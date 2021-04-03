「單車旅遊」是運動旅遊的顯學！當前全台各縣市都規劃有不少自行車道，惟真要遠離都市塵囂，可還是要得往人煙較少的地區尋幽訪勝「趣」！

嘉義縣內有多條適合全家大小的自行車旅遊觀光路線，很適合假日來動感bike一下！

提到嘉義，很多人腦海立即迸出的應該是阿里山，嘉義縣府說，嘉義縣地理位置得天獨厚，擁有聞名遐邇的高山景緻，還有物產豐饒、人文特色濃厚的平原，以及生態豐富、電影選景最愛的海線風光，都是適合全家大小規劃旅遊的選擇。

「山、海、平原皆有特色的騎單車路線」，縣府指出，對喜愛挑戰的自行車熱愛者，嘉義梅山有專業級騎乘路線，也是國片《破風》主角彭于晏、崔始源的實景拍攝點「梅山36彎」，全台第一條打氣公路，每個彎道都有編號和打氣標語，為車手一路打氣加油。

「大林自行車道」全長約7.1公里，原來是五分車運輸甘蔗的鐵軌路面，隨著大林糖廠結束營業後改建而成，起點自糖廠起，經大糖里、湖北里，經涵洞穿越台一線與鐵道，至三村里與三角里，沿途可欣賞糖廠歷史建築、農田景色，順遊萬國戲院、63公園、明華溼地、泰成中藥文物館、十信視界、拾粹院圖龍彩繪牆等景點，感受農村的慢食、慢活之道。

「朴子溪自行車道」，起點從蒜頭糖廠出發，行經全台最長自行車吊橋「六家佃長壽橋」（總長將近台北101），特別推薦0-6K的路線，路線輕鬆，適合大人小朋友一同騎著單車，悠遊在舊五分軌道改建的自行車道上，重溫昔日糖鐵車站、欣賞沿途田園風光、感受綠意小徑追風，每年5-6月之間正值阿勃勒花季，騎乘在黃金雨隧道下，宛如韓劇般的場景，快跟家人、朋友預約組團來騎車賞花！也別忘了到蒜頭糖廠搭乘五分車，回憶復古時光並聆聽風趣幽默的導覽，探尋園區內日式宿舍的建築之美，回味「一把青」的經典場景，再到相鄰的故宮南院看看展覽，有小朋友最愛的兒童創意中心，戶外空間的裝置藝術也很值得一遊！

除了平原追風快感，布袋海線騎單車更能感受那抹怡然自得，從風中便能感受漁村的樸實和愜意，尤其在夕陽餘暉壟罩下騎乘在堤岸旁，夢幻場景讓人流連往返，大家別忘打卡布袋碧沙街、逛逛文創小店、布袋觀光漁市大啖海產美食

「有些事現在不做，一輩子都不會做了！」那年錯過的單車環島，這次別再錯過了，全球低碳旅遊意識抬頭，單車旅遊盛行，假日來動感bike一下，身心靈感受嘉義縣輕旅行時速15公里的慢風景…..