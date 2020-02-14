鑽石公主號旅客曾於1/31日在北北基趴趴走，疫情指揮中心今(14)日宣布，曾於1月31日前往北北基地區重要景點的民眾自我健康觀察監測期已經期滿。圖/衛福部臉書

鑽石公主號1月31日曾進基隆港，2694名遊客足跡踏遍北北基五十多處景點，14天的監測期今天期滿，是否代表台灣過關了?中央流行疫情指揮中心今(14)日宣布，曾於1月31日前往北北基地區重要景點的民眾自我健康觀察監測期已經期滿。

疫情中心指揮官陳時中表示，經疫調後國內密切接觸者共列冊212名，曾有症狀而被通報採檢者32名，其中2名檢驗中，其餘皆為陰性。

2月7日透過細胞廣播發布簡訊提醒北北基民眾注意後，有風險者就醫經評估採檢送驗19名，其中1名檢驗中，其餘結果皆為陰性。另針對1月31日至2月10日間因肺炎住院病人進行調查追蹤，共採檢送驗15名，其中3名檢驗中，其餘皆為陰性。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，曾於1月31日前往北北基地區重要景點的民眾自我健康觀察監測期已經期滿。陳時中表示，鑽石公主號自主健康管理監測期滿，請民眾注意相關健康情況，公主號有些插曲，有些民眾認為自己來通報卻沒有列入採檢個案，認為這樣檢疫有疏漏，這些都有標準作業和專業判斷，我們不是靠自主管理而已，也有展開後續相關查驗。

陳時中說，北北基發出的簡訊中，看到60萬人有經過這些地方，看病的有19萬人，6萬多人有呼吸道相關疾病，經過看診，看哪些比較嚴重，哪些符合相關可能症狀，經過相關問診篩選，選出15個人，最主要是肺炎住院者，採檢後12人為陰性，3人檢驗中。

指揮中心提醒，雖然監測期滿，民眾仍須保持良好衛生習慣，並密切注意自身健康狀況，若出現發燒、呼吸道症狀，請戴口罩就醫，並告知醫師相關旅遊接觸史。