作者認為：當紅色中共力量從香港擴張，如今已劍指台灣，所謂堡壘最容易從內部攻破，台灣並不擔心中共的武力直接攻擊，最擔心是內部倒戈，以及被滲透的「親共細胞」，罷免韓國瑜，不只是高雄人的功課，更是所有台灣人民阻擋紅色入侵的責任。圖／擷自WE CARE 高雄臉書

台灣人容易健忘，從2018年到2019年，在紅色媒體造神之下，老韓在台灣捲起千堆雪，製造腦傷的韓粉，操作共產黨二元對立手法，撕裂台灣社會，留下很多家庭不睦傷痕，這正好是紅色滲透台灣政治最典型的例子，如果讓老韓穩坐高雄寶座，代表紅色滲透台灣南部大城，取得成功，高雄市成為紅色入侵破口，整個台灣岌岌可危。

國瑜機器無所不在

在市政府國瑜機器活動之下，又是黑道看場子，又是監票做記號，民間罷韓力道，已經降低很多，很多人不想招惹是非，這也是人之常情，許多人看到老韓擺出哀兵之姿，紅色媒體敲鑼打鼓，幫助好話大放送，軟心腸的高雄人總會說：「算了，就讓他幹完這一任吧」，我身邊的朋友，多的是這種人，只是我比較固執，沒有看到結局，就不算完結篇。

從封關民調來看，罷韓能否成功通過57萬票門檻，票數估算，差距應該不大，所以這幾天打算加倍活動。

一上午，頂著太陽，偶而還被雨淋，在路邊發出一百多條「罷韓黃絲帶」，朋友問我何必那樣辛苦，我告訴他們：「我不是為了罷韓，而是為了教訓中共」。

我這個人平生無大志，唯一愛讀書，人格上只是愛恨分明，有冤定還，有恩必報，從去年被紅色媒體控告毀謗，官司二審還沒完，戴著口罩上法庭，記憶深刻，這些檯面上的律師，說穿了只是拿錢辦事，我就一直把此案當作是對面的中共整我。你既然整我冤枉，用台灣司法浪費我的寫作時間，那我當然找你扶持的人下手，這無關老韓是否可以扮演一位好市長，而在乎你找錯後面的人扶持了。罷免你，目標是教訓中共，教訓聽國台辦發號司令的紅色媒體，告訴他們：不要把紅色魔爪伸進台灣的政壇，如此而已。

老韓的前發言人王淺秋說：「高雄人罷韓運動，是因為高雄人容易被煽動」，其實這句話完全說對了，民粹主義時代的崛起，本來就是煽動，問題在於誰是煽動者？我不會介意被煽動去看一場難看的電影，或者去參加一場無謂的宴會，但是，我絕對介意2018年被紅色媒體煽動的造神之下，選出的高雄市長，在民主聖地的高雄，選出老韓，絕對是很多人的噩夢，有很多人甚至感到愧疚。投下罷免票，對高雄人而言，這只是一場贖罪的投票而已，給投錯票的高雄人有機會修正自己。

依靠紅色力量勝之不武

但是，從另一個角度來看，這是一場藍營勝之不武的選舉，因為藍營背後還躲著一個不現身的紅色巨人，藍紅合作打綠營，說真的不算是好漢，或許我對媒體有比較多認識，一開始發現紅色媒體異常活躍，報導選局，完全違反媒體人公約守則，因此寫下〈無知是通往奴隸的道路〉警告國安單位，紅色滲透選舉相當嚴重，這篇文章也是獲罪紅色巨人的文章，如今紅色媒體依舊高掛圖書館，依然洗腦台灣人，那我和紅色巨人的鬥爭就沒完。

或許有人說：你把紅色巨人幫老韓選舉，當作罷韓條件，這樣子不公平，你至少要舉出老韓不適任的理由，才能說服大眾。

好吧，看看去年選舉老韓太太家族被揭發的豪宅案，看看老韓如何利用權力向台肥借款，購屋的違規貸款案，還有正在調查的北農弊案，很多濫用權力的前科，歷歷在目，更不用說嘴巴的粗言粗語，經常被人恥笑「無大才」，其他發大財的江湖騙術，上天下海無法實現的政見，也就更不用明說了，大家都懂。

大水沖倒龍王廟

以為治水有功，可以挽回民心，沒想到兩場大雨，把高雄市府治水功勞全面摧毀，其實，治水無效，罪不在老韓，其罪在於太敢吹噓而已，尤其是政治人物，喜歡吹牛，通常是自找麻煩，今天，梅雨從中國長江以南向台灣移動，同一天廣州大淹水，幾萬輛轎車泡在水中，比起高雄嚴重太多，更何況，地球已經進入所謂「極端氣候」時代，只要下大雨，沒有一個國家城市不淹水，美國、澳洲、歐洲同樣被水淹，號稱海綿城市第一名的德國，照樣被水淹，人類對大自然破壞多嚴重，水就淹多厲害，這是大自然定律，不是吹牛可以解決的問題，我周邊朋友不喜歡老韓，不是他不帥，而是他喜歡吹牛。

楊秋興說：老韓狡兔三窟，放著市長公館不住，外面租三屋，對市政不熟悉，勘查水災更是荒腔走板；其實，這些指控都沒錯，但是，市政工作可以學習，問題並不大，最怕的是：當紅色中共力量從香港擴張，如今劍指台灣的時刻，所謂堡壘最容易從內部攻破，台灣並不擔心中共的武力直接攻擊，最擔心是內部倒戈，以及被滲透的「親共細胞」，那麼，罷免韓國瑜，不只是高雄人的功課，更是所有台灣人民阻擋紅色入侵的責任，讓我們一起對紅色媒體說：不！