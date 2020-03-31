台師大傳出1學生確診，掌握13人接觸者，其所接觸的相關課程已停班停課。圖/取自台師大網站

中央流行疫情指揮中心今天公布確診案322，為北部大學生，目前感染源不明，為台師大學生，目前初步掌握接觸者共13人，指揮中心今天早上已經展開疫調，該生接觸的實驗室及相關課程均已停班停課。

指揮中心表示，案322於3月26日出現發燒、咳嗽、嘔吐及全身倦怠等症狀至診所就醫，因症狀持續，於3月29日至醫院就醫，診斷有肺炎情形收治住院，30日由醫院採檢通報，於今日確診。經初步調查，案322發病前以學校及宿舍為主要活動地，目前初步掌握接觸者共13人，將持續調查是否有其他高風險暴露史，以釐清感染源。

這名確診的台師大學生，昨晚就傳出確診訊息，該學校學生會原本在臉書貼文發布訊息，後來緊急撤下原貼文，現已換成「疑似案例」，不過PO文也說明，校方表示已通知相關課程遠距教學，並針對該同學接觸場所消毒，校方已經掌握該同學上課接觸師生人數，要求其「自主健康管理」。

指揮中心表示，案322在昨天晚上10點確診，早上已經去校園展開疫調，針對實驗室同宿舍居家隔離，停班部分，該生上過課的均已停班停課。

台師大學務長林玫君今天下午也出面說明，指出台師大於30日深夜接獲通知後，即安排同寢室同學移出宿舍，進行居家隔離，學校原本每日針對教室、公共區域、宿舍進行環境消毒，該生課表上之教室及寢室，均已再次加強全面清潔消毒。

林玫君解釋，該生生活單純規律，無出國旅遊史，無跨校選課。為達最大保護原則，校方緊急通知相關課程立即啟動遠距教學，與這名學生修習相關課程的師生14天內暫時不要到校，避免衍生可能接觸，台師大也決定在清明連假期間安排全校大消毒。