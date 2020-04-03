行政院宣布第二階段紓困及振興方案，政府的職責在危機時代，確保人民需求。執政良否赤然，在防疫方面，交出不錯成績，繼續努力維持。圖/行政院提供

行政院宣布第二階段紓困及振興方案，特別預算部分，由原先600億，增加1500億，總額2100億。移緩濟急及基金1400億，央行丶郵政儲金丶各公營行庫貸款7000億，總計l 兆500億。

新冠病毒疫情在全球不斷擴展，由中國大陸丶歐洲丶美國，公衞專家憂心可能蔓延南半球國家丶中南美丶非洲等發展中國家。即使夏天暫時休止，不保證今天冬天不會捲土重來。此次疫情係1918年之後，人類面臨規模最大的疫情，迄今尚未看到盡頭，也束手無策沒有疫苗。不少國家採取封鎖國境，強制社交距離，生活方式大異其趣。

台灣面對一波波疫情衝擊，在政府與人民擕手合作之下，表現可圈可點，頗受國際社會的稱許。沒有強制社會隔離措施，醫療物資(例如口罩)充分準備沒有匱乏。2003SARS慘痛經驗累積豐富的防疫能力，包括制度丶法律丶人民心態等。疫情當下，防疫優先，防疫良否，攸關社會經濟的損害程度。但是SARS與此次疫情有別，前者係區域性，此此全球性。截至目前，台灣疫情損害，雖然不及SARS，但是經濟社會可能損害，可預見遠遠超過SARS。

自今年元月，中國大陸爆發疫情，地理隣近丶兩岸密切交流，經濟互動等因素，台灣全面應戰。緊接著歐洲丶美國疫情擴大，一些國人紛紛回台。疫情升高(例如確診丶居家隔離、檢疫，篩檢丶可能社區感染等)。已經連續三個月，未來何時中止，未定之天。台灣人民如何與疫情共存，以及未來歲月如何調整，均在在考驗大家。全球性疫情，經濟危機肆虐，疫情之外，另一明顯而立即衝擊，SARS累積防疫經驗，偏向防疫層次，經濟紓困及振興，的確有若干不同的挑戰。

2003SARS期間，行政院成立防疫及紓困振興委員會任務小組，將防疫丶紓困振興雙軌併行。可惜此一模式未立即實施，正式頒布新的防疫振興方案之後，應該劍及履行。防疫方面，由衞生福利部長陳時中領軍的指揮中心，贏得人民信賴，成果斐然。紓困振興也是千頭萬緖，也許不必期待另一位經濟陳時中。但是政府部門由誰統合紓困經濟措施，必須十分明確。

經濟紓困振興涉及國家發展委員會丶經濟部丶財政部丶文化部丶農業委員會丶科技部丶勞動部丶中央銀行丶金融管理委員會等，不下十個部會。包括台灣在內全球正面對百年最大疫情，經濟衝擊遠超過2008的金融海嘯，亞洲金融風暴丶歐盟國家的財政危機丶網路泡沫化丶石油危機等，均規模不及此次。各國紛紛採取寬鬆貨幣政策丶各種擴大財政支出丶創造有效需求丶解決失業丶中小型企業立即困難，以及包括股市丶匯市丶期貨丶債券等金融危機。

美國祭出66兆台幣規模紓困振興方案，並進行另外解決措施。日本丶英國丶歐盟國家亦然，歐盟國家取消政府舉債上限規定。目前全球狀況，有如1930年代景氣大蕭條，大政府丶擴大公共支出，凱因斯擴展有效需求的理論，必然成為顯學。亞洲國家的新加坡也有將近台幣兆元紓困振興方案。台灣自許超前部署，通過特別條例及特別預算。但是經過一個多月發展，全球情勢更加惡化，台灣身處其中，必然受到影響，經濟紓困振興，必須與防疫併行，政府角色及責任更加重要。

政府效率丶財政效能丶基本財政紀律，仍然不可或缺。此次疫情衍生的經濟危機，前所未有。但是政府仍然有制度化機關，負責財政丶貨幣丶補助等規劃丶執行事宜。中央銀行負責貨幣政策，與金管會合作穩定金融市場，協助解決人民丶企業流動資金需求。財政部丶經濟部丶勞動部等各有有司，與人民生計息息相關。目前由財經政委總其紓困振興工作，國家發展委員會人力充裕，本來就負責國家發展總體規劃，更宜積極參與。

防疫丶紓困振興，與人民生命丶基本生計密不可分。政府的職責在危機時代，確保人民上述需求。執政良否赤然，在防疫方面，交出不錯成績，繼續努力維持。紓困振興尚是起步，有賴大家合作。