世界衛生組織周四（7月15日）呼籲中國更充分地配合對COVID-19起源的調查。該組織稱，數以百萬計的因該病毒而受苦和死亡的人還被欠著一個全面的解釋。譚德塞也說，世衛組織緊急委員會擔憂，COVID-19大流行被錯誤地描述為正在結束，實際上它還遠未結束。不僅如此，新的且可能更危險的COVID-19變種病毒出現和在全球傳播的可能性很大。

世衛組織總幹事譚德塞與德國衛生部長延斯·斯潘在該機構日內瓦總部舉行的簡報會上表示，中國需要更加開放和透明，提供更多有關病毒被發現的最初幾天中的原始數據。

譚德塞說，原始數據可以幫助解釋病毒是如何發展和傳播的，防止它再次發生。他還說，世界欠大流行病受害者們一個解釋。

「我認為，真正弄明白到底發生了什麼是我們需要為數百萬受苦難的人和數百萬死去的人做的事，」他說。

這位世衛組織總幹事說，世衛組織及其成員國繼續與中國接觸，以獲得答案，他相信未來會有更好的合作。

世衛組織今年稍早時候派了一支國際專家團隊訪問中國，執行為期四周的任務，以確定冠狀病毒的來源。他們的報告得出結論，這種病原體起源於一種動物，被轉移到了人類身上。但包括美國總統拜登在內的許多人認為，調查是「不充分和不確定的」。譚德塞呼籲對病毒源頭進行進一步研究。

在周四這場簡報會上，譚德塞也報告說，世衛組織緊急委員會擔憂，他們認為COVID-19大流行被錯誤地描述為正在結束，而實際上它還遠未結束。

該委員會在周四舉行了2021年的第8次會議。譚德塞表示，該委員會警告稱，新的且可能更危險的COVID-19變種病毒出現和在全球傳播的可能性很大，這些變種的控制可能會更具挑戰性。

他說，該委員會呼籲所有國家支持世衛組織的目標，即在9月底之前為每個國家至少10%的人口接種疫苗。