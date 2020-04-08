美國疫情慘重，總統川普透過推特及白宮記者會上直接開嗆WHO拿美國捐助，卻以中國為中心，揚言檢視捐助金額。圖/取自川普推特

美國疫情依舊險峻，總統川普今天在防疫記者會上直接點名砲轟世界衛生組織(WHO)，拿美國的錢，卻以中國為中心，提供錯誤疫情訊息，搞砸了事情。他揚言，會檢視對WHO的捐助。

武漢疫情持續延燒，全球共141萬5427例確診，8萬1265例死亡。疫情最慘重的美國確診人數高達387547例，還造成12291人死亡。美國成為疫情重災區，讓川普非常惱怒，連續在個人推特及白宮記者會上開嗆WHO。

美國總統川普7日在推特上發文砲轟WHO，指稱「世衛組織真的搞砸了。基於某些因素，資金主要來自美國，卻高度以中國為中心。我們會好好檢視。」

他還說，世衛先前曾建議美國繼續對中國開放邊境，「幸好我拒絕了」，「他們怎麼會給我們這種錯誤的建議呢？」

隨後，川普也在白宮防疫記者會上繼續開飆WHO，川普說，世衛從美國得到大筆資金，美國是最大捐助者，但世衛批評美國政府對中國祭出旅遊禁令作法，「做錯了很多事」。

川普表示，美國提供世衛超過5800萬美元經費，但媒體追問是否會凍結捐助時，川普否認，強調會仔細檢視。

由於全球武漢肺炎疫情持續蔓延，各國紛紛開始對中國及WHO表達不滿。上星期，共和黨參議員馬可·魯比奧(Marco Rubio)呼籲世衛組織負責人譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)辭職。

《華爾街日報》4月3日的一篇社論也抨擊世衛組織在譚德塞領導下向北京低頭，散佈不實資訊，破壞了全球抗疫，並呼籲或者改革世衛組織或者切斷其資金。