逃離鎮壓的人。我知道已經有了這方面的法案，但我認為我們必須認真考慮我們對香港的機構和公司應該採取什麼立場。香港是否要繼續成為一個樞紐和金融中心？那麼北京是否會左右受益？我們應該認真審視這個問題。」



拜登欽點的情報總監人選海恩斯（Avril Haines）表示，「將會提供必要的情報，支持兩黨戰勝中國的努力。」圖／擷自PBS News hour影片

情報總監人選海恩斯：將對中國情報威脅進行更多反間諜培訓

參議院星期二同天針對拜登新政府的五大重要內閣成員提名人選召開確認聽證會，除了國務卿人選之外，領導情報、國防、財政和國安部門的被提名人都接受了各自職務所屬委員會的質詢。

在參議院情報委員會的聽證會上，拜登欽點的情報總監人選海恩斯（Avril Haines）表示，「將會提供必要的情報，支持兩黨戰勝中國的努力。」

參議院情報委員會代理主席、共和黨聯邦參議員魯比奧說，中國政府的情報工作以不計成本的方式試圖滲透美國基層。目的為爭取有可能成為美國領袖的地方官員未來認同中國的政策，甚至制定親中政策。

「我完全同意你的觀點，我們需要在這一領域進行更多的訓練，」曾擔任美國中央情報局副局長的海恩斯說，「我注意到情報委員會在有關俄羅斯的工作報告中您有一項建議提到需要進行更多反間諜方面的培訓。我認為這在中國的情況下也是非常適用的。」

和外交委員會情況相同，兩黨議員再次聚焦中國。即將成為該委員會主席的民主黨參議員沃納（Sen. Mark Warner, D-VA）直接問海恩斯，「中國共產黨統治下的中國是否為美國的對手（adversary）？」

「中國在某些問題上與我們是敵對的，是對手，但在其他問題上，我們試圖與他們合作，包括氣候變遷等其他方面，最終，當選總統以「全球競爭對手」來看待中國這個問題，」海恩斯說。

「但我認為，回答您的問題，當涉及到間諜活動或其它我專注的領域時，他們是一個對手，我們必須著手應對，」海恩斯繼續說。她還表示將反擊北京各種「非法、不公平、咄咄逼人的行為」。

如果獲得參議院確認的話，海恩斯將成為監管美國18個情報單位所組成的情報界的領袖，包括中央情報局和聯邦調查局等。這個職位是美國在遭受911恐怖襲擊後成立。



民主黨參議員沃納（Sen. Mark Warner, D-VA）直接問海恩斯，「中國共產黨統治下的中國是否為美國的對手（adversary）？」圖／擷自PBS News hour影片