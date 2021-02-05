位於台灣大學的陳文成紀念廣場於2021.2.2正式啟用，廣場裝置藝術主題「空」有雙重意義，第一是代表家屬第一時間面臨親人死亡會一時感到空白，第二是許多政治受難者的歷史真相空白未明，但盼其追求民主人權的精神持續傳承。。圖／擷自陳文成博士基金會臉書

1981年台灣大學數學系校友陳文成陳屍校內，其生前支持黨外雜誌與海外政治活動，死前1天遭當時警總約談，至今死亡真相未明，陳的家屬與台大師生等10年前提案盼紀念，經歷阻饒與困難，2日正式完工啟用。

廣場裝置藝術主題「空」有雙重意義，第一是代表家屬第一時間面臨親人死亡會一時感到空白，第二是許多政治受難者的歷史真相空白未明，但盼其追求民主人權的精神持續傳承。

陳案只是反映國民黨黑暗歷史的一小事件，因為死在國民黨特務機關者不知凡幾，而幕後元凶就是兩蔣，因為如果沒有他們授權，底下那些嘍囉絕不敢亂來，如同當年明朝東廠與錦衣衛，若非皇帝授權，那些垃圾敢亂來嗎?

轉型正義猶待努力

當初陳文成只是從美國匯款給台灣「美麗島雜誌社」，就被國府部建在美國各大學的抓耙仔打小報告，讓警總得以在他們回國探親時抓人，實在可惡之至，這種邪惡政黨，如同當年德國納粹黨，有資格繼續存在嗎？為何還有一些傻瓜支持他們？

如同德國與以色列至今還在進行轉型正義，萬里追緝納粹幫兇，蔡政府也應見賢思齊，追緝國民黨劊子手，以捍衛司法尊嚴與社會正義。

台大師生應以這樣有道德勇氣的校友為榮，因為他沒有像其他人那麼自私自利，只求自己好就好，而是冒著生命危險，暗中積極支持國內的民主運動，希望台灣能成為真正自由與民主的國家，讓台灣在國際社會被人看得起，不像國民黨不自量力，老是與阿共爭搶神主牌。

筆者認為，首先應更改黨國不分的國旗與國歌，其次將老將與老孫的銅像從神壇拉下來，再追究那些元凶與幫兇的責任，至少應取消他們的退休金，否則受害者死不瞑目。

總之，蔡政府不要再鄉愿了，畢竟姑息足以養奸，看國民黨那些人的惡劣言行便知。