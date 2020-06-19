「香港眾志」秘書長黃之鋒，6月18日在為期兩天的第三屆哥本哈根民主峰會的開場發言。圖／擷自黃之鋒臉書直播影片

「我相信，今天從我口中說出的每個字不久的將來都可能成為中國法庭上的罪狀。」

香港知名民主活動人士、「香港眾志」秘書長黃之鋒，6月18日在為期兩天的第三屆哥本哈根民主峰會的開場發言中， 做了以上表示。

這位年輕的活動人士說， 去年夏天，數百萬香港人走上街頭，反對中國政府一項實質上將綁架合法化的立法。自那以來，遭警方逮捕並指控為暴徒的人數已經超過了香港囚犯的總數——上千人被捕，還有很多人受傷、失踪。

黃之鋒說，從2014年的雨傘運動到2019年的反送中運動，香港人與共產黨政府進行了長期的抗爭。但是，北京不僅沒有兌現在1984年的《中英聯合聲明》中對香港的民主承諾，「習近平皇帝」 對香港自治的打壓反而越發嚴酷。

黃之鋒說，就在他在這場峰會上發言的同時，北京的立法機構正在敲定一項涵蓋廣泛的《國家安全法》的細節，針對像他這樣的民主活動人士。

「這可能是我自由尚存時最後的證言，」他說。「檢察官會根據這項覆蓋面廣泛的《國家安全法》把人們送進監獄。我們邁向民主的長征會被迫遭受長期鎮壓，或許就像共產黨時代的波蘭，秘密警察駐紮在城市中。」

黃之鋒說，從公民記者、書商、NGO工作者、宗教團體、網絡作家，乃至批評政府政策的人和生活在香港的外國人……「當中國共產黨把維護統治作為第一要務時，沒有人是真正安全的」。

他說，自2019年以來，香港的事態飛速變化。如今，大規模反對共產黨政府的抗爭可能不再是選項。當《國家安全法》開始實施時，香港過去想有的經濟自由、信息自由、資本自由將消失殆盡。

黃之鋒說，通往民主的抗爭充滿艱難險阻。北京對新疆和香港民主的持續打壓也證明，「我們面對的歌利亞（《聖經》中描述的巨人）不是我們以往所經歷和設想的」。

他指出，過去20年來，北京在歐洲、亞洲和非洲多咄咄逼人的擴張已經向世界各地的民主國家發出警示。

「世界正在從這場中國噩夢中覺醒過來，」他說。「 如果我們決心拯救民主理想，我們必須行動起來對抗中國的獨裁統治。」

就在哥本哈根民主峰會開幕的一天（6月17日）前，七國集團（G7）外長發表聯合聲明，強烈敦促中國政府重新考慮在香港實施《國家安全法》的決定。

聲明說，擬議中的《國家安全法》「可能嚴重損害'一國兩制'原則和該領土的高度自治，使香港「多年來蓬勃發展的成功體制岌岌可危」。外長們還擔憂，該法律的實施將「削弱並威脅所有受法治和獨立司法制度保護的人民的基本權利和自由」。

美國國務卿蓬佩奧受邀在星期五（6月19日）、峰會第二天就「中國對自由社會的挑戰「做主題發言。台灣總統蔡英文也將在當天分享台灣抗擊新冠病毒疫情的成果和民主經驗。

哥本哈根民主峰會的主辦方是非政府組織「民主基金會聯盟」。該機構由曾出任北約秘書長的前丹麥總理拉斯姆森（Anders Fogh Rasmussen）於2017年創建。這項年度盛事聚集來自世界各地的政界人士、商界領袖、學者、活動人士，共同討論民主世界面臨的挑戰。受新冠疫情影響，今年的峰會首次以視頻會議的方式進行。